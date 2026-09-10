Rutger Wouters se queda con el segundo capítulo del Tour de Rumania; Juan Miguel Díaz mejora en la general

El pedalista belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team) se adudicó la segunda etapa del Tour de Rumania, ganando en solitario, una jornada de 187 kilómetros disputada entre Subiu y Poiana Brasov.

El ganador cruzó la línea de meta primero con un tiempo de 3’26:59″. En la segunda posición entró el irlandés Ronan O’Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery) y tercero se reportó el húngaro András Pakot (Team United Shipping).



Ronan O’Connor, Rutger Wouters y András Pakot, en el podio de la segunda etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto Turul României © Traian Olinici)

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) ingresó en el puesto 39° y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó 40°, ambos a 35 segundos del vencedor del día.

El liderato de la carrera pasó a manos del belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team), quien desplazó del primer lugar al polaco Frątczak Radosław (Wibatech Lubelskie Perła Polski), ganador de la jornada inaugural.

La carrera rumana continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas sobre un recorrido de 198,4 kilómetros, que finalizará en la localidad de Băile Balvanyos, en la región de Transilvania.

Tour de Rumania (2.2)

Resultados Etapa 2 | Iași – Piatra Neamț (147,2 km)

1 Rutger Wouters K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team 3:26:59 2 Ronan O’Connor APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery 0:03 3 András Pakot Team United Shipping 0:13 4 Enea Sambinello Selección de Italia 0:13 5 Gabriele De Fabritiis Selección de Albania 0:13 6 Luca Fraticelli Vega – Vitalcare – Dynatek 0:13 7 Cristian Raileanu Selección de Rumania 0:13 8 Lorenzo Basso UC Mónaco 0:13 9 Luca Bagnara Vega – Vitalcare – Dynatek 0:13 10 Mykhailo Basaraba UC Mónaco 0:13

39 Kevin Estupiñán UC Mónaco 0:35 40 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 0:35

Clasificación General Individual