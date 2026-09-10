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Ruta

Rutger Wouters se queda con el segundo capítulo del Tour de Rumania; Juan Miguel Díaz mejora en la general

Publicado

Hace 58 mins

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El belga Rutger Wouters ganó la segunda etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto Turul României © Traian Olinici)
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Benoît Cosnefroy gana de forma espectacular el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini 2026

Publicado

Hace 54 mins

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10 septiembre, 2026

Por

El francés Benoît Cosnefroy ganó el Gran Premio de Peccioli - Copa Sabatini 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Victoria de Michal Pomorski en la jornada inaugural del Tour de Armenia

Publicado

Hace 2 horas

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10 septiembre, 2026

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El polaco Michal Pomorski ganó la primera etapa del Tour de Armenia 2026. (Foto © ATT Investments)
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Ruta

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

Publicado

Hace 3 horas

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10 septiembre, 2026

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“Los objetivos con el equipo son los de poder estar disputando de nuevo la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y demás carreras importantes del calendario nacional”, dijo el ahora entrenador, que como ciclista fue podio de la Vuelta a España en 1989
Óscar de Jesús Vargas fue rey de la montaña en la Vuelta a España en 1989. (Foto © RMC)
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