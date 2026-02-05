Samara Bedoya se consagra campeona nacional sub-23 de la contrarreloj en Zipaquirá

Tras más de 26 kilómetros de carrera Samara Bedoya logró la medalla de oro en la crono del Campeonato Nacional Ruta 2026 con una significativa ventaja. la joven ciclista del Team Sistecrédito se quedó la victoria luego de completar el recorrido en 34 minutos y 23 segundos.

Bedoya superó por 10 segundos a su compañera de equipo Natalia Garzón, medallista de plata con un registro de 34:33 (a 10 segundos de la campeona), y a Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), que se colgó el bronce, con 34:51 (a 38 segundos).



Natalia Garzón, Samara Bedoya, Angie Mariana Londoño, en el podio de la CRI. (Foto © FCC)

El top 5 de la exigente prueba al cronómetro lo completaron Luciana Osorio (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) y Karen Viviescas (Team Bacx), ambas a más de un minuto de la ganadora.

Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.

Podio CRI Damas Sub-23

🥈 Natalia Garzón (Team Sistecrédito) 34:33 (+0:10)

🥉 Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 34:51 (+0:38)



Samara Bedoya, campeona nacional de la contrarreloj en la categoría Sub-23. (Foto © FCC)

