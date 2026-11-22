La ciclista vallecaucana Queen Saray Villegas redondeó una jornada dorada para Colombia este sábado en Santiago de Chile, tras conquistar la medalla de oro en la final élite femenina del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026. Con una presentación sólida y de alta dificultad técnica, la deportista cafetera alcanzó una puntuación de 79 unidades, registro suficiente para subir a lo más alto del podio continental y ratificar su condición de referente de la disciplina en la región.

El camino hacia el título continental exigió máxima concentración desde las primeras salidas. Villegas avanzó a la instancia decisiva luego de ubicarse en la segunda casilla durante la ronda clasificatoria, dejando sensaciones positivas de cara a la disputa por las medallas y ajustando sus rutinas para el cierre del certamen.



Macarena Pérez, Queen Saray Villegas y Analía Zacarías, en el podio del campeonato panamericano del BMX Freestyle. (Foto © Panam Sports)

Ya en la ronda final, la colombiana impuso condiciones en la pista con sus 79 puntos, protagonizando un duelo vibrante y estrecho frente a la representante local Macarena Pérez. La chilena ejerció una fuerte presión durante toda la competencia y no se la puso nada fácil, quedándose finalmente con la presea de plata a tan solo una unidad de diferencia.

El podio de la categoría élite femenina lo completó la argentina Analía Zacarías, quien se adjudicó la medalla de bronce. Con este triunfo en territorio austral, Queen Saray Villegas suma un nuevo galardón internacional a su palmarés y consolida el gran momento del ciclismo urbano colombiano en el calendario 2026.