Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final

La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 quedó en manos de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga de 26 años, que sucedió en el palmarés de la carrea al colombiano Santiago Buitrago, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa con final en Valencia.

A Evenepoel lo acompañaron en el podio el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) terminó en el puesto 44° a 16:11 del ganador, el panameño Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali) finalizó en la casilla 49°, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) 69°, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) 70° y el mexicano José Antonio Prieto (Petrolike) 94°.

La última etapa la ganó el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 93,8 kilómetros en la capital del Turia.



Raúl García Pierna ganó la última etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Bétera – Valencia (94,7 km)

Raúl García Pierna Movistar Team 2:09:44 2 Emil Herzog Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 Jasper Schoofs Soudal Quick-Step m.t. 4 Sven Erik Bystrøm Uno-X Mobility m.t. 5 Adria Pericas UAE Team Emirates-XRG m.t. 6 Diego Uriarte Equipo Kern Pharma m.t. 7 Ben Turner INEOS Grenadiers 0:02 8 Dries van Gestel Soudal Quick-Step 0:02 9 Mathias Vacek Lidl-Trek 0:02 10 Aleksandr Vlasov Red Bull-BORA-hansgrohe 0:02

Clasificación General Final