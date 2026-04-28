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Robinson Chalapud mantuvo su 4° puesto en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnman a falta de dos días
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 20° en la vigesimotercera etapa, una jornada de 114 kilómetros, que se diputó entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.
El escarabajo de 42 años sigue 4° en la clasificacion general a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 23 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien alcanzó su segundo triunfo consecutivo. El segundo puesto lo ocupó el ruso Anton Popov con el mismo tiempo del ganador.
La trigésimo octava edición de la carrera asiática, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con el penúltimo y vigesimocuarto capítulo, una etapa ondulada de 148 kilómetros entre la ciudades de My Tho y Tay Ninh, al sureste de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 23 | Can Tho -> My Tho (114 km)
|1
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|2:41:52
|2
|Anton Popov
|Thanh Hoa
|m.t
|3
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|m.t
|4
|Van Nha Nguyen
|Vo Dac Dong Nai
|m.t
|5
|Gia Hao Lam
|Dong Thap 2
|m.t
|6
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|m.t
|7
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|m.t
|8
|Minh Le Nguyet
|Kenda Dong Nai
|m.t
|9
|Trong Phuc Tran
|Vo Dac Dong Nai
|m.t
|10
|Quy Trong Tang
|Tap Doan Loc Troi
|m.t
|16
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|57:04:03
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:01
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:53
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|3:03
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:09
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|11:04
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|8
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|13:31
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|17:46
|10
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:09
Ruta
“Ha sido un esfuerzo muy largo, pero finalmente he podido conseguir el objetivo”: Iván Sosa tras lograr su primera victoria con el Kern Pharma
Exhibición de Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran para sumar su primera victoria con el Equipo Kern Pharma y vestirse de líder en la tercera etapa del Tour de Turquía. El escarabajo lanzó su valiente apuesta a cinco kilómetros de meta para marcharse en solitario y lograr el cuarto triunfo de la temporada para el conjunto español.
“Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial durante todo el día y a cinco kilómetros de meta he visto un pequeño parón en el grupo y he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo, la ascensión era muy dura pero finalmente he podido conseguir el objetivo. Para mí supone una satisfacción inmensa y, junto a mis compañeros, creo que tendremos más opciones de pelear por el triunfo en este Tour”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su equipo.
Tras dos jornadas con resolución al sprint, el Equipo Kern Pharma afrontó hoy la primera etapa con final montañoso de la ronda turca. Convencidos de las opciones de pelear por el triunfo con Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran, la formación farmacéutica trabajó desde los primeros kilómetros buscando que no se generara ningún corte numeroso en cabeza.
Cuando restaban cinco kilómetros para el final, con la victoria entre ceja y ceja, Sosa lanzó un portentoso ataque para marcharse en solitario, abriendo un colchón cercano a los 30″ sobre sus más inmediatos perseguidores. A partir de ese momento, el colombiano inició su particular cronoescalada para salir victorioso en el alto de Kiran, vistiéndose de líder y volviendo a alzar los brazos cuatro años más tarde.
Un triunfo para Sosa que llega tras una operación en la arteria ilíaca la pasada temporada. El colombiano, al entrar en meta, se acordó de todas las personas que le han acompañado en este proceso: “Quiero dedicarle esta victoria a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y a todo el Equipo Kern Pharma, que ha creído en mí desde el primer momento. Estoy muy feliz de poder devolver la confianza depositada con esta victoria”, concluyó el formidable pedalista cundinamarqués.
*Con Información del Equipo Kern Pharma
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Dorian Godon gana el prólogo del Tour de Romandía; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
Ratificando las buenas actuaciones que lleva este año, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se impuso en la primera etapa del Tour de Romandía 2026, un prólogo de 3,2 kilómetros disputado en la ciudad de Villars-sur-Glâne. Tras su gran actuación el corredor galo se convirtió en el primer líder de la carrera.
El pedalista francés utilizó un tiempo de 3:35″ a una velocidad media de 53,58 km / h. La segunda posición de la crono la ocupó el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) y el tercer lugar fue para el portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 6″ segundos del ganador.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el más destacado en la casilla 61° a 29 segundos del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en el puesto 68° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se calsificó 81° a 36 segundos de Godon.
La carrera helvética continuará este miércoles con la disputa de la primera etapa en línea, una jornada de 194,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Martigny, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Prólogo | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne (3,2 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|03:35
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:07
|5
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:07
|6
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|0:07
|7
|Philipsen Albert Withen
|Lidl-Trek
|0:07
|8
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|10
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|61
|Daniel Felipe Martinez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:29
|68
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:36
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Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, como es costrubre cada martes, esta vez luego de finalizar la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Asturias.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 10.810.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.885) quien mantuvo el segundo lugar por delante del mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista.
En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor en el ranking UCI es Egan Bernal en el puesto 26 (con 2.204 puntos), y además otros dos están en el top-100 de la actual clasificación: Harold Tejada (70°) y Santiago Buitrago 80°. El ascenso más significativo lo logró Nairo Quintana, quien recuperó 149 posiciones hasta llegar a la casilla 269°.
Por equipos lidera el escalafón el UAE Team Emirates-XRG, con 12.269,41 puntos, por delante de Red Bull – BORA – hansgrohe, Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y XDS Astana, que completan el top-5. El mejor equipo colombiano del ranking es el Team Medellín-EPM, que se clasifica 51° con 258 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos