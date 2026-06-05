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¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.
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Juan Guillermo Martínez, seleccionado por el Team Picnic PostNL para disputar el Tour Auvergne – Rhône-Alpes
El equipo neerlandés Picnic PostNL hizo oficial la alineación con la que disputará el Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026, carrera históricamente conocida en los últimos años como el Critérium du Dauphiné, y que para este año cambia de denominación. En la nómina de seleccionados aparece el boyacense Juan Guillermo Martínez.
Además del joven colombiano estarán en competencia el irlandés Dillon Corkery, el belga Robbe Dhondt, el británico James Knox, el neerlandés Gijs Leemreize, así como los franceses Alexy Faure Prost y Henri-François Renard.
“El Tour Auvergne-Rhône-Alpes promete ser una semana de competición exigente, con un recorrido variado que incluye una contrarreloj por equipos. Estamos deseando aprovechar esta oportunidad, ya que nos permite seguir desarrollando nuestra técnica y ejecución como grupo. Además, nos centraremos en conseguir buenos resultados de etapa y buscar oportunidades cada día. Al final, veremos qué oportunidades surgen”, dijo Phil West, entrenador del Team Picnic PostNL.
El escarabajo, que disputó su primera ‘Grande’ debutando en la Vuelta a España a sus 20 años, lleva una temporada sin grandes resultados, sin embargo, más allá de su corta edad, el pedalista formado en el semillero de talentos del Programa Boyacá Raza de Campeones, espera porque no, estar en la lista del Tour de Francia.
En su temporada lleva 3.570 kilómetros recorridos en 26 días de competencia, su mejor resultado este año lo obtuvo en la Vuelta a Algarve, donde terminó en el puesto 16° de la clasificación general, siendo el segundo mejor joven de la prueba. Su ultima carrera fue el Tour de Turquía, pero se retiró en la cuarta etapa.
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¡De vuelta! Isaac del Toro regresa a la competencia tras su lesión con la mira puesta en el Tour de Francia
Luego de estar fuera de competencia por casi dos meses, el mexicano Isaac del Toro buscará ponerse a punto para el Tour de Francia 2026 y es por eso que reaparecerá del 7 al 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la competencia francesa que durante décadas fue conocida como Critérium del Dauphiné y que cada año sirve de antesala para la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada.
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Será su primera carrera desde el 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco detuvo su gran inicio de temporada, que contó con victoria en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, además de subirse al tercer cajón del podio en la Strade Bianche.
“Estoy emocionado por correr el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Es mi primera vez en esta importante competencia y espero que sea el inicio de un gran verano compitiendo en Francia”, señaló Del Toro en declaraciones difundidas por el UAE Team Emirates-XRG.
El equipo emiratí, que el año pasado ganó la carrera francesa con Tadej Pogacar, completa la nómina con el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira y los franceses Pavel Sivakov y Benoit Cosnefroy.
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos