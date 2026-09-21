Ruta
Riccardo Lucca gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Agustín Durán 7°
La segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Riccardo Lucca (Quick Pro Team). El italiano atacó en la parte final y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 117,8 kilómetros por los alrededores del distrito Anyuan, en la Provincia de Jiangxi.
Lucca, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, fue escoltado por el checo Filip Reha (ATT Investments) y el eritreo Even Yemane (Bike Aid) 2° y 3°, respectivamente. El argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) fue el mejor suramericano, de los tres que compiten, en la 6° posición.
En cuanto a la clasificación general, el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) se apoderó del liderato. El segundo puesto lo ocupa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) a un segundo del nuevo líder y el podio parcial lo cierra el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la tercera etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 113,6 kilómetros por los alrededores de Guangchang, un condado bajo la administración directa de la Prefectura Fuzhou en la Provincia de Jiangxi.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 2 | Anyuan – Anyuan (Mt. Sanbai) (117,8 km)
|1
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|2:48:55
|2
|Filip Reha
|ATT Investments
|0:07
|3
|Even Yemane
|BIKE AID
|0:08
|4
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:08
|5
|Michal Pomorski
|ATT Investments
|0:08
|6
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:08
|7
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|0:08
|8
|Darius Villaseñor
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:11
|9
|Anatolii Budiak
|China Meitan Cycling Team
|0:11
|10
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:13
|11
|Boan Li
|Bodywrap LTWOO Cycling Team
|0:13
|70
|Sebastián Pita
|Roojai Insurance Winspace
|8:33
|71
|David Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|8:33
Clasificación General Individual
|1
|Pomorski Michał
|ATT Investments
|5:48:44
|2
|Rapp Jonas
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:01
|3
|Konychev Alexander
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:19
|4
|Lucca Riccardo
|Quick Pro Team
|0:22
|5
|van Zanden Otto
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:24
|6
|Řeha Filip
|ATT Investments
|0:33
|7
|Voogt Niek
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:40
|8
|Habteab Yoel
|BIKE AID
|0:45
|9
|De Rossi Lucas
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:48
|10
|Dyball Benjamin
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:00
|22
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|6:45
|56
|David Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|16:22
|83
|Sebastián Pita
|Roojai Insurance Winspace
|23:17
Ruta
Felicity Wilson se corona campeona mundial de contrarreloj sub-23 en Montreal; Natalia Garzón la mejor suramericana
La australiana Felicity Wilson se consagró este lunes como la nueva campeona mundial de contrarreloj individual en la categoría sub-23, tras imponerse con autoridad en el exigente circuito de 20,3 kilómetros en Montreal, Canadá.
Wilson, una de las grandes promesas del ciclismo internacional, hizo válidos los pronósticos que la situaban como favorita y detuvo el cronómetro con un tiempo imbatible para colgarse la presea dorada y vestir el anhelado maillot arcoíris.
La medalla de plata quedó en manos de la neerlandesa Nienke Vinke, quien registró una sólida actuación que la dejó en el segundo lugar, a 28 segundos de la ganadora. Por su parte, la belga Luca Vierstraete completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce.
Por el lado del ciclismo latinoamericano, la actuación más destacada de la jornada corrió por cuenta de la delegación colombiana. La corredora Natalia Garzón finalizó como la mejor suramericana de la prueba al ubicarse en la casilla 31° a 2:42 de la ganadora. La otra colombiana en competencia, Angie Mariana Londoño finalizó en el puesto 36° a 3:13 de Wilson.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Sub-23 Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (20,3 km)
|1
|Felicity Wilson
|Australia
|27:40
|2
|Nienke Vinke
|Países Bajos
|0:28
|3
|Luca Vierstraete
|Bélgica
|0:45
|4
|Viktória Chladoňová
|Eslovaquia
|0:45
|5
|Mackenzie Coupland
|Australia
|0:46
|6
|Febe Jooris
|Canadá
|1:01
|7
|Ava Holmgren
|Bélgica
|1:07
|8
|Oda Aune Gissinger
|Noruega
|1:09
|9
|Megan Arens
|Países Bajos
|1:10
|10
|Justyna Czapla
|Alemania
|1:11
|31
|Natalia Garzón
|Colombia
|2:42
|36
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|3:13
Ruta
Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México
Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.
“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.
De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.
La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.
Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.
Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.
Ruta
Dominio colombiano de principio a fin en la Vuelta a Mérida con Wilson Peña de campeón y Edgar Pinzón ganando la etapa final
Terminaron las emociones de la Vuelta a Mérida 2026 y el dominio colombiano fue de principio a fin. Wilson Peña se coronó este domingo como gran campeón de la carrera venezolana, sumando otro importante título a su palmarés deportivo, su segundo a nivel internacional, tras ganar la Vuelta Bantrab en 2025.
El zipaquireño demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las cinco durísimas etapas que se vivieron en el estado de Mérida. El hombre del Team Sistecrédito, que esta vez representó a la Selección Colombia, se subió a lo más alto del podio acompañado de dos de sus compañeros Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°.
Ya para la etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar con la victoria de Edgar Andrés Pinzón, en su primera su primera victoria internacional. Los 120 kilómetros de recorrido sirvieron para darle la quinta victoria a la Selección Colombia – Team Sistecrédito en el giro merideño.
El colombiano Peña inscribió su nombre en esta carrera venezolana, que cumplió su tercera edición. En las ediciones anteriores brillaron leyendas locales, como los merideño José Rujano y Carlos Maya.