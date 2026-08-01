Ruta
Robinson López ganó la tercera edición de la Clásica Herrera Sport
El pedalista boyacense Robinson López (GW Erco Sporfitness) se consagró campeón de la tercera edición de la Clásica Herrera Sport y sucedió en el palmarés al bogotano Javier Jamaica, ganador el año pasado. El corredor de Sora, Boyacá, se apoderó el liderato en la última etapa de 75 kilómetros, disputada por carreteras del departamento de Cundinamarca, que concluyó en el Alto del Vino.
Luego de tres días de competencia el podio de la carrera lo completaron Juan Carlos López (GW Erco Sporfifness) y Brandon Vega (GW Erco Sporfitness), quien fue el ganador de la jornada inaugural y primer líder.
La última victoria de etapa se la llevó Robinson López (GW Erco Sporfitness), quien ganó por delante de su compañero de equipo Juan Carlos López y de Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki). El top cinco lo cerraron Brandon Vega (GW Erco Sporfitness) 4° y Joel Barón (Bike R.C) 5°.
El excliclista Aldemar Herrera, organizador de la carrera, habló con la Revista Mundo Ciclístico y nos confirmó que esta en conversaciones con la Federación Colombiana de Ciclismo para que el próximo año la prueba haga parte del calendario nacional.
Clásica de Ciclismo Herrera Sport
Resultados – Circuito Final (75 km)
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|1:44:21″
|2
|Juan Carlos López
|Team Hino One La Red Suzuki
|0:06
|3
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:36
|4
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|2:08
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|2:32
Clasificación General Final
|1
|Robison López
|GW Erco Sporfifness
|07:21:16″
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Sporfifness
|0:16
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sporfifness
|1:18
|4
|Yesid Pira
|Team Hino One La Red Suzuki
|1:31
|5
|Joel Barón
|Bike R.C.
|6:21
Ruta
“Vamos a pelear por la medallería”: Jhonatan Botero, una de las cartas del MTB colombiano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
El ciclomontañista colombiano Jhonatan “Chuky” Botero será uno de los representantes de la Selección Colombia en la prueba del Cross Country Olímpico (XCO) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará hoy en el Complejo Deportivo La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
El corredor del GW Erco Sportfitness llega a esta importante cita continental en un gran momento deportivo, respaldado por una destacada temporada. Su preparación ha estado marcada por importantes resultados internacionales, entre ellos su victoria en Brasil y la obtención de la camiseta de campeón nacional de MTB XCO, logros que hoy lo convierten en una de las principales cartas del país para luchar por la medalla de oro.
“Primero que todo quiero agradecer a mi equipo, porque gracias a ellos hemos tenido buenas carreras este año preparatorias para lograr la selección y estar en los Juegos Centroamericanos. Creo que venimos muy bien preparados. Tuvimos la competencia de Brasil y el Campeonato Nacional, donde logramos el primer puesto en Brasil y la camiseta de campeón nacional. Me siento bien y confiado de pelear por las medallas”, expresó Botero.
El antioqueño afrontará este nuevo reto internacional con la ilusión de dejar en alto los colores de Colombia y sumar un nuevo logro para el ciclomontañismo nacional. “Esperamos que todo salga muy bien. Como lo dije, vamos a pelear por la medallería. Estoy muy contento de hacer parte de la Selección Colombia y esperamos que todo salga de la mejor manera”, añadió Chuky
Tras conquistar el Campeonato Nacional de MTB hace apenas dos semanas, el trabajo del equipo técnico se enfocó en mantener el alto nivel competitivo del corredor para llegar en óptimas condiciones a esta competencia internacional.
“La preparación se enfocó directamente al Campeonato Nacional y la diferencia entre ambos eventos fue de dos semanas, por lo que realizamos una meseta de rendimiento con microciclos específicos para sostener el resultado, permitiendo también una recuperación acelerada, pues veníamos con semanas de demasiado impacto y fatiga acumulada. Buscamos mantener ese nivel y optimizar los indicadores físicos para llegar en buena forma a estos Juegos”, explicó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros
A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia.
Esta gloria del ciclismo nacional, nacido en Medellín en 1934, fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que fue coequipero de Ramón Hoyos Vallejo en aquellos inolvidables equipos de «Antioquia». En el mundo ciclístico era conocido como, ‘El Caballero del Ciclismo’ y ‘Míster Rúa’.
Con la muerte de Honorio Rúa se despide uno de los grandes representantes de la generación que abrió el camino del ciclismo colombiano en el escenario internacional. Su legado trasciende por las carreteras y velódromos donde forjó una carrera ejemplar y siempre será recordado como un pedalista excepcional y un caballero en todo el sentido de la palabra.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el ciclismo colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. (Q.E.P.D.).
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Tour de Francia Femenino: las suramericanas Paula Patiño y Ana Vitória Magalhães se miden a lo más selecto del pelotón internacional
El Tour de Francia Femenino arranca este sábado en Lausana, ciudad suiza situada en la zona francófona del país europeo con 147 corredoras de 21 equipos diferentes en busca de conocer a la mejor vueltómana del mundo. En la lista de participantes encontramos a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team).
Asimismo, tomarán la salida la mexicana Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies) y la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) en la prestigiosa carrera francesa, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, finalizando en la ciudad Niza, tras nueve días intensos de competencia.
Entre las favoritas aparecen la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), quien defenderá el título obtenido el año pasado. Otras de las candidatas son la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) y la española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD), las tres serias aspirantes al podio final.
La etapa inaugural se correrá mañana por los alrededores de la ciudad de Lausana, en una jornada ideal para que la definan las velocistas. En total serán 138 kilómetros. Al día siguiente las sprinters tendrán otra oportunidad con una jornada entre Aigle, ciudad famosa por albergar la sede de la Unión Ciclista Internacional, y Ginebra.
La media montaña aparecerá el lunes, pero para la general tendremos un día decisivo el martes, con una contrarreloj individual de 21 kilómetros. Otro de los días decisivos podría ser el séptimo, con el Mont Ventoux como gran protagonista para completar más de 18.000 metros de desnivel acumulado, un récord histórico para la competición.
LISTA DE PARTICIPANTES