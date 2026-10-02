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Riley Pickrell gana la sexta etapa del Tour de Langkawi; Juan Guillermo Martínez el mejor colombiano en la general
La segunda etapa del Tour de Langkawi 2026 la ganó Riley Pickrell. El canadiense fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 121,3 kilómetros entre el municipio de Pandan Indah y la ciudad de Rembau.
El corredor del Modern Adventure Pro Cycling, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y al belga Seppe Van Den Boer (Tudor Pro Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, tres se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) 49°, Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) 56° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 73°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ingresó en la casilla 98° a 40 segundos del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan dos españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón.
La prestigiosa carrera asiática continuará este sábado con la penúltima etapa, una jornada llanaa entre Melaka y Batu Pahat, con un recorrido de 158,9 kilómetros.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 6 | Pandan Indah – Rembau (121,3 km)
|1
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:40:06
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Seppe Van Den Boer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Rory Townsend
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Christiaan van Rees
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|m.t.
|7
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|8
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Iker Villar
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Javier Ibañez
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|49
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
|56
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:40
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|21:38:39
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|26
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|11:49
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|13:45
|96
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:02:01
Ruta
Nairo Quintana, un cóndor que sobrevoló las montañas del mundo
El excepcional pedalista boyacense Nairo Quintana, el hijo de don Luis y doña Eloisa seguramente no imaginó cuando recibió de su padre a los 15 años una bicicleta, que esta se convertiría inicialmente en su medio de transporte al colegio donde estudiaba en Arcabuco a unos 20 kilómetros de su casa, sino que sería también en el vehículo que lo llevaría a la gloria deportiva viajando por Colombia y por el mundo.
Su talento ciclístico lo llevó rápidamente destacarse entre los jóvenes de su departamento inscrito en el club Ediciones Mar de Tunja y fue así como apareció en 2009 con en el equipo Boyacá es para Vivirla que para entonces estuvo dirigido por el español Vicente Belda, prácticamente su descubridor, quien propició igualmente su primer viaje a Europa donde el joven Quintana tuvo la oportunidad de ponerse en la escena como un gran escalador.
De ahí en adelante, vestido con la camiseta del conjunto Colombia es Pasión, Nairo inició una meteórica carrera que lo llevaría al olimpo de los Dioses del ciclismo, ganando el Tour del Avenir en 2010, lo que le abroó las puertas para ingresar al sofisticado club World Tour, máxima categoría del ciclismo mundial con el equipo Movistar en 2012 gracias al llamado del mánager del escuadrón telefónico Eusebio Unsue.
LA ÉPOCA DE ORO
Y entonces, desde 2012 su historia ciclística lo muestra año por año convirtiéndose en uno de los más destacados ciclistas del mundo y en el mejor escalador del momento, con una serie interminable de victorias y protagonismo ingresando con una tarjeta de presentación que señala su primera participación en el Tour de Francia 2013 con 23 años: subcampeón, rey de la montaña, mejor joven y ganador de una simbólica etapa (20 de Julio) en inolvidable duelo con el campeón Chris Froome.
Al año siguiente, en medio de otros no menos importantes logros, consigue la consagración definitiva al conquistar la Maglia Rosa como campeón del Giro de Italia 2014, siendo entonces el primer colombiano en ganarla, a lo cual agregaría también 2 años más tarde, la camiseta roja de campeón de la Vuelta a España 2016, casi treinta años después de la victoria de su compatriota Lucho Herrera.
Su carrera deportiva se identifica por la permanencia casi total en el Movistar, registrando solamente un cambio en 2019 pasando al equipo francés Arkea, donde debió afrontar un episodio de no gratos recuerdos, viéndose obligado a no competir en la temporada 2023, regresando después a la escuadra telefónica en 2024 para poner fin a su incomparable carrera.
Se necesitaría de un libro para relatar cada una de las páginas escritas a pedalazos por parte del formidable rutero de nuestro país. Las estadísticas lo muestran omnipresente en las más grandes carreras del calendario mundial – aparte de las tres grandes vueltas -, en Italia (Tirreno), en Francia (Route du Sud), en España (País Vasco, Burgos, Asturias, etc), en Suiza (Romandía), principalmente, pero su prestigio es universal.
Lo ganó prácticamente todo lo que era posible para un campeón de su estirpe. Le quedó solamente por ver hecho realidad su gran sueño, el sueño de la camiseta amarilla del cual estuvo cerca, siendo segundo en 2013 y 2015, con un tercer lugar en 2016, al igual que intentó traer al país una segunda camiseta rosada siendo segundo del Giro en 2017, pero nadie podrá olvidar las épicas jornadas en las que enfrentó a los mejores ciclistas del planeta y tuvo siempre al país y al mundo del ciclismo pendiente de sus pedalazos.
FINAL FELIZ
Hasta hoy, fueron 17 años de su vida dedicados por parte de Nairo al deporte más exigente del mundo en la parte competitiva. Lo hace en Italia, en el Giro dell’Emilia, prueba de un día que coincidentemente fue la primera carrera que ganó en esa nación ciclística hace 14 años.
