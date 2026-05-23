Ronde de l’Isard: Matthew Dodd gana la cuarta etapa con Jaider Muñoz y Estiven García en el top 20 de la general

El británico Matthew Dodd (INEOS Grenadiers Racing Academy) ganó de forma categórica la cuarta etapa de la Ronde de l’Isard, tras cubrir una distancia de 121 kilómetros en terreno ondulado, entre las localidades francesas de Saint-Jean-du-Falga y Le Mas d’Azil.

El ciclista inglés, de 21 años, que hizo parte de la fuga del día, se impuso en solitario, entrando 47 segundos por delante del francés Eliott Boulet (Groupama-FDJ United Conti) y del belga Mats Vanden Eynde (Lidl-Trek Future Racing), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano fue Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) reportándose en la casilla 14° a 47 segundos del ganador. El resto de nacionales entraron así: Juan David Urián 46°, Estiven García 53°, Kevin Andrés Estupiñán 75°, Esteban Mejía 90°, Jerónimo Calderón 94° y Juan Miguel Díaz 96°.

En cuanto a la clasificación general individual, el británico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) sigue firme en el liderato, escoltado por el el belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty). El podio parcial lo completa el inglés Adam Howell (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme).

La ronda francesa para corredores Sub-23, en la que siguen en competencia siete colombianos, finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas, de 162,4 kilómetros, que llevará a los pedalistas desde Lavelanet hasta Saint-Girons, donde conoceremos al sucesor del belga Jarno Widar.

Ronde de l’Isard (2.2U)

Resultados Etapa 4 | Saint-Jean-du-Falga – Le Mas d’Azil (121.9 km)

1 Matthew Dodd INEOS Grenadiers Racing Academy 2:43:35 2 Eliott Boulet Groupama-FDJ United Conti 0:47 3 Mats Vanden Eynde Lidl-Trek Future Racing 0:47 4 Mattia Negrente XDS Astana Development Team 0:47 5 Pierre-Henry Basset XDS Astana Development Team 0:47 6 Alex Doltaire Vendée U Primeo Energie 0:47 7 Andrea Bessega Lidl-Trek Future Racing 0:47 8 Simen Evertsen-Hegreberg Lucky Sport Cycling Team 0:47 9 Tommaso Anastasia Team Technipes #inEmiliaRomagna 0:47 10 Daniel Lima Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:47 11 Aimar Tadeo Equipo Cortizo 0:47 12 Alejandro Abril Equipo Finisher 0:47 13 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:47 14 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 0:47 15 Adam Smith AVC Aix-en-Provence Dole 0:47

46 Juan David Urián Team Sistecrédito 1:27 53 Estiven García Team Sistecrédito 1:27 75 Kevin Andrés Estupiñán UC Mónaco 9:41 90 Esteban Mejía Team Sistecrédito 13:14 94 Jerónimo Calderón Team Sistecrédito 13:14 96 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 13:14



El británico Huw Buck Jones, líder de la Ronde de l’Isard 2026. (Foto © Ronde de l’Isard)

Clasificación General Individual

1 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 13:41:02 2 Niels Driesen Lotto – Groupe Wanty 0:03 3 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:27 4 Liam O’Brien Lidl – Trek Future Racing 0:33 5 Rémi Daumas Groupama-FDJ United CT 1:01 6 Rafael Barbas Selección de Portugal 1:12 7 Edgar Jorge Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 1:22 8 Alessandro Cattani Team Technipes #inEmiliaRomagna 1:30 9 Adam Smith AVC Aix Provence Dole ,, 10 Ibai Villate Movistar Team Academy 1:44