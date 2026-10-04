Ruta
Remco Evenepoel, campeón de Europa en una batalla agónica definida por ‘foto-finish’
Exactamente ocho días después de caer derrotado en su condición de favorito para el Mundial de Montreal, Remco Evenepoel encontró en las carreteras eslovenas la revancha, proclamándose campeón europeo de ruta en la categoría élite masculina, después de protagonizar junto al italiano Giulio Ciccone un emocionante duelo que terminó decidido a favor del astro belga sobre la misma línea de llegada, gracias al foto-finish.
La carrera que tuvo como sede la tierra de Tadej Pogacar (Eslovenia) fue programada sobre 196,2 kilómetros y tuvo como escenario principal el exigente circuito de Šenčur y la subida de Možjanca, que debió ser afrontada cinco veces.
La selección decisiva comenzó a producirse en las rampas de Možjanca. Bélgica asumió buena parte de la responsabilidad y sus corredores trabajaron para mantener a Evenepoel listo para las acciones definitivas, lo que sucedió cuando restaban 32 kilómetros para el final.
Duelo Bélgica-Italia en Eslovenia
El formidable ciclista proveniente del fútbol se lanzó en forma contundente en busca del triunfo y solamente el italiano Giulio Ciccone fue el único capaz de responder inmediatamente al ataque del belga. Los dos consiguieron abrir un hueco sobre el grupo perseguidor y pasaron a jugarse entre ellos la medalla de oro.
Remco quiso alejarse de su rival y estuvo a punto de perderlo todo en una caída al tomar todos los riesgos en una curva, pero rápidamente se reincorporó y entonces los dos hombres hicieron su aparición en el último kilómetro siendo el italiano el primero en arrancar el sprint final. En la definición, Evenepoel alcanzó a remontar y los dos se vieron obligados a realizar el famoso “golpe de riñón”, supremo esfuerzo final en un embalaje, lo que determinó el uso del foto-finish para determinar que el ganador fue Remco Evenepoel, alcanzando así un título que faltaba en su brillante carrera.
El italiano Christian Scaroni se aseguró para Italia la medalla de bronce arribando delante del grupo que persiguió inútilmente a los punteros que protagonizaron un duelo y espectáculo de gran ciclismo.
Resultados Campeonato de Ruta Europeo (196,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Bélgica
|4:16:37
|2
|Giulio Ciccone
|Italia
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|Italia
|0:59
|4
|Toms Skujins
|Lituania
|1:13
|5
|Iván Romeo
|España
|01:16
|6
|Ramses Debruyne
|Bélgica
|1:16
|7
|Emil Herzog
|Alemania
|1:16
|8
|Maxim Van Gils
|Bélgica
|1:16
|9
|Léo Bisiaux
|Francia
|1:18
|10
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|1:19
|11
|Mathys Rondel
|Francia
|1:27
|12
|Romain Grégoire
|Francia
|2:08
|13
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|2:08
|14
|Kévin Vauquelin
|Francia
|2:08
|15
|Marc Hirschi
|Suiza
|2:08
Ruta
¡Orgullo colombiano! Jessica Marcela Parra se consagra campeona de la Vuelta a Costa Rica con Camila Valbuena 2°
La formidable pedalista colombiana Jessica Marcela Parra, del equipo PatoBike BMC, se consagró este domingo como la campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, luego de defender el liderato obtenido en la cronoescalada de la jornada anterior.
La corredora bogotana cerró así una destacada participación en la competencia centroamericana, en la que además conquistó el título de campeona de Montaña. El Podio final lo completaron su campiotriato Camila Valbuena (Manzate La Selva No Varix) y la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team).
La última etapa se disputó con un circuito de ocho vueltas, con salida y llegada en el Parque de Escazú, para completar un recorrido de 83 kilómetros. La victoria de la jornada fue para la chilena Catalina Soto, de la Selección de Chile, quien cerró la Vuelta con el título de campeona de la regularidad y la victoria en tres etapas.
Por su parte, la ucraniana Natalia Safroniuk, compañera de Parra en el PatoBike BMC, se consagró como campeona Sub-23 y de las metas volantes, completando una destacada participación a lo largo de las diferentes etapas.
De esta manera, la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 llegó a su final después de cuatro jornadas de competencia, con presencia de corredoras nacionales e internacionales y con Jessica Parra como la nueva campeona de la prueba.
Clasificación General: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Montaña: Jessica Parra – PatoBike BMC.
Regularidad: Catalina Soto – Selección de Chile.
Sub-23: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Metas Volantes: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.
