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Ruta

Salomé Vargas se proclama nueva campeona panamericana de la ruta juvenil en Cereté tras ganar al sprint

Publicado

Hace 45 mins

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Salomé Vargas ganó al sprint la prueba de ruta de las júnior disputada en Cereté, Córdoba. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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