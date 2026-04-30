Robinson Chalapud terminó 4° en la HTV Cup vietnamita, una carrera de infrecuente duración con veinticinco etapas

El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud terminó 4° en la general de la trigésimo octava edición de la HTV Cup vietnamita, prueba de infrecuente duración con veinticinco etapas, superando los registros de la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia.

“25 etapas de mucha candela y terminó 4° en la general. Fue una carrera larga, exigente, donde la clave fue la constancia y no fallar ningún día. Me voy contento con el rendimiento y con el equipo”, dijo Chalapud tras culminar la exigente carrera del calendario asiático.

En la larga competencia, el escarabajo, retirado hace una temporada del campo profesional, pero todavía activo en escenarios menores, quedó cerca del podio a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. Chalapud hizo un top 10 en la octava etapa y concluyó 3° en la décima jornada.



Robinson Chalapud se subió al podio en la décima etapa de la HTV Cup vietnamita. (Foto © HTV Cup)

El podio de la tradicional prueba lo completaron el bielorruso Yarash Uladzislau, quien terminó consagrándose como campeón, escoltado por el ruso Sergei Kulikov, quien quedó a más de un minuto de su máximo rival.

La última etapa la ganó el bielorruso Dzianis Marchuk, quien estuvo intratable y no le dio espacio a sus rivales en las últimas dos jornadas, ganándolas de forma consecutiva.

La carrera vietnamita, uno de los eventos deportivos más importantes de un país donde la bicicleta se hizo popular por efecto de la antigua colonización francesa, quedará en las historia como la cuarta gran vuelta por etapas con ¡veinticinco jornadas en veintisiete días!