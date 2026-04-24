Ruta
Robinson Chalapud termina 7° en la contrarreloj de la HTV Cup en Vietnam y sigue cerca del podio
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue peleando por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar 7° en la decimonovena etapa, una contrarreloj de 5,6 kilómetros, que se diputó en la popular ciudad costera de Vung Tau.
El escarabajo de 42 años mantuvo viva su lucha por subir al tercer puesto del cual lo separan tan solo 8 segundos con el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 19 de la prueba asiática quedó en manos del ruso Sergei Kulikov, tras ser el mejor de la crono con un tiempo de 6 minutos y 52 segundos. El segundo puesto lo ocupó el líder Yarash Uladzislau a 4 segundos.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este sábado con la vigésima jornada, una etapa ondulada de 141 kilómetros entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 19 | CRI – Vung Tau -> Vung Tau (5,6 km)
|1
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|06:52
|2
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|0:04
|3
|Tuan Vu Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|0:08
|4
|Hoang Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|0:09
|5
|Van Cuong Quang
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|0:10
|6
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|0:10
|7
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|0:12
|8
|Christoph Janssen
|Dong Thap 1
|0:14
|9
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|0:16
|10
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|0:19
Ruta
“Tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”: Nairo Quintana tras ganar en Pola de Lena
El ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, Nairo Quintana, consiguió la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, triunfo que le permitió convertirse en el nuevo líder de la carrera asturiana, que ya ganó en dos oportunidades en 2017 y 2021.
“Ha sido una etapa fenomenal, un muy buen trabajo del equipo. Estar con los jóvenes me llena de motivación de juventud y hoy es un día para mostrarlo. Los años pasan y la juventud viene creciendo, pero bueno tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”, indicó Quintana.
Es la primera vez que el escalador boyacense gana una etapa tras su regreso a la escuadra telefónica Movistar Team y es su primer podio después de terminar tercero en los campeonatos nacionales de ruta en 2023.
“Ha sido increíble. Hace muchos años no ganaba y aunque este año anuncié el fin de mi carrera deportiva, siempre he estado motivado entrenándome, preparándome y por eso poder ganar hoy es una alegría inmensa. Estoy muy feliz, disfrutando de mi último año y emocionado de estar aquí al lado de muchísimos amigos”, agregó el escarabajo.
Por último, en un día de luto para el ciclismo colombiano Nairo habló del fallecimiento de su paisano Cristián Camilo Muñoz. “Es verdaderamente triste, esta mañana cuando hemos escuchado la noticia me he quedado frío, un muchacho que tenía mucha vida por delante, muchísimo que dar al país y es verdaderamente lamentable, mis condolencias para la familia, para el ciclismo colombiano, para su equipo, el patrocinador Nu, lamentando la situación profundamente y pues nos da mucha tristeza”.
Ruta
Luto en el ciclismo colombiano: falleció en Europa Cristian Camilo Muñoz, corredor del Nu Colombia
El ciclismo colombiano está de luto tras conocerse este viernes el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, corredor del equipo Nu Colombia, ocurrido en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.
De acuerdo a las primeras informaciones, Muñoz fue atendido inicialmente en un centro médico en suelo francés tras la caída y, luego del procedimiento correspondiente, recibió el alta médica para trasladarse con el equipo rumbo a España donde el equipo morado tenía planeado competir en la Vuelta a Asturias.
Sin embargo, ya en Oviedo, España, el escarabajo boyacense fue nuevamente valorado en una clínica, donde los especialistas detectaron una infección que requirió drenaje y tratamiento médico especializado. En las últimas horas, su estado de salud se agravó y Cristian fue ingresado en estado crítico para recibir manejo intensivo. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el corredor colombiano falleció en la mañana de este viernes.
Ante esta dolorosa noticia, el equipo Nu Colombia tomó la decisión de retirarse de la Vuelta a Asturias, en señal de duelo y respeto por la memoria de su corredor. La escuadra, junto con su cuerpo técnico, compañeros, directivos y personal de apoyo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Cristian Camilo Muñoz en este momento de profundo dolor.
La partida de Cristian enluta no solo al equipo Nu Colombia, sino también al ciclismo nacional, que hoy despide a uno de sus corredores en medio de una noticia profundamente dolorosa y triste.
Paz en la tumba de Cristian Camilo Muñoz.
Comunicado oficial del equipo de ciclismo Nu Colombia
24 de abril de 2026
Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.
Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada.
En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes.
Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban.
En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias.
El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano.
Ruta
Vuelta a Asturias: Nairo Quintana le rinde homenaje a su paisano Cristián Muñoz ganando la segunda etapa
En un día de luto para el ciclismo colombiano, Nairo Quintana (Movistar Team) se quedó este viernes con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026, que contó con recorrido de 140,8 kilómetros con inicio en la localidad de Llanes y final en Pola de Lena.
El boyacense, que le dedicó el triunfo a su paisano Cristián Camilo Muñoz, superó al español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), quien entró a 26 segundos. Tercero se reportó el quindiano Diego Pescador (Movistar Team).
Con su victoria Quintana pasó comandar la clasificación general individual, que estaba en manos del francés Gabriel Layrac. Al escarabajo lo escoltan los españoles Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y Samuel Fernández (Caja Rural – Seguros RGA).
En el segundo día de la ronda asturiana, los corredores se enfrentaron nuevamente a un recorrido difícil. En la primera parte no hubo que escalar demasiado, pero en el final los esperaba la subida al Alto de Cueña (1,3 km al 13,3%) y al Alto de Carabanzo (2,2 km al 9,2%).
La ronda asturiana continuará este sábado con una nueva etapa montañosa, una jornada rompe-piernas de 157,2 kilómetros que se disputará entre Figueras y Vegadeo. Colombia que ha ganado esta prueba en tres oportunidades, quedó muy cerca de subirse al podio nuevamente con Nairo Quintana, que cuenta con dos títulos.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Llanes – Pola de Lena (140,8 km)
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:22:42
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|3
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:21
|4
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:21
|5
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:45
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:44
|7
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|3:48
|8
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|3:48
|9
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:48
|10
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|3:48
Clasificación General Individual
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|6:41:30
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:31
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:23
|4
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:27
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:34
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:57
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|4:01
|8
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|4:14