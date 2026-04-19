Ruta
Remco Evenepoel le ganó el duelo a Mattias Skjelmose y se quedó con la Amstel Gold Race 2026
Arrancó el tríptico de las Ardenas con victoria para Remco Evenepoel. El belga del Red Bull-BORA-hansgrohe le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y firmó este domingo un gran triunfo en la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.
El tercer lugar del podio se definió en favor del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), quien fue el más rápido en el embalaje del grupo perseguidor, que entró a casi dos minutos de los dos punteros.
El único pedalista colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en el puesto 88° a más de 7 minutos del ganador.
De esta manera, Evenepoel conquistó su sexto triunfo de la temporada, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja).
Amstel Gold Race (1.UWT)
Maastricht – Valkenburg (257,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|05:59:40
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:01
|3
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|1:59
|4
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|1:59
|5
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:59
|6
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|1:59
|7
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|1:59
|8
|Albert Withen Philipsen
|Lidl-Trek
|1:59
|9
|Ewen Costiou
|Groupama-FDJ United
|1:59
|10
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|1:59
|88
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|7:43
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Ruta
Paula Blasi hace historia y se convierte en la primera española en ganar la Amstel Gold Race femenina
En un final espectacular, Paula Blasi salió victoriosa en la Amstel Gold Race Femenina 2026. La pedalista española del UAE Team ADQ sorprendió a las grandes favoritas en el cierre y se impuso en solitario en la edición número 12 de la carrera neerlandesa, disputada este domingo entre Maastricht y Valkenburg, sobre un recorrido de 158,1 kilómetros.
“Voy a necesitar un par de semanas para darme cuenta de lo que ha pasado. Sabía que iba a ser un día duro. Estaba un poco nerviosa porque no es fácil estar delante en este tipo de pelotones”, indicó Blasi, quien hizo historia al convertirse en la primera española en ganar la Amstel femenina.
El podio lo completaron la polaca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) y la local Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.
La mejor suramericana, de las dos en competencia, fue la brasilera Ana Vitória Magalhães, del Movistar Team, en la casilla 57° a más de 10 minutos de la nueva campeona.
En cuanto a la única colombiana, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), no contó con las fuerzas suficientes para concluir la carrera.
Resultados Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT)
Maastricht – Valkenburg (158,1 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|4:02:15
|2
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:27
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:27
|4
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|0:43
|5
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|0:43
|6
|Karlijn Swinkels
|UAE Team ADQ
|0:43
|7
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|8
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:43
|9
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:43
|10
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|0:43
|57
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|10:03
|DNF
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|No Finalizó
Ruta
Usoa Ostolaza conquista el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026 con Paula Patiño en la 10° posición
La pedalista española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) ganó el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026. La ciclista local, de 28 años, se unió a un grupo de fuga justo antes de la empinada subida final a Ixua (6.3 km à 6.2%) y resultó ser la más fuerte de la escapada.
El podio de la carrera española lo adornaron dos compatriotas suyas: Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) y Sandra Alonso (Eneicat – Be Call), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Por el lado de la única colombiana en competencia, Paula Patiño (Movistar Team) cumplió una destacada actuación y terminó en el 10° puesto a 1:28 de su compañera de equipo.
Para la sexta edición del GP Ciudad de Eibar, la organización eligió un recorrido montañosa. A lo largo del trayecto se presentaron cuatro subidas, dos en la parte inicial de tercera categoría, mientras que en la fase final los dos ascensos restantes terminaron por definir la carrera de una día, que contó con 108,5 kilómetros.
Resultados Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1)
Eibar – Eibar (108.5km)
|1
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:56:54
|2
|Maite Urteaga
|Eulen-Amenabar
|0:14
|3
|Sandra Alonso
|Eneicat – Be Call
|0:40
|4
|Adèle Normand
|Massi-Baix Ter
|0:43
|5
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:07
|6
|Maier Olano
|Massi-Baix Ter
|,,
|7
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|8
|Olha Kulynych
|Eneicat – Be Call
|,,
|9
|Alba Codony
|Massi-Baix Ter
|1:09
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:28