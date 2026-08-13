Ruta
Riley Sheehan sale victorioso en el inicio del Tour Checo con Samuel Flórez y Edward Cruz en el grupo principal
En un final a pura velocidad, el estadounidense Riley Sheehan se impuso en la primera etapa del Tour Checo 2026. El corredor del NSN Cycling Team fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.
El pedalista norteamericano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al británico Ben Turner (Netcompany INEOS) y al estonio Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. El mejor suramericano fue el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) en el puesto 13°.
Con relación a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) entró en la casilla 49° y el bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 59°, ambos en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador.
La carrera checa del calendario UCI continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada de 155 kilómetros entre la ciudad de Mladá Boleslav y la montaña de Ještěd, la más alta de la cordillera al norte de la República Checa en un ascenso de 15 km con 4.1 % de desnivel.
Czech Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Praga – Karlovy Vary (163,2 km)
|1
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|3:45:15
|2
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|3
|Romet Pajur
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|5
|Nolan Huysmans
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Filippo Turconi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Jules Hesters
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|9
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|47
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|58
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Ruta
La terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026 deja campeón a Diego Camargo
La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el pasado lunes 10 de agosto.
“Atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026”, informó Fedeciclismo.
La terminación anticipada de la ronda colombiana dejó como campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por Javier Jamaica (Nu Colombia) y Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito).
Hay que acotar que todas las etapas que transcurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes y la del día anterior por Camargo.
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|21:28:08
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:38
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:04
|4
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:05
|5
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|5:37
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:37
|7
|Daniel Hoyos
|Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman
|5:40
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|6:35
|9
|Luis Daniel Oses
|7C Economy -Hyundai
|7:56
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:11
Ruta
Víctor Benareau se consagra campeón de la Vuelta a Castilla-La Mancha con Juan Pablo Ortega en el Top 5
La Vuelta a Castilla-La Mancha despidió su segunda edición con una etapa de 138 kilómetros entre la localidad de Tembleque (Toledo) y la de Manzanares (Ciudad Real), donde el suizo Victor Benareau (High Level Gsport) no tuvo contratiempos para defender el liderato de la carrera y consagrarse campeón tras ganar las primeras tres etapas.
La buena noticia para el ciclismo colombiano llego por parte de Juan Pablo Ortega, compañero del campeón y quien fue fundamental en la consecución del título para el equipo High Level Gsport. El joven escarabajo terminó en el quinto puesto a solo 24 segundos del ganador.
En cuanto al resto de nacionales se clasificaron de la siguiente forma: Andrés Mancipe 12°, Santiago Sánchez 50°, Jerónimo González 52°, Nicolás Guzmán 59° y Nicolás Hernández 83°.
Una nueva llegada al sprint decidió al vencedor de la etapa final de la carrera del calendario español, con victoria para el neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz), quien superó al español Mario Anguela (El Bicho Plataforma Central Iberum) tras casi 3 horas de carrera y una media de 46’7km/h.
Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha
Resultados Etapa 5 » Tembleque › Manzanares (138 km)
|1
|Mika Vijfvinkel
|Supermercados Froiz
|2:53:36
|2
|Mario Anguela
|El Bicho Plataforma Central Iberum
|m.t.
|3
|Joan Cadena
|Technosylva Rower Bembibre
|m.t.
|4
|José Dominguez
|Natural Greatness – Rali – Alé
|m.t.
|5
|Aimar Erostarbe
|Smartlog Nest Cycling Team
|,,
|6
|Juan Pablo Ortega
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|m.t.
|7
|Gerard Mora
|Team MP Group
|m.t.
|8
|Albert Roca
|Caja Rural – Alea
|m.t.
|9
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|,,
|10
|Ibon Díaz
|Orihuela Cycling Team
|m.t.
|29
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|m.t.
|36
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|m.t.
|77
|Santiago Sánchez
|Telcom-On Clima-Osés
|m.t.
|97
|Nicolás Guzmán
|ODL Team – Lasal Cocinas
|,,
|98
|Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Víctor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|17:15:31
|2
|Mika Vijfvinkel
|Supermercados Froiz
|0:06
|3
|Mario Anguela
|El Bicho Plataforma Central Iberum
|0:20
|4
|Gabriel Baptista
|Technosylva Rower Bembibre
|0:21
|5
|Juan Pablo Ortega
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|0:24
|6
|José María Pina
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0.24
|7
|Pablo Leno
|Extremadura-Pebetero
|0.24
|8
|Albert Roca
|Caja Rural-Alea
|0:25
|9
|Francisco Fernández
|Extremadura-Pebetero
|0:25
|10
|Marti Martínez
|Caja Rural-Alea
|0:27
|12
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:28
|50
|Santiago Sánchez
|Telcom-On Clima-Osés
|0:30
|52
|Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:30
|59
|Nicolás Guzmán
|ODL Team – Lasal Cocinas
|0:56
|83
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|2:27
Ruta
Ciclo-Retro: ciclistas con más victorias de etapa por edición en la historia de la Vuelta a Colombia
Las 76 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional.
Efraín ‘el Zipa’ Forero, primer campeón de la Vuelta a Colombia, sumó 7 triunfos de etapa, al año siguiente se destacó el francés José Beyaert con 5 victorias y luego apareció Ramon Hoyos Vallejo, quien en cuatro años salió victorioso en 34 ocasiones.
En los años 60’s, el gran dominador fue Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, en los 70’s tuvimos a Álvaro Pachón y a Rafael Antonio Niño. Ya más reciente en el nuevo milenio sobresalieron el letón Andris Naudužs, el santandereano Hernán Buenahora y el venezolano José Rujano, quienes, con 4 victorias, entraron en esta lista de más ganadores por edición.
En 2023, Miguel Ángel López fue el gran dominador ganando nueve etapas, en una gran demostración que será difícil de igualar en esta era moderna. En la presente edición William Paredes lleva cuatro triunfos, faltando cuatro etapas por disputarse.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 decadas de competencia.
Miguel Ángel López – 9 etapas (2023)
José Rujano – 4 etapas (2009)
Hernán Buenahora – 4 etapas (2001)
Andris Naudužs – 4 etapas (2000)
Rafael Antonio Niño – 4 etapas (1977)
Álvaro Pachón – 4 etapas (1971)
Cochise Rodríguez – 4 etapas (1967) – 8 etapas (1966) – 9 etapas (1964) – 6 etapas (1963)
Javier Amado «El Ñato» Suárez – 5 etapas (1965)
Julio Jiménez – 4 etapas (1961)
Rubén Darío Gómez – 4 etapas (1959)
José Bernardo Pulido – 4 etapas (1958)
Ramón Hoyos – 8 etapas (1956) – 12 etapas (1955) – 6 etapas (1954) – 8 etapas (1953)
José Beyaert – 5 etapas (1952)
Efraín Forero – 7 etapas (1951)