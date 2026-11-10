Ruta
Richard Carapaz lidera la representación suramericana en el premio a Mejor Escalador de la UCI 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer de manera oficial la lista de nominados al premio Climber of the Year (Mejor Escalador del Año), una de las categorías principales dentro de los UCI Fans’ Choice Awards 2026. Este reconocimiento distingue a los ciclistas de ruta más sobresalientes de la temporada en la alta montaña, reuniendo a un selecto grupo de especialistas que protagonizaron las grandes vueltas.
Entre los nombres más destacados de la rama masculina figuran estrellas del pelotón internacional como el italiano Giulio Ciccone, el austriaco Felix Gall, el español Enric Mas y el danés Jonas Vingegaard. Junto a ellos sobresale la presencia del ecuatoriano Richard Carapaz, quien se destaca como una de las máximas figuras del ciclismo suramericano y un referente indiscutible en la élite mundial tras brillar en el Tour de Francia.
La elección de los galardonados queda directamente en manos de los aficionados al deporte de las bielas, quienes ya pueden emitir su voto a través del portal oficial habilitado por el organismo rector. Las votaciones populares en línea permanecerán abiertas hasta el próximo 1 de diciembre de 2026, permitiendo que seguidores de todo el mundo respalden a sus corredores favoritos en esta y en las demás categorías en disputa.
Una vez concluido el proceso de votación pública, la expectativa se trasladará a territorio español para la ceremonia de clausura y premiación. Los ganadores oficiales de los UCI Fans’ Choice Awards 2026 se anunciarán durante una gala especial que se llevará a cabo el 9 de diciembre en Benidorm, España, cerrando así el calendario de distinciones de la temporada ciclística.
Ruta
Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj
El ciclista antioqueño Juan Esteban Sánchez finalizó en el octavo lugar en la prueba de contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras cronometrar un tiempo de 10 minutos y 35 segundos en el recorrido de 8,5 kilómetros.
Con esta actuación, el pedalista paisa de 17 años obtuvo su segundo Diploma Olímpico tras haber culminado séptimo en la prueba de ruta el pasado domingo en la máxima cita del deporte juvenil que se lleva a cabo en África.
La medalla de oro en el ejercicio al cronometro quedó en manos del eslovaco Timotej Michalik, mientras que el podio lo completaron el italiano Lorenzo Ceccarello con la presea de plata y el belga Daan Wilmsen con el bronce.
Para Wilmsen, este tercer puesto en la crono consolidó una destacada participación en suelo senegalés, sumándose a la presea dorada conseguida previamente en la prueba de ruta.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Masculina – Dakar (8,5 km)
|1
|Timotej Michalik
|Eslovaquia
|10:10
|2
|Lorenzo Ceccarello
|Italia
|0:07
|3
|Daan Wilmsen
|Bélgica
|0:10
|4
|Caleb Mckenzie
|Australia
|0:10
|5
|Rohnan Nicholson
|Zimbabue
|0:19
|6
|Gleb Novikov
|Kazajistán
|0:23
|7
|Stepan Bortnik
|Rusia
|0:24
|8
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:25
|9
|Alejandro Wymmersch
|España
|0:28
|10
|Gianluigi Zamudio
|México
|0:28
Ruta
Vuelta al Táchira 2027: el GW Erco Sportfitness y el Caja Rural-Alea los primeros equipos confirmados
La Vuelta al Táchira en Bicicleta comienza a definir su pelotón internacional con la confirmación oficial de las dos primeras escuadras extranjeras para su próxima edición. Se trata del conjunto continental colombiano GW Erco Sportfitness y de la formación española de desarrollo Caja Rural-Alea, dos equipos que aportarán jerarquía a la tradicional competencia por etapas que inaugura el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en territorio venezolano.
Por el lado de Colombia, la presencia del GW Erco Sportfitness ratifica la histórica rivalidad deportiva entre ambos países en las carreteras andinas. Bajo la dirección técnica de Luis Alfonso Cely, la escuadra nacional buscará ser protagonista tanto en las llegadas masivas como en las exigentes jornadas de alta montaña que caracterizan al giro tachirense.
Desde Europa, el Caja Rural-Alea desembarcará en Venezuela con su bloque filial, enfocado en la formación y el fogueo internacional de jóvenes promesas del ciclismo español e internacional. La participación de esta estructura permitirá a sus corredores sumar kilómetros de alta exigencia competitiva desde el arranque de la temporada, enfrentándose al ritmo intenso del pelotón sudamericano en los ascensos de los Andes venezolanos.
Con estas dos primeras confirmaciones, la organización de la Vuelta al Táchira avanza en la conformación de una caravana de alto nivel para su cita de enero. Se espera que en los próximos días se anuncien más equipos continentales, selecciones nacionales y escuadras locales que completarán la nómina de salida de la denominada «Grande de América», la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.
Ruta
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Nabyenka Valentina García termina 7° en la contrarreloj
La ciclista mexicana Nabyenka Valentina García firmó una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al ubicarse en el séptimo puesto de la contrarreloj individual. Con este resultado en la prueba de 8,5 kilómetros, la pedalista azteca aseguró un valioso Diploma Olímpico para tas detener el cronómetro en un tiempo oficial de 12 minutos y 6 segundos.
En la disputa por las medallas de esta histórica edición que se realiza en territorio africano, la presea dorada quedó en manos de la kazaja Anel Tashbay, quien impuso el mejor registro en el ejercicio al cronómetro. El podio olímpico juvenil lo completaron la eslovaca Karolina Hajduková, merecedora de la presea de plata, y la rusa Angelina Novolodskaya, quien se colgó el bronce tras una cerrada lucha contra el reloj.
La representación latinoamericana también contó con la participación de la colombiana Salomé Vargas. La joven pedalista antioqueña finalizó en la casilla 24°, cruzando la línea de meta con una diferencia de 1 minuto y 29 segundos respecto a la campeona kazaja.
En cuanto a las otras suramericanas en competencia, la peruana Haru Quinto se clasificó en el puesto 21°, la chilena Ana Francisca Fierro terminó 26°, la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva 27° y la argentina Julia Victoria Lambert 31°.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Femenina – Dakar (8,5 km)
|1
|Anel Tashbay
|Kazajistán
|11:32
|2
|Karolina Hajduková
|Eslovaquia
|0:05
|3
|Angelina Novolodskaya
|Rusia
|0:11
|4
|Karoline Flaterud
|Noruega
|0:16
|5
|Linda Sitkova
|República Checa
|0:25
|6
|Julia Pospiech
|Polonia
|0:27
|7
|Nabyenka Valentina García
|México
|0:34
|8
|June Nothum
|Luxemburgo
|0:37
|9
|Noémie Martinet
|Francia
|0:38
|10
|Lluna Jiménez
|España
|0:50
|21
|Haru Quinto
|Perú
|1:24
|24
|Salomé Vargas
|Colombia
|1:29
|26
|Ana Francisca Fierro
|Chile
|1:44
|27
|Nahomi Yamilet Játiva
|Ecuador
|1:46
|31
|Julia Victoria Lambert
|Argentina
|2:03