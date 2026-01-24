Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen

¡Sin rivales! Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de Ciclocross. Esta vez el todoterreno de Países Bajos salió victorioso en la Copa del Mundo de Maasmechelen tras una remonatada espectacular.

Los puestos de honor de la carrera belga lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), quienes ocuparon el 2° y 3° pesto, respectivamente.

Los primeros giros transcurrieron con dominio del británico Cameron Mason (Seven Racing) hasta que cambió de bicicleta por un pinchazo. Luego, la punta la asumió el neerlandés Tibor Del Grosso, escoltado por el belga Thibau Nys y su compatriota Van der Poel.

Una caída del belga Thibau Nys le otorgó la punta a los neerlandeses Mathieu van der Poel y Tibor Del Grosso, quienes se alejaron de todos sus rivales a falta de seis vueltas para el final.

Una vueltas más adelante, Van der Poel cambió de bicicleta lo que fue aprovechado por su compatriota para coger la punta, pero no le duro mucho. Al final, el corredor del Alpecin-Premier Tech mantuvo su ventaja y celebró una nueva victoria, su séptima en Copas del Mundo en esta nueva campaña.

¡MATHIEU VAN DER POEL CONSIGUIÓ SU UNDÉCIMA VICTORIA CONSECUTIVA! 🇳🇱🔥



🚴‍♂️ A pesar de dos pinchazos, el neerlandés logró su 50.ª victoria en la Copa del Mundo, con Tibor del Grosso en segundo lugar y Niels Vandeputte en tercer lugar.



👑 De esta manera, MVDP igualó el récord de… pic.twitter.com/6XqpvmcblQ — DSPORTS (@DSports) January 24, 2026

Resultados UCI World Cup Maasmechelen