Remco Evenepoel conquista el Grand Prix Ciclístico de Québec; Jhonatan Narváez el mejor suramericano

La edición 2026 del Grand Prix Ciclístico de Québec la ganó Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en parte final, luego de recorrer 206 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.

El podio de la clásica del calendario World Tour lo completaron el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En cuanto a los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el más destacado, reportándose en la casilla 23° a 1:11 del ganador, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 43° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) finalizó 77°.

En la fase inicial de la carrera se escaparon el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), el lituano Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team), el noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobilit), además de los alemanes Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) y Nikias Arndt (Bahrain – Victorious).

Una vez cazada la fuga aparecieron los favoritos, que libraron una gran batalla en los últimos kilómetros con protagonismo del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).



Remco Evenepoel y Giulio Ciccone, los protagonistas del Grand Prix Ciclístico de Québec 2026. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)

Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)

Québec – Québec (206 km)

1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 4:40:21 2 Giulio Ciccone Lidl – Trek m.t. 3 Anthon Charmig Uno-X Mobility 0:15 4 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:28 5 Quinn Simmons Lidl – Trek 0:30 6 Michael Matthews Team Jayco AlUla 0:35 7 Paul Lapeira Decathlon CMA CGM Team 0:43 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike ,, 9 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 0:45 10 Maximilian Schachmann Soudal Quick-Step 0:47