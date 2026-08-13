Riley Sheehan sale victorioso en el inicio del Tour Checo con Samuel Flórez y Edward Cruz en el grupo principal

En un final a pura velocidad, el estadounidense Riley Sheehan se impuso en la primera etapa del Tour Checo 2026. El corredor del NSN Cycling Team fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.

El pedalista norteamericano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al británico Ben Turner (Netcompany INEOS) y al estonio Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. El mejor suramericano fue el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) en el puesto 13°.



Riley Sheehan, ganador de la primera etapa del Tour de República Checa. (Foto © Czech Tour Cycling)

Con relación a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) entró en la casilla 49° y el bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 59°, ambos en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador.

La carrera checa del calendario UCI continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada de 155 kilómetros entre la ciudad de Mladá Boleslav y la montaña de Ještěd, la más alta de la cordillera al norte de la República Checa en un ascenso de 15 km con 4.1 % de desnivel.



Riley Sheehan, en el podio de la primera etapa del Tour de República Checa. (Foto © Czech Tour Cycling)

Czech Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Praga – Karlovy Vary (163,2 km)