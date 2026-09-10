Ruta
Rutger Wouters se queda con el segundo capítulo del Tour de Rumania; Juan Miguel Díaz mejora en la general
El pedalista belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team) se adudicó la segunda etapa del Tour de Rumania, ganando en solitario, una jornada de 187 kilómetros disputada entre Subiu y Poiana Brasov.
El ganador cruzó la línea de meta primero con un tiempo de 3’26:59″. En la segunda posición entró el irlandés Ronan O’Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery) y tercero se reportó el húngaro András Pakot (Team United Shipping).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) ingresó en el puesto 39° y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó 40°, ambos a 35 segundos del vencedor del día.
El liderato de la carrera pasó a manos del belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team), quien desplazó del primer lugar al polaco Frątczak Radosław (Wibatech Lubelskie Perła Polski), ganador de la jornada inaugural.
La carrera rumana continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas sobre un recorrido de 198,4 kilómetros, que finalizará en la localidad de Băile Balvanyos, en la región de Transilvania.
Tour de Rumania (2.2)
Resultados Etapa 2 | Iași – Piatra Neamț (147,2 km)
|1
|Rutger Wouters
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team
|3:26:59
|2
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:03
|3
|András Pakot
|Team United Shipping
|0:13
|4
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:13
|5
|Gabriele De Fabritiis
|Selección de Albania
|0:13
|6
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:13
|7
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:13
|8
|Lorenzo Basso
|UC Mónaco
|0:13
|9
|Luca Bagnara
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:13
|10
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:13
|39
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|0:35
|40
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|0:35
Clasificación General Individual
|1
|Rutger Wouters
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin -Cycling Team
|7:02:31
|2
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:07
|3
|András Pakot
|Team United Shipping
|0:19
|4
|Gabriele De Fabritiis
|Selección de Albania
|0:23
|5
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:23
|6
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:23
|7
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:23
|8
|Luca Fraticelli
|UC Mónaco
|0:23
|9
|Lorenzo Basso
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:23
|10
|Lustin-Ioan Văidian
|MENtoRISE Teem CCN
|0:26
|23
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|0:45
|42
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|0:45
Ruta
Benoît Cosnefroy gana de forma espectacular el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini 2026
En un final espectacular plagado de emociones, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) salió vencedor este jueves la Copa Sabatini, tras recorrer 197,6 kilómetros por los alrededores del municipio de Peccioli, en la provincia de Pisa.
La carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Giuseppe Sabatini, dejó ganador al corredor galo, que terminó siendo el más fuerte en la definición. El podio de la clásica lo completaron el local Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) y el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).
El gran protagonista de los últimos kilómetros fue el italiano Giulio Pellizzari, pero a pocos metros de la meta fue alcanzado por sus perseguidores, que lo terminaron dejando sin premio y el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe se tuvo que conformar con el 6° puesto.
Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (1.Pro)
Peccioli – Peccioli (197,6 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|4:40:55
|2
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|7
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|8
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|9
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|m.t.
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Victoria de Michal Pomorski en la jornada inaugural del Tour de Armenia
La primera etapa del Tour de Armenia 2026 quedó en manos de Michal Pomorski (ATT Investments). El polaco fue el más rápido en un sprint a tres, luego de recorrer 135 entre la ciudad de Gavar y la localidad de Mets Masrik.
El corredor europeo, de 23 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al australiano Fletcher Medway (Netcompany INEOS Racing Academy) y al suizo Alexandre Balmer (Solution Tech-NIPPO-Rali), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El pelotón se reportó a 17 segundos del trío puntero comandado por el polaco Piotr Maslak (Voster Team). El top 5 de la jornada inaugural lo completó el danés Patrick Frydkjær (Lidl-Trek Future Racing).
La carrera armenia del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, tendrá su segunda etapa este viernes con un recorrido de 177 kilómetros, entre las localidades de Kirants y Stepanavan, que incluye tres puertos montañosos categorizados.
Tour d’Arménie (2.2)
Resultados Etapa 1 | Gavar – Mets Masrik (135 km)
|1
|Michal Pomorski
|ATT Investments
|2:34:47
|2
|Fletcher Medway
|Netcompany INEOS Racing Academy
|m.t.
|3
|Alexandre Balmer
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|4
|Piotr Maslak
|Voster Team
|0:17
|5
|Patrick Frydkjær
|Lidl-Trek Future Racing
|0:17
|6
|Francesco Carollo
|Swatt Club
|0:17
|7
|Simone Raccani
|Team UKYO
|0:17
|8
|Maxim Mishankov
|MG.K vis Costruzioni Ambiente
|0:17
|9
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:17
|10
|Tomasz Budzinski
|ATT Investments
|0:17
Ruta
Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España
En seis oportunidades Colombia consiguió ganar la icónica camiseta de los lunares que se le adjudica al mejor escalador de la Vuelta a España. El primer escarabajo en ganarla fue Lucho Herrera en 1987, el mismo año en el que también se quedó con el título de la competencia.
Ya refiriéndonos al último nacional que la ganó, tenemos que hablar de Félix ‘El Gato’ Cárdenas, que se coronó como el rey de la montaña de manera consecutiva en 2003 y 2004.
En la presente edición de la ronda ibérica, Santiago Buitrago está haciendo historia en este apartado: el bogotano sigue líder de la montaña, antes de encarar los últimos cuatro días de competencia.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con todos los colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
Lucho Herrera (1987 y 1991)
Óscar de Jesús Vargas (1989)
Martín Farfán (1990)
Martín Farfan, el mejor escalador de la Vuelta en 1990. (Foto © RMC)
Félix ‘El Gato’ Cárdenas (2003 y 2004)