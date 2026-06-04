Ruta
Samuel Flórez recupera el liderato de la montaña en el Tour de Valonia; Arnaud De Lie gana la cuarta etapa
El joven escarabajo Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) recuperó el liderato de la montaña en el Tour de Valonia 2026, tras escaparse en la cuarta y penúltima etapa, que terminó ganando el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).
En la cuarta jornada de 166 kilómetros, disputada entre las localidades de Dison y Eupen, De Lie ganó tras una remontada espectacular, superando al estadounidense Riley Sheehan (NSN Cycling Team). Tercero entró el neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a 4 segundos.
La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien estuvo acompañado por el neerlandés Pim Ronhaar (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), el letón Kristiāns Belohvoščiks (Bike AID), el belga Théo Demarcin (Color Code – Alu Center), el británico George Wood (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) y el estadounidense Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), pero a falta de 23 kilómetros para la conclusión todos los escapados fueron neutralizados por el pelotón.
La carrera belga finalizará este viernes con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 176,5 kilómetros, que se disputará entre Bassenge y Aubel, donde conoceremos al sucesor del neozelandés Corbin Strong, campeón del año pasado.
Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Dison – Eupen (166,7 km)
|1
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|4:57:57
|2
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:04
|4
|Carlos Canal
|Movistar Team
|0:07
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:07
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:15
|7
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|0:15
|8
|Daan Depuydt
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|0:15
|9
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:15
|10
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|17:07:14
|2
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:03
|3
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|0:03
|4
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS
|0:15
|5
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:18
|6
|Carlos Canal
|Movistar Team
|0:20
|7
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:20
|8
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|0:21
|9
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:28
|10
|Henri Vandenabeele
|Team Flanders – Baloise
|0:28
Ruta
¡Lo hizo de nuevo! Elisa Balsamo se queda con el duelo de sprinters en la sexta etapa del Giro de Italia Femenino
En un final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo se impuso al sprint en la sexta etapa del Giro de Italia femenino 2026. La jornada totalmente llana de 160 kilómetros se disputó entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.
La corredora del Lidl – Trek cumplió con los pronósticos, y consiguió su cuarto triunfo en la presente edición. Segunda ingresó la canadiense Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) y tercera se reportó la australiana Georgia Baker (Liv AlUla Jayco).
Con relación a la clasificación general individual, la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la séptima etapa, que se cumplirá sobre terreno llano en su mayoría y recorrerá 159 kilómetros entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme, en la región de Lombardía.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 6 | Ala – Brescello (160 km)
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|3:54:02
|2
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|m.t.
|3
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|4
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|5
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|6
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|7
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|8
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|9
|Alessia Zambelli
|Top Girls Fassa Bortolo
|m.t.
|10
|Alexandra Volstad
|EF Education-Oatly
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|19:49:15
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|1:00
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:24
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|2:01
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|2:03
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:12
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|2:33
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:38
|9
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|3:21
|10
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26
Ruta
Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°
¡Doblete histórico para el Equipo Kern Pharma en la sexta edición de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos, disputada este miércoles sobre 152 kilómetros entre las localidades de Saint-Puget-Théniers y Valberg, en los Alpes al sur de Francia. El español Ibon Ruiz estrenó su palmarés como profesional, custodiado por su compañero de equipo, el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador.
El podio de la competencia francesa de categoría 1.1 lo completó el joven pedalista francés Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), que atacó en el ascenso final, pero faltando pocos metros fue neutralizado por la pareja del Kern Pharma, mientras que el mejor de los corredores del Team Sistecrédito fue Juan David Urián en la casilla 24°, a más de 8 minutos del ganador.
La carrera, que estuvo animada desde el inicio, tuvo como protagonistas de la fuga al italiano Giuseppe Sciarra (Team Nippo Nuovacomauto Obor), el alemán Lennard Sternsdorff (Bike AID), el neerlandés Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur), además de los franceses Théo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) y Raphaël Pottier (AVC Aix Provence Dole), quienes integraron la primera escapada.
Con el pasar de los kilómetros la fuga fue perdiendo fuerza y superada la subida al Col Saint Martin-La Colmiane (7,5 km al 7%), el pelotón permaneció compacto tras neutralizar a los escapados durante la ascensión.
Luego, llegó el exigente puerto montañoso del Col de la Couillole (15,8 km al 7.4%), donde se terminó por seleccionar el grupo principal que quedó con menos de 25 unidades. Ya en el ascenso final, se rompió la carrera con los ataques de los favoritos.
Resultados Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1)
Puget-Théniers – Valberg (152 km)
|1
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|4:17:12
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|4
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:14
|5
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|0:48
|6
|Fausto Masnada
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|7
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:04
|8
|Thomas Champion
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:25
|9
|Jamie Meehan
|Cofidis
|1:28
|10
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:43
|24
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|8:42
|29
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|11:36
|OTL
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|Fuera de Tiempo
|DNF
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|No Finalizó
|DNF
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|No Finalizó
|DNF
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|No Finalizó