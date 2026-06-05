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¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más

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El boyacense Einer Rubio fue uno de los grandes animadores del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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Juan Guillermo Martínez, seleccionado por el Team Picnic PostNL para disputar el Tour Auvergne – Rhône-Alpes

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El boyacense Juan Guillermo Martínez corre su segunda temporada con el Team Picnic PostNL. (Foto © Team Picnic PostNL)
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El mexicano Isaac del Toro prepara lo que será su debut en el Tour de Francia. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar

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5 junio, 2026

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Jonas Vingegaard, en el podio como campeón del Giro de Italia 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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