¡Revolcón! Óscar Santiago Garzón brilla en la etapa reina de la Vuelta al Tolima 2026
En una jornada de suma exigencia, que tocó el punto más alto de la presente edición de la Vuelta al Tolima, el cundinamarqués Santiago Garzón se impuso con categoría y autoridad en el parque de la municipalidad de Murillo.
Con salida en Ibagué, el paso por Armero, Líbano y el final en Murillo tras 133 kilómetros de recorrido, los ciclistas del Team GW Erco Sportfitness trabajaron bajo las indicaciones del profesor Luis Alfonso Cely y Cristian Carmona, quienes tenían claro que con Santiago Garzón, buscarían el protagonismo de esta etapa reina.
“Estoy muy contento por lo mostrado por el equipo, habíamos hablado ayer que le teníamos fe a Santiago para hoy. Garzón es un corredor que ha tenido muchos inconvenientes de salud pero afortunadamente de la Vuelta a Guatemala para acá hemos visto a otro ciclista, seguro nos va a dar muchas alegrías de ahora en adelante”, dijo Cely.
Garzón tuvo una caída en el paso por Venadillo, donde sufrió raspones y un golpe fuerte en su mano izquierda, situación que no lo detuvo para lograr levantar los brazos tras su llegada en solitario a la línea de meta.
La jornada que sería para escaladores puros no tuvo un final distinto, cuatro corredores favoritos a la general se fugaron, pero Garzón fue el más fuerte y salto de ese pequeño grupo para lograr imponerse con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 35 segundos.
“Esta es la recompensa a tanto esfuerzo, estoy feliz y agradecido con el equipo, por la paciencia de todo este tiempo. Hace mucho no levantaba los brazos en una etapa. Me quedo sin palabras porque lo soñé, el año pasado estuve a punto de retirarme pero me he reencontrado y estoy muy feliz por esta victoria”, agregó Garzón.
El nacido en Gama escaló al segundo lugar de la clasificación general y escolta a 6″ al líder Edgar Andrés Pinzón. Además, Garzón es el líder y campeón virtual de la montaña en la Vuelta al Tolima que finalizará este domingo con un circuito en Ibagué de 80 kilómetros de recorrido.
RESULTADOS PENÚLTIMA ETAPA
|1
|Óscar Santiago Garzón
|Team GW Erco Sportfitness
|3:46:35
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:21
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:21
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:56
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|1:19
|6
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:40
|7
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:40
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:46
|9
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|1:46
|10
|Daniel Hoyos
|Gobernación Putumayo – Strongman
|2:36
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|7:57:29
|2
|Óscar Santiago Garzón
|Team GW Erco Sportfitness
|0:06
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:10
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:30
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:35
|6
|Sebastián Camargo
|Team Sistecrédito
|0:44
|7
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:55
|8
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:55
|9
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:25
|10
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|3:06
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
“Nos deja un balance positivo, pero tenemos que trabajar mucho más”: John Jaime González tras la actuación en el Panamericano de Pista
Luego de dirigir a la Selección Colombia en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026, el entrenador nacional, John Jaime González habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre la actuación de sus pupilos en el certamen continental y destacó el desempeño del equipo y la proyección del proceso deportivo.
“Nos deja un balance positivo: tres de oro, seis de plata y dos de bronce, buenos tiempos y un par de récords nacionales. Esto da mucho de qué hablar porque se hizo una buena representación y estamos en ese punto de relevo generacional, buscando estar siempre a la altura de los mejores países del mundo con nuestro ciclismo de pista”, empezó diciendo González.
El certamen, celebrado del 18 al 22 de febrero en el Velódromo Parque Peñalolén de Santiago de Chile, reunió a 168 ciclistas de 21 países, consolidándose como uno de los eventos más competitivos del calendario continental en la continuidad del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
“Felices porque fue un Campeonato Panamericano de altísimo nivel. Como ya empieza a olerse clasificación a Juegos Olímpicos, entonces imagínate el nivel que esta aportando Estados Unidos, Canadá y el mismo México, que terminó ganando el evento”, agregó el entrenador antioqueño.
El combinado nacional tuvo figuras determinantes a lo largo del certamen y respecto a eso dijo los siguiente: “Colombia fue protagonista. Feliz con la actuación de una niña que sigue siendo muy joven con 19 años como Stefany Cuadrado, en todas las pruebas que participó obtuvo medalla. Lo que hizo Cristián Ortega en el kilómetro fue bastante bueno y lo de Kevin Quintero con la plata en el keirin”, añadió el estratega paisa.
A ellos se sumaron importantes actuaciones que consolidaron un muy buen rendimiento. “Nuestra área de velocidad esta dando de que hablar, sigue poniendo en alto el nombre de Colombia y que más decir del área de medio fondo con una medalla de oro de Jordan Parra que desde el 2021 no ganaba esa prueba. Teniendo unas mujeres como Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, recién pasada de la categoría juvenil y ya ganando medallas a nivel panamericano, pues esto nos deja muy contentos”, expresó el seleccionador nacional.
Y por último, el entrenador colombiano se refirió a lo que hay que mejorar para seguir siendo un potencia en esta modalidad, que tantos éxitos le a dado al país. “El equipo de persecución hombres hace récord nacional dos veces, eso nos va mostrando de que tenemos todo para hacerlo, pero también nos lleva a la reflexión que tenemos que trabajar mucho más, con más sincronización en el tema federativo, Comité Olímpico, Ministerio, las mismas ligas y los entes regionales para poder hacer de este ciclismo algo muchísimo más grande. Aquí seguimos trabajando apretando tuercas como siempre he dicho yo, mirando que las cosas nos salgan muy bien y poder aportarle a Colombia ese gran ciclismo de pista que siempre nos ha tenido entre los mejores del continente”, concluyó González.
Martha Bayona inicia su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo
La firma CMS Rodríguez-Azuero, desde su práctica de Derecho Deportivo y en alianza con el especialista Andrés Charria, asumió la representación y defensa de la pedalista Martha Bayona en el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación con la decisión adoptada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) el 5 de febrero de 2026, mediante la cual se impuso a la atleta un periodo de inelegibilidad de dieciocho (18) meses.
La decisión en primera instancia no está relacionada con el consumo de sustancias prohibidas, sino con una presunta infracción vinculada al cumplimiento del deber de reporte de paradero, obligación que hace parte del sistema antidopaje y exige a los deportistas reportar su localización para someterse a controles aleatorios fuera de competencia.
En el marco de este procedimiento, la defensa busca garantizar el debido proceso, la valoración integral de las circunstancias del caso y la correcta aplicación de la normativa antidopaje vigente, dentro de un marco de respeto por la integridad del deporte y la trayectoria profesional de la atleta.
‘‘Nos complace asumir esta representación. Nuestra red global nos permite ofrecer una defensa técnica y coordinada, integrando experiencia local e internacional para proteger la trayectoria y reputación de los atletas ante instancias como el Tribunal de Arbitraje Deportivo’’, destacó Andrés Charria, Of Counsel del área de Derecho Deportivo en CMS Rodríguez-Azuero.
La práctica de Derecho Deportivo de la firma se especializa en asesoría y representación a atletas, federaciones y organizaciones en asuntos regulatorios, disciplinarios y contractuales, tanto a nivel nacional como internacional, con experiencia en procedimientos ante autoridades y tribunales arbitrales deportivos.
Por tratarse de un proceso en curso, y para salvaguardar su adecuado desarrollo, CMS Rodríguez-Azuero se abstendrá de realizar comentarios adicionales sobre el fondo del asunto, más allá de la información aquí consignada.
*Con Información CMS Rodríguez-Azuero
Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se quedó con la presea dorada en la prueba del kilómetro
En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro, en la quinta y última jornada del Campeonato Panamericano de Pista 2026 que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
La medalla de oro quedó en manos del colombiano, quien logró un registro final de 1:00.240. El podio lo completaron el estadounidense Dalton Walters y el canadiense James Hedgock.
El combinado nacional finalizó su participación en el certamen continental, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, con un balance final de 11 medallas en total, 3 preseas doradas, 6 de plata Y 2 bronces.
Así mismo, se obtuvo un nuevo récord panamericano en el kilómetro con Stefany Cuadrado, y un nuevo registro en la persecución por equipos masculina.