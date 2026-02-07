Remco Evenepoel gana la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y se convierte en el nuevo líder

La etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana quedó en poder del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien ganó el duelo de escaladores y se impuso en la cuarta jornada de 172 kilómetros, disputada entre La Nucía y Teulada Moraira.

El corredor europeo se quedó con la victoria, luego de 3″53:07. Segundo entró el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a 24 segundos del ganador y tercero se reportó el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La fuga del día la protagonizaron el francés Julien Bernard (Lidl – Trek), el belga Steff Cras (Soudal Quick-Step), el británico Lewis Askey (NSN Cycling Team), el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y los españoles Fernando Tercero (Team Polti VisitMalta) y Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) , sin embargo, todos fueron neutralizados en la fase final de la jornada.

La carrera española finalizará este domingo con la quinta y última etapa de 94,7 kilómetros entre Bétera y Valencia, donde conoceremos al sucesor del colombiano Santiago Buitrago, campeón del año pasado.

Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | La Nucía – Teulada Moraira (172 km)