Hace apenas una semana compartimos su último mundial y este sábado 3 de octubre vamos a registrar su “Last Dance” (último baile) que traducido al idioma del ciclismo será su última firma de planilla, la última presentación de equipos y sus últimos pedalazos en el mundo de las competencias oficiales. Lo hará en la compañía de sus fieles escuderos y rivales, quienes aprendieron a reconocer sus condiciones de gran campeón y extrañarán su magistral facultad para domar las más difíciles montañas del mundo.
Seguirá vinculado al deporte que le dio todo lo que es y lo que tiene para retribuir los beneficios recibidos, motivo por el cual quienes tuvimos el privilegio de verlo nacer para el ciclismo, seguir toda su evolución como ser humano y ser testigos fieles de su inolvidable carrera deportiva, vamos siempre a recordarlo como uno de los más grandes exponentes del ciclismo colombiano ante el mundo, en una historia que ya abarca 75 años.
Ruta
Vuelta Femenina a Costa Rica: Catalina Soto recupera el liderato con un triunfo magistral en el tercer capítulo
¡Desempate! Catalina Soto (Laboral Kutxa–Fundación Euskadi) sumó su segundo triunfo la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026, tras ganar el tercer capítulo. La corredora chilena se impuso en un emocionante duelo de velocidad pura frente a la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team). Con este triunfo, Soto no solo sumó un nuevo éxito a su palmarés, sino que también recuperó el liderato general de la prestigiosa competencia.
El exigente trayecto de 125 kilómetros, que conectó el Parque La Fortuna con el Bulevar de Guápiles, puso a prueba la resistencia física y la estrategia de los equipos participantes. Desde el banderazo inicial, el pelotón mantuvo un ritmo vertiginoso que seleccionó gradualmente a las ciclistas más fuertes de la carrera. En los metros finales, la chilena mostró su característico golpe de pedal y su notable inteligencia táctica para cruzar la línea de meta en la primera posición.
Por el lado de las colombianas, dos lograron meterse en el top 10 del día. Carolina Vargas (Banrural Tropigas Don Paletero) ingresó en la sexta posición, manteniéndose muy cerca del grupo de vanguardia que disputó los honores. Completando la destacada actuación nacional, la joven Angie Mariana Londoño (Topstone Segafredo) cruzó la meta en el noveno puesto, asegurando una valiosa presencia en los primeros lugares de la clasificación de la etapa.
La ronda costarricense para mujeres continuará este sábado con la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 12 kilómetros, que se disputará entre Cartago y San Juan de Chicuá. El domingo en la municipalidad de Escazú conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 3 | Parque La Fortuna – Bulevar de Guápiles (125 km)
|1
|Catalina Soto
|Chile
|3:14:07
|2
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Yendry Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|m.t.
|4
|Ana María Hernández
|Banrural Tropig Dom Palet
|m.t.
|5
|Gloriana Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|m.t.
|6
|Carolina Vargas
|Banrural Tropig Don Paletero
|m.t.
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team WMN
|m.t.
|8
|Elke Weernink
|Global Cycling Team WMN
|m.t.
|9
|Angie Mariana Londoño
|Topstone-Segafredo
|m.t.
|10
|Melisa Ávila
|Manzate La Selva No Varix
|m.t.
|27
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|32
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|38
|Luisa Daniela Hernández
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|44
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Catalina Soto
|Chile
|9:10:39
|2
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Yendry Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|m.t.
|4
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team WMN
|m.t.
|5
|Carolina Vargas
|Banrural Tropig Don Paletero
|m.t.
|6
|Gloriana Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|m.t.
|7
|Angie Mariana Londoño
|Topstone-Segafredo
|m.t.
|8
|Laura Solano
|Megasuper Wild Proteing
|+ 00
|9
|Diana Rodríguez
|Megasuper Wild Proteing
|m.t.
|10
|Jacqueline Tamez
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|12
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|14
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|m.t.
|20
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|m.t.
|27
|Luisa Daniela Hernández
|Manza Té La Selva No Varix
|0:48
Ruta
Revolcón en el Tour de Panamá: Gabriel Rojas triunfa en la tercera etapa y Fredd Matute se pone líder
El pedalista costarricense Gabriel Rojas (Manza Té La Selva Scott) se quedó con la victoria en la tercera etapa del Tour de Panamá 2026, en un sorpresivo día, que dejó fuera del podio a los guatemaltecos. La jornada contó con 110 kilómetros entre la localidad de Chitré y el Alto del Bebedero.
El pedalista tico de 26 años fue el más fuerte en los kilómetros finales, superando por más de un minuto al hondureño Fredd Matute (Selección de Honduras) y por 2:04 al panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Elí Saul Burgos (MBO Racing Team) se reportó en el puesto 16° y Juan Diego Patiño (Momentum Racing) se clasificó en la casilla 85°.
La clasificación general sufrió un gran revolcón en los primeros puestos con nuevo líder, el hondureño Fredd Matute, seguido ahora del tico Gabriel Rojas (Manza Té La Selva Scott) 2° y del panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) 3°.
La ronda panameña continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada totalmente llana de 93,4 kilómetros, saliendo de Chitré para terminar en Guararé.
CLASIFICACIONES COMPLETAS