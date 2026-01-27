Rein Taaramäe se consagra campeón del Tour de Sharjah; Cristián David Pita 3° en la jornada final

El Tour de Sharjah 2026 quedó en manos de Rein Taaramäe (Kinan Racing Team). El estonio, de 38 años, que ganó una etapa en la carrera del Oriente Medio, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que le pone nombre a la competencia, situada en el Golfo Pérsico.

Al experimentado pedalista europeo lo acompañaron en el podio el polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort) y el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único suramericano en competencia, el sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) estuvo peleando en las llegadas masivas y logró 3° puesto en la última etapa, mientras que en la clasificación general concluyó en la casilla 89° a más de 22 minutos del campeón.

La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 101 kilómetros en la ciudad de Sharjah.



Dušan Rajović, Alexander Salby y Cristián David Pita, en el podio de la última etapa. (Foto Facebook © Cristián David Pita)

Tour of Sharjah (2.2)

Resultados Etapa 5 | Sharjah – Sharjah (101 km)

1 Alexander Salby Li Ning Star 2:02:03 2 Dušan Rajović Solution Tech NIPPO Rali ,, 3 Cristián David Pita *Ecuador Roojai Insurance Winspace ,, 4 Davide Persico MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 5 Pierre Barbier Terengganu Cycling Team ,, 6 Red Walters Abu Dhabi Cycling Club ,, 7 Lucas Carstensen Kinan Racing Team ,, 8 Coen Vermeltfoort Shabab Al Ahli Cycling Team ,, 9 Adam Bradáč Factor Racing ,, 10 Tomáš Bárta Istanbul Team ,,



Rein Taaramäe, gran campeón del Tour de Sharjah 2026. (Foto © Sharjah Sports)

Clasificación General Individual