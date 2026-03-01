Romain Grégoire conquista la Faun Drôme Classic; Diego Pescador el mejor latinoamericano en el puesto 22°

La edición 14 de la clásica francesa Faun Drôme la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United). El corredor de 23 años logró completar con éxito un ataque en los últimos kilómetros, en una carrera plagada de montaña.

El joven pedalista galo se impuso por delante del estadunidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y de su compatriota Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), quienes completaron el podio.

La prueba de una día, perteneciente al calendario UCI ProSeries se disputó sobre 181 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Étoile-sur-Rhône. Grégoire sucedió en el palmarés de la prueba francesa al español Juan Ayuso, ganador el año pasado.

Con relación a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) consiguió finalizar la prueba en el puesto 22° a más de un minuto del ganador y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) concluyó en la casilla 41° a 46 segundos de Grégoire.

Resultados Faun Drome Classic (1.Pro)

Étoile-sur-Rhône – Étoile-sur-Rhône (189 km)