Ruta
Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, prueba de inusual duración con veinticinco etapas
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud, que continúa corriendo en Vietnam, terminó 5° en la etapa 16 de la HTV Cup, tras completar 140,9 kilómetros entre el balneario costero de Nha Trang y la ciudad de Da Lat.
“Etapa muy dura hoy, pero lo dimos todo hasta el final. Seguimos en la pelea, 4° en la general a solo 7 segundos del podio. Quedan nueve días y vamos a luchar hasta el último kilómetro. Gracias a mi equipo por el respaldo constante”, dijo Chalapud.
El escarabajo, retirado hace una temporada del campo profesional, pero todavía en activo en escenarios menores, subió al cuarto puesto de la general y está muy cerca de meterse al podio de la trigésimo octava edición de la competencia asiática, uno de los eventos deportivos más importantes de un país donde la bicicleta se hizo popular por efecto de la antigua colonización francesa.
La carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas en veintisiete días, continuará este martes con la etapa 17, un exigente circuito de 51 kilómetros en la ciudad de Da Lat, la capital de la provincia de Lâm Đồng en el sur de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 16 | Nha Trang -> Da Lat (141 km)
|1
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|3:58:51
|2
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|m.t.
|3
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|m.t.
|4
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:35
|5
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:35
|6
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:01
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|10:01
|8
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|10:01
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|15:52
|10
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|15:52
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Ruta
El Team Orígenes Coffee, invitado a participar en la cuarta edición del Grand Prix Boris Carené
La organización del Grand Prix Boris Carené, una carrera organizada por el equipo Team Cama CCD que hace parte del calendario francés, eligió al equipo colombiano Orígenes Coffee en la lista de escuadras internacionales invitadas a participar en la carrera de cuatro etapas que se llevará a cabo en la isla de Guadalupe.
El conjunto colombiano que dirige Luis Sierra afrontará la competencia con una nómina experimentada en el ámbito internacional que incluye al nariñense Robinson Chalapud y al bogotano Aldemar Herrera.
Cabe destacar que el Orígenes Coffee cuenta en sus filas con un selecto grupo de ciclistas Sub-23 entre los que se encuentran Felipe Guzmán, Leider Calderón, Yonatan López y Santiago Puerres.
La cuarta edición del Grand Prix Boris Carené se disputará del 13 al 17 de mayo con la presencia de varios equipos locales e internacionales.
Nómina del Orígenes Coffee
Robinson Chalapud
Leider Calderón
Aldemar Herrera
Felipe Guzmán
Yonatan López
Santiago Puerres
Ruta
Remco Evenepoel le ganó el duelo a Mattias Skjelmose y se quedó con la Amstel Gold Race 2026
Arrancó el tríptico de las Ardenas con victoria para Remco Evenepoel. El belga del Red Bull-BORA-hansgrohe le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y firmó este domingo un gran triunfo en la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.
El tercer lugar del podio se definió en favor del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), quien fue el más rápido en el embalaje del grupo perseguidor, que entró a casi dos minutos de los dos punteros.
El único pedalista colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en el puesto 88° a más de 7 minutos del ganador.
De esta manera, Evenepoel conquistó su sexto triunfo de la temporada, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja).
Amstel Gold Race (1.UWT)
Maastricht – Valkenburg (257,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|05:59:40
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:01
|3
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|1:59
|4
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|1:59
|5
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:59
|6
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|1:59
|7
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|1:59
|8
|Albert Withen Philipsen
|Lidl-Trek
|1:59
|9
|Ewen Costiou
|Groupama-FDJ United
|1:59
|10
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|1:59
|88
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|7:43