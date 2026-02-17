Ruta
Remco Evenepoel impone su ley en la crono del UAE Tour y se pone líder; Harold Tejada el mejor latinoamericano
Cumpliendo con los pronósticos, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la segunda etapa del UAE Tour 2026, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros, disputada en Hudayriyat Island.
El especialista contra el cronómetro firmó el triunfo con un tiempo de 13:03” a una velocidad media de 56,09 km / h., superando al británico Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) por 6 segundos y al francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) por 9”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor latinoamericano de la jornada al cronómtero fue el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), quien se ubicó en la casilla 21° a 39 segundos del ganador, superando al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) por 3 segundos.
En cuanto al resto de nacionales se clasificaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 81°, Nairo Quintana (Movistar Team) 110° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 119°.
Para la tercera jornada Evenepoel saldrá con el maillot de líder con una ventaja de 6 segundos con Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) y de 12 segundos con Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) .
La octava edición de la carrera de los Emiratos Árabes continuará este miércoles con la disputa de la tercera jornada, la llamada etapa reina de 183 kilómetros con salida desde Umm al Quwain y llegada Jebel Mobrah, en un final picando hacia arriba.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 2 (ITT) | Hudayriyat Island – Hudayriyat Island (12,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|13:03
|2
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Rémi Cavagna
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:25
|5
|Daan Hoole
|Decathlon CMA CGM Team
|0:26
|6
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Artem Shmidt
|INEOS Grenadiers
|0:29
|8
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:30
|9
|Stefan Bissegger
|Decathlon CMA CGM Team
|0:31
|10
|Rune Herregodts
|UAE Team Emirates – XRG
|0:33
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|110
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|119
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|1:34
Clasificación General Individual
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:43:59
|2
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Remi Cavagna
|Groupama-FDJ United
|0:12
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:25
|5
|Daan Hoole
|Decathlon CMA CGM Team
|0:26
|6
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:26
|7
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:30
|9
|Stefan Bissegger
|Decathlon CMA CGM Team
|0:31
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|77
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|114
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|1:34
Ruta
Así se clasifican los cuatro colombianos en el UAE Tour 2026 tras la contrarreloj; Harold Tejada en el Top 20
La octava edición del UAE Tour, que cuenta con la participación de 4 colombianos, tuvo su segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros en la isla de Al Hudayriyat.
Tras las dos primeras jornadas de la ronda árabe, el pedalista huilense Harold Tejada, del XDS Astana Team, se mantuvo como el mejor colombiano en el Top 20° a 39 segundos del líder, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ganador de la crono.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el inicio de la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, tras dos jornadas.
Clasificación General de los Colombianos en el UAE Tour
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:39
|77
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:14
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:30
|114
|Juan Sebastiánv
|UAE Team Emirates – XRG
|1:34
Ruta
Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour
La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta Femenina 26 by Carrefour que celebrará su cuarta edición. Galicia será el punto de partida de carrera femenina el próximo 3 de mayo.
El territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en Galicia.
La organización desvelará el recorrido de ronda española para las mujeres en una gala que se celebrará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en la Coruña.
La neerlandesa Demi Vollering es la actual bicampeona de la ronda española. El podio del año pasado lo completaron la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) 2° y su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 3°.
Puntos clave:
- Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour el próximo 3 de mayo
- El recorrido completo se presentará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en La Coruña
*Con Información Prensa La Vuelta Femenina 26
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com