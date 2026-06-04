Samuel Flórez recupera el liderato de la montaña en el Tour de Valonia; Arnaud De Lie gana la cuarta etapa

El joven escarabajo Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) recuperó el liderato de la montaña en el Tour de Valonia 2026, tras escaparse en la cuarta y penúltima etapa, que terminó ganando el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).

En la cuarta jornada de 166 kilómetros, disputada entre las localidades de Dison y Eupen, De Lie ganó tras una remontada espectacular, superando al estadounidense Riley Sheehan (NSN Cycling Team). Tercero entró el neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a 4 segundos.



Samuel Flórez, gran protagonista de la cuarta etapa del Tour de Valonia 2026. (Foto Modern Adventure Pro Cycling © Sprint Cycling)

La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien estuvo acompañado por el neerlandés Pim Ronhaar (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), el letón Kristiāns Belohvoščiks (Bike AID), el belga Théo Demarcin (Color Code – Alu Center), el británico George Wood (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) y el estadounidense Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), pero a falta de 23 kilómetros para la conclusión todos los escapados fueron neutralizados por el pelotón.

La carrera belga finalizará este viernes con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 176,5 kilómetros, que se disputará entre Bassenge y Aubel, donde conoceremos al sucesor del neozelandés Corbin Strong, campeón del año pasado.



Arnaud De Lie ganó la cuarta etapa del Tour de Valonia 2026. (Foto © Lotto Intermarché)

Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Dison – Eupen (166,7 km)

1 Arnaud De Lie Lotto Intermarché 4:57:57 2 Riley Sheehan NSN Cycling Team m.t. 3 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling 0:04 4 Carlos Canal Movistar Team 0:07 5 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe 0:07 6 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe 0:15 7 Anders Foldager Team Jayco AlUla 0:15 8 Daan Depuydt Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions 0:15 9 Lennert Teugels Tarteletto – Isorex 0:15 10 Kim Heiduk Netcompany INEOS 0:15

Clasificación General Individual