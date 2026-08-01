Robinson López ganó la tercera edición de la Clásica Herrera Sport

El ciclomontañista colombiano Jhonatan “Chuky” Botero será uno de los representantes de la Selección Colombia en la prueba del Cross Country Olímpico (XCO) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará hoy en el Complejo Deportivo La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

El corredor del GW Erco Sportfitness llega a esta importante cita continental en un gran momento deportivo, respaldado por una destacada temporada. Su preparación ha estado marcada por importantes resultados internacionales, entre ellos su victoria en Brasil y la obtención de la camiseta de campeón nacional de MTB XCO, logros que hoy lo convierten en una de las principales cartas del país para luchar por la medalla de oro.

“Primero que todo quiero agradecer a mi equipo, porque gracias a ellos hemos tenido buenas carreras este año preparatorias para lograr la selección y estar en los Juegos Centroamericanos. Creo que venimos muy bien preparados. Tuvimos la competencia de Brasil y el Campeonato Nacional, donde logramos el primer puesto en Brasil y la camiseta de campeón nacional. Me siento bien y confiado de pelear por las medallas”, expresó Botero.

El antioqueño afrontará este nuevo reto internacional con la ilusión de dejar en alto los colores de Colombia y sumar un nuevo logro para el ciclomontañismo nacional. “Esperamos que todo salga muy bien. Como lo dije, vamos a pelear por la medallería. Estoy muy contento de hacer parte de la Selección Colombia y esperamos que todo salga de la mejor manera”, añadió Chuky

Tras conquistar el Campeonato Nacional de MTB hace apenas dos semanas, el trabajo del equipo técnico se enfocó en mantener el alto nivel competitivo del corredor para llegar en óptimas condiciones a esta competencia internacional.

“La preparación se enfocó directamente al Campeonato Nacional y la diferencia entre ambos eventos fue de dos semanas, por lo que realizamos una meseta de rendimiento con microciclos específicos para sostener el resultado, permitiendo también una recuperación acelerada, pues veníamos con semanas de demasiado impacto y fatiga acumulada. Buscamos mantener ese nivel y optimizar los indicadores físicos para llegar en buena forma a estos Juegos”, explicó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.

*Con información Prensa GW Erco Sportfitness