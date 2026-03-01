Ruta
Romain Grégoire conquista la Faun Drôme Classic; Diego Pescador el mejor latinoamericano en el puesto 22°
La edición 14 de la clásica francesa Faun Drôme la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United). El corredor de 23 años logró completar con éxito un ataque en los últimos kilómetros, en una carrera plagada de montaña.
El joven pedalista galo se impuso por delante del estadunidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y de su compatriota Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), quienes completaron el podio.
La prueba de una día, perteneciente al calendario UCI ProSeries se disputó sobre 181 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Étoile-sur-Rhône. Grégoire sucedió en el palmarés de la prueba francesa al español Juan Ayuso, ganador el año pasado.
Con relación a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) consiguió finalizar la prueba en el puesto 22° a más de un minuto del ganador y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) concluyó en la casilla 41° a 46 segundos de Grégoire.
Resultados Faun Drome Classic (1.Pro)
Étoile-sur-Rhône – Étoile-sur-Rhône (189 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|4:14:11
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|0:02
|4
|Quinten Hermans
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|,,
|7
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|,,
|10
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|11
|AndreaBagioli
|Lidl – Trek
|0:13
|22
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:20
|41
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:46
Ruta
Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Vuelta al Tolima 2026; Juan Pablo Ortega se lleva el circuito final en Ibagué
El ciclista boyacense Edgar Andrés Pinzón del Team Sistecrédito se consagró campeón de la Vuelta al Tolima 2026, una de las competencias más tradicionales del ciclismo colombiano, tras llegar en el pelotón en la jornada final.
El nacido en Soatá, Boyacá, que este año cambio de aires, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Pinzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cinco días de competencia para llevarse el título y suceder a Javier Jamaica, campeón del año pasado.
El podio de la ronda tolimense lo completaron el cundinamarqués Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) y el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La última etapa tuvo como ganador a Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quien fue el más rápido del circuito final en la ‘Capital Musical de Colombia’.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|9:28:59
|2
|Óscar Santiago Garzón
|Team GW Erco Sportfitness
|0:06
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:10
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:30
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:30
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:41
|7
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:54
|8
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:55
|9
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:25
|10
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|3:06
Ruta
Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito
Final feliz para el Team Sistecrédito en el cierre de la Vuelta al Tolima Femenina 2026. La casanareña María Paula Latriglia se impuso en la última etapa de la competencia, y su compañera de equipo Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la ronda tolimense para mujeres. El equipo de Gabriel Jaime Vélez fue dominador absoluto de la carrera, ganando las cinco jornadas.
La campeona nacional de ruta se quedó con el título tras mantener el liderato sin complicaciones en la última etapa, un circuito corto de 44,4 kilómetros disputado por las calles de la ‘Capital Musical de Colombia’.
En un final a pura velocidad se definió la jornada final de la ronda tolimense para mujeres, donde María Paula Latriglia fue la más rápida y se llevó la victoria de la cuarta etapa, que transcurrió por las calles de Ibagúe.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios. De esta manera, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se llevó el título general. La pedalista huilense se subió a lo más alto del podio de ronda tolimense, acompañada de Camila Valbuena (Bogotá-IDRD), quien terminó 2° y de Natalia Garzón (Team Sistecredito), que ocupó el 3° puesto.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|7:53:41
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:09
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|4:00
|4
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|8:20
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|10:24
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|16:41
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|16:41
|8
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|16:54
|9
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|20:20
|10
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|23:15
Ruta
Matthew Brennan gana un entretenido duelo de sprinters en la Kuurne-Brussels-Kuurne 2026
En un final a pura velocidad, Matthew Brennan se adjudicó la Kuurne-Brussels-Kuurne 2026. El velocista del Team Visma | Lease a Bike fue el primero en cruzar la línea de meta en un entretenido duelo de sprinters tras un recorrido de 194,9 kilómetros.
Brennan supero a sus rivales tras un gran trabajo sincronizado por sus compañeros de equipo. El podio lo completaron dos italianos del Tudor Pro Cycling Team: Luca Mozzato 2° y Matteo Trentin 3°..
El único colombiano en competencia, el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) llegó rezagado, finalizando en la casilla 135° a más de 8 minutos del ganador.
La carrera flamenca, que contó un total de cinco tramos adoquinado, se definió como lo esperado, donde los hombres rápidos aparecieron y deleitaron a los aficionados que se congregaron en territorio belga.
Resultados Kuurne – Brussel – Kuurne (1.Pro)
Kortrijk – Kuurne (194,9 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:26:05
|2
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Matevž Govekar
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|5
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|7
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|8
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|9
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|135
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|8:35