Rein Taaramäe se consagra campeón del Tour de Sharjah; Cristián David Pita 3° en la jornada final

Publicado

Hace 7 horas

el

Marcin Budziński, Rein Taaramäe y Adne van Engelen, en el podio del Tour de Sharjah 2026. (Foto © Sharjah Sports)
Ruta

¡Fenomenal! Paula Patiño sigue en racha y le gana el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte

Publicado

Hace 1 hora

el

27 enero, 2026

Por

La antioquña Paula Patiño le ganó el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)
Ruta

AlUla Tour 2026: Jonathan Milan gana la primera etapa marcada por los abanicos con Fernando Gaviria 8°

Publicado

Hace 2 horas

el

27 enero, 2026

Por

El italiano Jonathan Milan ganó la primera etapa del AlUla Tour 2026. (Foto Team Cofidis © Getty Images)
Ruta

Suspensión provisional de Germán Darío Gómez por un resultado adverso en un control antidopaje

Publicado

Hace 2 horas

el

27 enero, 2026

Por

El santandereano Germán Darío Gómez se perdió la primera concentración europea con el Team Polti Visit Malta por un accidente. (Foto © Polti VisitMalta)
