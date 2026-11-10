Richard Carapaz lidera la representación suramericana en el premio a Mejor Escalador de la UCI 2026

La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer de manera oficial la lista de nominados al premio Climber of the Year (Mejor Escalador del Año), una de las categorías principales dentro de los UCI Fans’ Choice Awards 2026. Este reconocimiento distingue a los ciclistas de ruta más sobresalientes de la temporada en la alta montaña, reuniendo a un selecto grupo de especialistas que protagonizaron las grandes vueltas.

Entre los nombres más destacados de la rama masculina figuran estrellas del pelotón internacional como el italiano Giulio Ciccone, el austriaco Felix Gall, el español Enric Mas y el danés Jonas Vingegaard. Junto a ellos sobresale la presencia del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se destaca como una de las máximas figuras del ciclismo suramericano y un referente indiscutible en la élite mundial tras brillar en el Tour de Francia.

La elección de los galardonados queda directamente en manos de los aficionados al deporte de las bielas, quienes ya pueden emitir su voto a través del portal oficial habilitado por el organismo rector. Las votaciones populares en línea permanecerán abiertas hasta el próximo 1 de diciembre de 2026, permitiendo que seguidores de todo el mundo respalden a sus corredores favoritos en esta y en las demás categorías en disputa.

Una vez concluido el proceso de votación pública, la expectativa se trasladará a territorio español para la ceremonia de clausura y premiación. Los ganadores oficiales de los UCI Fans’ Choice Awards 2026 se anunciarán durante una gala especial que se llevará a cabo el 9 de diciembre en Benidorm, España, cerrando así el calendario de distinciones de la temporada ciclística.