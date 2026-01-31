Remco Evenepoel sigue imparable y conquista el Trofeo Andratx – Pollença; Diego Pescador en el top 10

Cumpliendo con los pronósticos, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) se volvió a llevar la victoria en solitario, esta vez el Trofeo Andratx – Pollença, cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, luego de recorrer 121,5 kilómetros. Gran actuación de Diego Pescador (Movistar Team) que finalizó en el top 10.

La estrella belga, que alcanzó su segunda victoria consecutiva, mostró su intenciones desde el comienzo y tras soltar a todos sus rivales en el asenso al Mirador d’Es Colomer llegó solo a la meta con 19 de ventaja sobre su más inmediato rival, el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).



Maxim Van Gils, Remco Evenepoel y Mathys Rondel, en el podio Trofeo Andratx – Pollença 2026. (Foto © Challenge de Mallorca)

La lucha por los restantes lugares del podio se definió al sprint, donde el belga Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe) estuvo brillante y terminó en tercer lugar, superado por poco al portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quien se tuvo que conformar con el 4° puesto.

Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°, ambos cediendo más de cuatro minutos.

Resultados Trofeo Andratx – Pollença (1.1)

Andratx – Mirador d’Es Colomer (121,5 km)

1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 2:58:34 2 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:19 3 Maxim Van Gils Red Bull – BORA – hansgrohe 1:44 4 Antonio Morgado UAE Team Emirates – XRG ,, 5 Christian Scaroni XDS Astana Team 1:47 6 Johannes Kulset Uno-X Mobility 1:50 7 Georg Steinhauser EF Education – EasyPost 1:55 8 Iván Romeo Movistar Team 1:59 9 Diego Pescador Movistar Team 2:28 10 Jelle Johannink Unibet Rose Rockets 3:29