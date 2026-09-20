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Remco Evenepoel hace historia en Montreal: a un paso del Olimpo con su cuarto título Mundial consecutivo en la crono

Publicado

Hace 37 mins

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El belga Remco Evenepoel volvió a ganar en su especialidad y sumó su cuarto título mundial de contrarreloj en Montreal. (Foto © UCI Cycling)
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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

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20 septiembre, 2026

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El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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Dominio colombiano de principio a fin en la Vuelta a Mérida con Wilson Peña de campeón y Edgar Pinzón ganando la etapa final

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20 septiembre, 2026

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El zipaquireño Wilson Peña se consagró campeón de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Ciclismo Venezolano © Kenny León)
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Marlen Reusser revalida su corona mundial de contrarreloj con una exhibición en Montreal

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20 septiembre, 2026

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La suiza Marlen Reusser defendió su título mundial de contrarreloj en Montreal. (Foto UCI Cycling © SWPix)
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