Remco Evenepoel le ganó el duelo a Mattias Skjelmose y se quedó con la Amstel Gold Race 2026

Arrancó el tríptico de las Ardenas con victoria para Remco Evenepoel. El belga del Red Bull-BORA-hansgrohe le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y firmó este domingo un gran triunfo en la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.

El tercer lugar del podio se definió en favor del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), quien fue el más rápido en el embalaje del grupo perseguidor, que entró a casi dos minutos de los dos punteros.

El único pedalista colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en el puesto 88° a más de 7 minutos del ganador.

De esta manera, Evenepoel conquistó su sexto triunfo de la temporada, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja).

#AmstelGoldRace 🇳🇱 | ¡LA VICTORIA PARA REMCO EN AMSTEL GOLD RACE 🍺🚴🏻‍♂️🇳🇱🔥👏



🗣️ Remco Evenepoel 🇧🇪 GRAN CAMPEÓN de la Amstel Gold Race en la apertura del Tríptico de las Ardenas 🚴🏻‍♂️🍺🇳🇱🔥👏🤩#Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/xmWx8YdCj4 — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) April 19, 2026

Amstel Gold Race (1.UWT)

Maastricht – Valkenburg (257,2 km)