Ruta
Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final
La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 quedó en manos de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga de 26 años, que sucedió en el palmarés de la carrea al colombiano Santiago Buitrago, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa con final en Valencia.
A Evenepoel lo acompañaron en el podio el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los latinoamericanos en competencia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) terminó en el puesto 44° a 16:11 del ganador, el panameño Roberto González (Solution Tech-NIPPO-Rali) finalizó en la casilla 49°, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) 69°, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) 70° y el mexicano José Antonio Prieto (Petrolike) 94°.
La última etapa la ganó el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 93,8 kilómetros en la capital del Turia.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Bétera – Valencia (94,7 km)
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|2:09:44
|2
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Sven Erik Bystrøm
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:02
|8
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|0:02
|9
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:02
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
Clasificación General Final
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|13:10:15
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:29
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:35
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:47
|6
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:13
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|2:07
|9
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|2:12
|10
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step
|2:14
Ruta
Ewen Costiou gana la crono final y se consagra campeón de la Étoile de Bessèges 2026
En un final apasionante, el francés Ewen Costiou (Groupama – FDJ United) se consagró campeón de la edición 56 de la Estrella de Bessèges (Étoile de Bessèges) luego de ganar la quinta y última etapa, una jornada al cronómetro de 10,3 kilómetros entre Alès y L’Hermitage, en la región de Occitania.
La batalla por la victoria general fue apasionante. Al final, el galo logró arrebatarle el título al eslovaco Lukás Kubis (Unibet Rose Rockets). El podio lo completaron dos de sus compatriotas Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), quien fue 2° y su compañero de equipo Maxime Decomble 3°.
En la jornada al cronómetro final, Costiou ganó apretadamente, aventajando en 5 y 6 segundos a sus coterráneos Maxime Decomble y Paul Lapeira, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
Costiou sucedió en el palmarés de la prueba a su compatriota Kévin Vauquelin, vencedor de la pasada edición de la carrera francesa, que esta vez no contó con participación colombiana.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)
Resultados Etapa 5 (CRI) | Alès – L’Hermitage (10,3 km)
|1
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|14:57
|2
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:05
|3
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|4
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|0:14
|5
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|0:18
|6
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:20
|7
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|8
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:21
|9
|Victor Loulergue
|Groupama – FDJ United
|0:22
|10
|Mikel Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|13:59:22
|2
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|3
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Lukás Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:15
|5
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|0:17
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:32
|7
|Mathieu Kockelmann
|Lotto Intermarché
|,,
|8
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:36
|9
|Mikel Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:38
|10
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:39
Ruta
UAE Tour Women: Elisa Longo Borghini revalida el título y alcanza su tercera corona
La pedalista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ganó la cuarta edición femenina del UAE Tour y consiguió su tercer título en la competición, al apoderarse del liderato en la última etapa, una jornada de 156 kilómetros con final en Jebel Hafeet, una emblemática montaña de 1.200 metros de altura situada en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.
Longo Borghini terminó en lo más alto del podio de la ronda árabe acompañada de su compatriota Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) y de la neerlandesa Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La última etapa del UAE Tour Women tambin quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien acabó con la hegemonía de la campeona neerlandesa Lorena Wiebes, que había ganado las tres primeras etapas.
La carrera árabe femenina, que no contó con participación colombiana, cuenta con tres títulos de la italiana Elisa Longo Borghini y uno de la belga Lotte Kopecky, cumplidas cuatro ediciones.
UAE Tour Women (2.WWT)
Resultados Etapa 4 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (156 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|4:13:04
|2
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:12
|3
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:14
|4
|Kimberley Le Court-Pienaar
|AG Insurance – Soudal Team
|0:57
|5
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:59
|6
|Eleonora Ciabocco
|Team Picnic PostNL
|1:15
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|1:19
|8
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx – Protime
|1:35
|9
|Justine Ghekiere
|AG Insurance – Soudal Team
|1:37
|10
|Juliette Berthet
|FDJ United – SUEZ
|1:38
Clasificación General Final
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|13:06:32
|2
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:16
|3
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:17
|4
|Kimberley Le Court-Pienaar
|AG Insurance – Soudal Team
|1:07
|5
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|1:09
|6
|Eleonora Ciabocco
|Team Picnic PostNL
|1:25
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|1:29
|8
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx – Protime
|1:45
|9
|Justine Ghekiere
|AG Insurance – Soudal Team
|1:47
|10
|Juliette Berthet
|FDJ United – SUEZ
|1:48
Ruta
Heroica victoria de Baptiste Veistroffer en la segunda etapa del Tour de Omán 2026; Nairo Quintana el mejor colombiano
Tras estar más de cuatro horas fugado, el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) consiguió este domingo una heroica victoria en la segunda etapa del Tour de Omán y es nuevo líder de la prueba. El corredor galo resistió solo en fuga, logró un agónico triunfo y el liderato parcial de la carrera.
Veistroffer entró 17 segundos por delante del pelotón, que llegó encabezado por el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). El tercer lugar lo ocupó el francés Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United).
En cuanto a los colombianos, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros ingresando en el grupo principal en la casilla 32°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y Fernando Gaviria (Movistar Team), que se destacaron en la jornada inaugural, se reportaron con los sprinters en grupo rezagado a más de 14 minutos del vencedor.
La carrera del oriente medio continuará este lunes con la tercera etapa, saliendo de Samail para terminar en Eastern Mountain con 191,3 kilómetros de recorrido, que tendrá un ascenso sobre el final de 3,5 km al 7,6 por ciento.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Al Rustaq Fort – Yitti Hills (191,4 km)
|1
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|4:22:43
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:17
|3
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|,,
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|,,
|5
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|,,
|7
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|,,
|8
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|,,
|10
|Roger Adrià
|Movistar Team
|,,
|32
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:17
|43
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:17
|100
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|14:59
|113
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:59
|DNS
|Einer Rubio
|Movistar Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Baptiste Veistroffer
|Lotto Intermarché
|8:47:23
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:25
|3
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:27
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:31
|5
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|0:31
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:31
|7
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|0:31
|8
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|0:31
|9
|Mikkel Honoré
|EF Education – EasyPost
|0:31
|10
|Marcel Camprubí
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:31
|28
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:31
|99
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|15:03
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|15:07