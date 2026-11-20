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Richard Carapaz se inclina ligeramente por correr el Giro de Italia en 2027
La superestrella ecuatoriana Richard Carapaz afrontará en 2027 un nuevo desafío en su carrera profesional. Tras dejar las filas del EF Education-Easy Post y firmar con el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, el ecuatoriano le concedió una entrevista al comentarista español Javier Ares, donde habló de su próxima temporada.
“Por el momento, me inclino ligeramente por el Giro, pero esperaremos un poco para ver cómo transcurre la primera parte de la temporada. No conozco mi calendario al detalle, pero espero regresar allí”, dijo Carapaz.
Su gran deseo para el próximo año es regresar a la Corsa Rosa, carrera que le ha dado las mayores alegrías de su trayectoria deportiva. En 2019, con el equipo Movistar Team, se consagró campeón, mientras que fue segundo en 2022 y tercero en 2025. Este año, no pudo acudir por culpa de una lesión.
“En el Tour sabemos que hay tres o cuatro corredores capaces de pelear por la victoria y Pogacar está claramente por encima de los demás. En el Giro, creo que la batalla será más equilibrada”, añadió el pedalista ecuatoriano.
Asimismo, el corredor suramericano no descartó la posibilidad de participar en dos Grandes Vueltas. “El equipo obviamente desea que participe en el Tour de Francia al más alto nivel. Si tengo la oportunidad, sin duda la aprovecharé. Al igual que hice este año, ya sea luchando por estar entre los 10 primeros, vistiendo el maillot de lunares o intentando ganar etapas. Lo daré todo, al 100%”, concluyó Carapaz.
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México vuelve al mapa del ciclismo internacional: el Mex Tour 2027 presentó su recorrido
El ciclismo latinoamericano sumará un nuevo e importante atractivo con el Mex Tour 2027, una competencia de categoría UCI 2.1 que busca rescatar el prestigio y la tradición de la recordada Vuelta a México. Los detalles de esta nueva cita ciclística, que contará con un exigente formato de cinco etapas, fueron revelados por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien confirmó las fechas, las ciudades sede y las rutas que integrarán el evento.
La estrategia detrás del calendario responde a una visión diseñada para captar la atención de las principales escuadras del pelotón internacional que también estará en el Tour Colombia. La intención central de los organizadores es atraer a los equipos que viajen al continente para disputar ambas pruebas, replicando la exitosa fórmula logística que en su momento aplicó la Vuelta a San Juan en Argentina.
En el plano deportivo, la carrera tendrá su epicentro en Puebla, aunque la caravana también recorrerá localidades de Veracruz, Córdoba y Cuernavaca. La primera jornada pondrá a prueba a los escaladores con un final en ascenso, seguida de una segunda etapa diseñada sobre un circuito. Para el tercer día de competencia se ha previsto otro ascenso de importancia; aunque la organización aún evalúa si la línea de meta se situará en la cima o tras un descenso.
La definición de la clasificación general vivirá un punto clave en la cuarta jornada con la disputa de una cronoescalada, antes de dar paso al cierre oficial en la Ciudad de México. Esta quinta y última etapa adoptará un perfil más ceremonial, inspirado en el tradicional cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos, brindando así un espacio para el homenaje al virtual campeón y una clara oportunidad de victoria para los velocistas.
Como antesala a esta vuelta por etapas, el calendario mexicano abrirá el 17 de enero con la Clásica de la República, prueba de un día que también se celebrará en la capital mexicana. A diferencia del cierre del Mex Tour, esta clásica presentará un trazado mucho más exigente y selectivo, propicio para resolverse mediante un sprint reducido, compartiendo además un sector de su recorrido con la fracción final de la carrera por etapas.
RECORRIDO MEX TOUR 2027
19 de enero | Etapa 1: Veracruz – Cordoba (120 km)
20 de enero | Etapa 2: Circuito en Puebla
21 de enero | Etapa 3: Puebla – Cuernavaca (160 km)
22 de enero | Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías (19 km) – CRI
23 de enero | Etapa 5: Circuito en Ciudad de México
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Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027: confirmados los primeros equipos World Tour
Poco a poco se van conociendo los equipos que estarán el Tour Colombia 2027. La Revista Mundo Ciclístico ha podido establecer que está confirmada la presencia de las dos primeras escuadras World Tour: se trata del Netcompany INEOS y del EF Education – EasyPost.
Otra de las formaciones que estará en el país es el Modern Adventure Pro Cycling, este último confirmado desde el mundial de Montreal, lo que permitirá ver en acción a figuras estelares del ciclismo mundial y de nuestro ciclismo como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez.
La gran prueba que se correrá en territorio antioqueño entre el 26 y el 31 de enero del próximo año tendrá igualmente la presencia de los mejores equipos y corredores del lote nacional como el NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.
Igualmente, nuestra redacción ha podido establecer igualmente que se espera confirmación de otros equipos invitados, aunque algunos como el Team Polti VisitMalta, donde milita el santandereano Germán Darío Gómez, han declinado por la coincidencia de calendario en Europa.
Otras escuadras como el NSN Cycling Team analizan su participación y el Caja Rural podría hacerse presente teniendo en cuenta la presencia de tres de sus integrantes en Colombia Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Umba.
Por su parte Movistar, asistente a las versiones anteriores y que cuenta en sus filas con los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, estudia la posibilidad de acudir, pues ahora la conocida marca ya no existe en el mercado colombiano de las telecomunicaciones y su interés publicitario se ha perdido lamentablemente para el ciclismo de nuestro país.
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Primoz Roglic será compañero de Santiago Buitrago y Richard Carapaz en el NSN Cycling Team
El NSN Cycling Team confirmó este miércoles el fichaje del esloveno Primoz Roglic, quien se incorporará a la escuadra de Andrés Iniesta a partir de la temporada 2027 con un contrato de un año.
“Siempre me gustan los desafíos. Por eso estoy aquí, para afrontarlos juntos y ver qué nos depara el futuro”, dijo Roglic, quien llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe.
El cuatro veces campeón de la Vuelta a España, que arriba al equipo World Tour de licencia suiza como uno de los grandes refuerzos para la próxima campaña, se unirá a otros recién llegados de primer nivel como el colombiano Santiago Buitrago, el ecuatoriano Richard Carapaz y el belga Lennert Van Eetvelt.
“Todavía creo que tengo trabajo por hacer, tanto en las carreras como conmigo mismo. Tengo el impulso y la actitud no solo para competir, sino también para lograr más cosas”, concluyó Roglic, actual campeón europeo de contrarreloj.