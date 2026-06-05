¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más

Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.

“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.

El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.

“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.

Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.