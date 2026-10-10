Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Nariño; Kevin Castillo suma su segundo triunfo

La lucha por el título de la Vuelta a Nariño 2026 se mantiene al rojo vivo y vivirá un desenlace de infarto tras cuatro jornadas. Los pedalistas Rodrigo Contreras y Óscar Santiago Garzón continúan en un vibrante mano a mano en la clasificación general, registrando exactamente el mismo tiempo acumulado. Sin embargo, la balanza se inclina a favor de Contreras, del Nu Colombia, gracias a la regla del puesto metro y a sus mejores posiciones obtenidas en las fracciones anteriores de la competencia.

En cuanto a la etapa, Kevin David Castillo (Orgullo Paisa) se quedó con la victoria este sábado, en una jornada de alta exigencia que partió desde Yacuanquer. El risaraldense, que alcanzó su segunda victoria en la carrera nariñense, demostró su gran estado de forma al ser el más rápido en la llegada al municipio de El Tambo.

El final de la fracción estuvo cargado de altas emociones y un cierre sumamente ajustado. Detrás de Castillo, el corredor Adrián Bustamante, de la escuadra GW Erco Sportfitness, cruzó la línea de meta en la segunda posición. El podio del día lo completó Óscar Fernández, del equipo Nu Colombia, quien arribó en el tercer lugar tras superar los duros repechos de un trazado que exigió al máximo a todo el pelotón.

Todo se definirá este domingo 11 de octubre en la quinta y última etapa, la cual promete ser un escenario épico para los aspirantes al título. La fracción final conectará puntos clave de la geografía nariñense como la Laguna de La Cocha, Pasto, Buesaco, El Empate y Cartago, para coronar al gran campeón en el municipio de La Unión. Con la clasificación general empatada, las escuadras continentales preparan sus mejores estrategias para el asalto definitivo a la corona de esta emocionante décima edición.

Vuelta a Nariño 2026 * Resultados Etapa 4 | Yacuanquer – El Tambo

1 Kevin Castillo Orgullo Paisa 2:19:55″ 2 Adrián Bustamate GW Erco Sportfitness m.t. 3 Óscar Fernández Nu Colombia m.t. 4 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness m.t. 5 Richard Huera Best PC m.t.



Rodrigo Contreras, en el podio como líder de la Vuelta a Nariño 2026. (Foto © NU Colombia/Danilo Cárdenas)

Clasificación General Individual