Podio por equipos:
1- Selección de Chile
2- ManzaTe La Selva NoVarix
3- Colono Bikestation Kolbi
Clasificación General Final
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|12:15:45
|2
|Camila Valbuena
|Manzate La Selva No Varix
|0:31
|3
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|4
|María Quesada
|Colono Bikestation Kolbi
|1:09
|5
|Catalina Soto
|Selección de Chile
|1:32
|6
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team WMN
|2:03
|7
|Aranza Villalón
|Selección de Chile
|3:15
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone-Segafredo
|4:08
|9
|Gabriela Soto
|Banrural Tropig Dom Palet
|5:11
|10
|Luisa Daniela Hernández
|Manzate La Selva No Varix
|6:06
*COn Información Federación Costarricense de Ciclismo
Ruta
Vuelta a Venezuela 2026: Luis Pinto se impone en Valera y es el primer líder; Sebastián Castaño lo escolta
El pedalista local Luis Pinto, en representación de la escuadra Alcaldía de Valera/Confitería La Guacamaya, conquistó este domingo la primera etapa de la Vuelta a Venezuela, tras alzarse con la victoria al sprint en el circuito de 124 kilómetros disputado a lo largo de la avenida Bolívar de la capital trujillana, el cual se corrió a un elevado ritmo de 39 Km/h.
Pinto empleó un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 22 segundos; a un segundo de diferencia ingresó el grupo encabezado por los colombianos Sebastián Castaño (Team Sistecredito) y Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitn), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, el cuarto lugar en la rápida fracción fue para Arlex Méndez de Lotería del Táchira y quinto el brasileño Bruno Martins del Localiza Meoo Swift.
De este modo el primer líder de la clasificación general de la Vuelta a Venezuela paso a ser Luis Pinto que contabiliza un tiempo global de carrera de 3 horas 09 minutos 12 segundos. Lo escolta a dos segundos Sebastián Castaño del Sistecrédito y su paisano Jefferson Ruiz es tercero, pero defendiendo los colores del GW Erco Sportfitness a 7 segundos.
En cuanto a las demás clasificiones, el antioqueño Sebastián Castaño del Sistecredito es el líder de los más veloces, mientras que la montaña quedó en manos de Gabriel Sousa del Localiza Meoo Swift de Brasil.
La segunda etapa de la sexagésima tercera edición de la carrera venezolana se disputará este lunes 5 de octubre con un trayecto de 160,1 kilómetros que partirá desde la población de Isnotú con destino a Pampán.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 1 | Valera – Valera (124 km)
|1
|Luis Pinto
|Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya
|3:09:22″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:01
|3
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:01
|4
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira – Alicante
|0:01
|5
|Bruno Martins
|Localiza Meoo Swift
|0:01
Clasificación General Individual
|1
|Luis Pinto
|Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya
|3:09:22″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:02
|3
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:07
|4
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira – Alicante
|0:09
|5
|Bruno Martins
|Localiza Meoo Swift
|0:11
*Con información Carlos Alexis Rivera – Prensa Vuelta a Venezuela
Ruta
¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban
El ciclismo sudamericano inscribió con letras de oro su nombre en territorio japonés gracias a una soberbia actuación del argentino Eduardo Sepúlveda, integrante de la escuadra continental china Li Ning Star, quien se coronó campeón de la prestigiosa Oita Urban Classic, una de las exigentes pruebas de un día inscritas en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La competencia contó con un recorrido de 150,8 kilómetros, donde el pelotón debió afrontar un circuito técnico que seleccionó de forma natural a los aspirantes a la victoria, dejando la carrera viva únicamente para los más fuertes. En la parte final, Sepúlveda sacó a relucir su experiencia para filtrarse en el grupo selecto y marcar la diferencia en los instantes de mayor presión.
La definición de la clásica japonesa se resolvió mediante un vibrante embalaje en un lote reducido. Sepúlveda cruzó la línea de meta en la primera posición, dejando sin opciones a sus rivales y reclamando el escalón más alto del podio. El cuadro de honor de la competencia nipona lo completaron los corredores australianos Noah Blannin (Ccache x Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima), que finalizó en la tercera posición tras una intensa disputa.
La carrera que se llevó a vabo en el continente asiático también entregó notas positivas para el venezolano Leonel Quintero, quien representó al conjunto local Victoire Hiroshima, firmando una sólida actuación al cruzar la meta en la posición número 13, manteniéndose en los puestos de vanguardia y completando una destacable presentación internacional.
Resultados Oita Urban Classic Road Race (1.2)
Oita – Oita (150,8 km)
|1
|EduardoSepúlveda
|Li Ning Star
|3:19:53
|2
|Noah Blannin
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|3
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|4
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:03
|6
|Toki Sawada
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:05
|7
|Yuma Koishi
|Kinan Racing Team
|0:05
|8
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|0:08
|9
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:08
|10
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:44
|11
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|1:39
|12
|Masaki Yamamoto
|VC Fukuoka
|1:41
|13
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|2:00