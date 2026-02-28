¡Revolcón! Óscar Santiago Garzón brilla en la etapa reina de la Vuelta al Tolima 2026

En una jornada de suma exigencia, que tocó el punto más alto de la presente edición de la Vuelta al Tolima, el cundinamarqués Santiago Garzón se impuso con categoría y autoridad en el parque de la municipalidad de Murillo.

Con salida en Ibagué, el paso por Armero, Líbano y el final en Murillo tras 133 kilómetros de recorrido, los ciclistas del Team GW Erco Sportfitness trabajaron bajo las indicaciones del profesor Luis Alfonso Cely y Cristian Carmona, quienes tenían claro que con Santiago Garzón, buscarían el protagonismo de esta etapa reina.

“Estoy muy contento por lo mostrado por el equipo, habíamos hablado ayer que le teníamos fe a Santiago para hoy. Garzón es un corredor que ha tenido muchos inconvenientes de salud pero afortunadamente de la Vuelta a Guatemala para acá hemos visto a otro ciclista, seguro nos va a dar muchas alegrías de ahora en adelante”, dijo Cely.

Garzón tuvo una caída en el paso por Venadillo, donde sufrió raspones y un golpe fuerte en su mano izquierda, situación que no lo detuvo para lograr levantar los brazos tras su llegada en solitario a la línea de meta.

La jornada que sería para escaladores puros no tuvo un final distinto, cuatro corredores favoritos a la general se fugaron, pero Garzón fue el más fuerte y salto de ese pequeño grupo para lograr imponerse con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 35 segundos.

“Esta es la recompensa a tanto esfuerzo, estoy feliz y agradecido con el equipo, por la paciencia de todo este tiempo. Hace mucho no levantaba los brazos en una etapa. Me quedo sin palabras porque lo soñé, el año pasado estuve a punto de retirarme pero me he reencontrado y estoy muy feliz por esta victoria”, agregó Garzón.

El nacido en Gama escaló al segundo lugar de la clasificación general y escolta a 6″ al líder Edgar Andrés Pinzón. Además, Garzón es el líder y campeón virtual de la montaña en la Vuelta al Tolima que finalizará este domingo con un circuito en Ibagué de 80 kilómetros de recorrido.

RESULTADOS PENÚLTIMA ETAPA

1 Óscar Santiago Garzón Team GW Erco Sportfitness 3:46:35 2 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:21 3 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 0:21 4 Javier Jamaica Nu Colombia 0:56 5 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 1:19 6 Yeison Reyes Orgullo Paisa 1:40 7 José Misael Urián Team Sistecrédito 1:40 8 Rodrigo Contreras Nu Colombia 1:46 9 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 1:46 10 Daniel Hoyos Gobernación Putumayo – Strongman 2:36



Edgar Andrés Pinzón, nuevo líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

1 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 7:57:29 2 Óscar Santiago Garzón Team GW Erco Sportfitness 0:06 3 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:10 4 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:30 5 Javier Jamaica Nu Colombia 0:35 6 Sebastián Camargo Team Sistecrédito 0:44 7 José Misael Urián Team Sistecrédito 1:55 8 Yeison Reyes Orgullo Paisa 1:55 9 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 2:25 10 Emerson Gordillo Nu Colombia 3:06

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness