MountainBike
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026: dos riders colombianos entre los favoritos
Riders nacionales e internacionales vuelven a Valparaíso, Chile, para enfrentarse al circuito de Downhill más desafiante del planeta, en una nueva edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la carrera que convirtió a la ciudad puerto en un ícono global del descenso urbano.
Entre los favoritos a ganar la prueba aparecen el checo Tomáš Slavík, el chileno Felipe Agurto, el brasilero Roger Vieira, el alemán Johannes Fischbach, además de los colombianos Sebastián Holguín y Camilo Sánchez.
Los cascos y las ruedas regresan a Valparaíso, la ciudad donde nació un evento creado en Chile que marcó al descenso urbano mundial y que hoy sigue fiel a su esencia, combinando adrenalina pura, identidad local y la energía única del Puerto.
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no es solo una carrera. Es historia, es cultura urbana y es el punto de encuentro donde los mejores riders empujan los límites del deporte en el descenso urbano más extremo del mundo por las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se pondrán al límite nuevamente hoy.
GRANDES FAVORITOS
Tomáš Slavík 🇨🇿
Es sinónimo de descenso urbano al límite. Con una trayectoria que lo ha llevado a lo más alto en diferentes circuitos callejeros alrededor del mundo, llega a Valparaíso como uno de los nombres más esperados de la lista de salida.
Sebastián Holguín 🇨🇴
Representante de una escena colombiana que no deja de crecer. Acostumbrado a terrenos técnicos y carreras intensas, el colombiano combina manejo agresivo con una gran capacidad para adaptarse a circuitos nuevos.
Felipe Agurto 🇨🇱
El local conoce Valparaíso como pocos. El rider chileno, criado entre cerros, pasajes estrechos y escaleras infinitas, trae a la pista esa combinación única de velocidad y lectura del terreno que solo un local puede tener.
Roger Vieira 🇧🇷
El brasilero llega con experiencia en descensos rápidos y físicos, su manejo agresivo lo convierte en un rival peligroso en tramos de alta velocidad y secciones con grandes impactos.
Johannes Fischbach 🇩🇪
Desde Alemania llega Fischbach un rider con años de experiencia, con una trayectoria sólida en descensos técnicos, llega con la experiencia necesaria para enfrentar un circuito donde no hay margen de error.
Camilo Sánchez 🇨🇴
El biker caldense es considerado uno de los ciclistas más técnicos y rápidos de Colombia. Conocido en la escena internacional y habitual protagonista en Valparaíso.
MountainBike
Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track
En el municipio de Calarcá se abrió oficialmente la temporada 2026 de ciclomontañismo con la disputa de la primera válida de la Copa Nacional de MTB, una jornada en la que se disputaron las competencias del Short Track (XCC).
Los mejores ciclomontañistas del país se dieron cita en el departamento del Quindio para la apertura del calendario nacional, en el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, la Comisión Nacional de Ciclomontañismo y la Liga de Ciclismo del Quindío.
En las categorías élite femenina Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) y en la masculina Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) fueron los vencedores en las pruebas del Short Track (XCC).
La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías menores, donde los más pequeños mostraron toda su pasión por el mountain bike, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico.
RESULTADOS SHORT TRACK
MountainBike
Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España
Con la Santa Vall arrancó el calendario internacional de gravel 2026 con una primera etapa de 120 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, en la que el danés Mads Würtz Schmidt se quedó con la victoria.
El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 34° a más de 5 minutos del ganador.
La prueba catalana cuenta con la participación de cerca de 1.000 ciclistas, en una edición marcada por el altísimo nivel competitivo y por unas condiciones exigentes ya que las lluvias de los días previos dejaron el recorrido con mucho barro y zonas inundadas.
La Santa Vall finalizará este domingo con la segunda y última etapa, una jornada más corta, pero igualmente exigente, con un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo alrededor de Girona, que será decisiva para la clasificación general.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA SANTA VALL
MountainBike
Leonardo Páez con nuevos retos para el calendario 2026; competirá en el Maratón y el Gravel
El equipo italiano Lee Cougan | Basso Factory Racing anunció oficialmente su programa de carreras para la temporada 2026, una campaña dividida entre Maratón MTB (XCM) y el Gravel, en el que el ciclomontañista boyacense Leonardo Páez será uno de sus estandartes.
La escuadra toscana asumirá para este al año un doble compromiso internacional, más de 20 carreras en cuatro países y un calendario centrado en la Copa del Mundo UCI, los Campeonatos del Mundo y las clásicas más emblemáticas. Una presencia destacada en los circuitos UCI y la sinergia entre marcas definen una temporada de alto nivel.
En la pruebas de gravel Páez liderará al equipo y estará acompañado de Darío Cherchi, Alessio Trabalza y Sandra Mairhofer. En una iniciativa que resalta la estratégica entre las marcas, los atletas competirán con maillots compartidos con Basso como patrocinador principal.
La temporada arranca el 14 de febrero en las pistas de grava de La Santa Vall, un evento de dos días en el centro ciclista de Girona, España. El equipo llega con grandes expectativas tras un 2025 estelar, en el que Leonardo Páez y Sandra Mairhofer terminaron 3º y 2º respectivamente en la clasificación general de la Copa del Mundo.
“El 2026 representa un avance definitivo en nuestra evolución. Hemos diseñado un calendario ambicioso que equilibra las exigencias del Maratón y el Gravel, con la mira puesta en los circuitos internacionales más prestigiosos. Nuestra nueva condición de equipo UCI MTB nos permite competir de forma constante al más alto nivel, fruto del esfuerzo colectivo de todo nuestro personal y colaboradores”, dijo Stefano Gonzi, director del equipo.
Calendario 2026 del Lee Cougan – Basso Factory Racing
Febrero
14-15 – La Santa Vall
21 – HERO UCI Marathon World Cup – Calpe-Benissa
23-28 – Andalucia Bike Race
Marzo
28 – The Hills Gravel Race
Abril
3-5 – Vuelta Ibiza MTB
19 – Castro Legend Cup
25 – Marathon dell’Appennino
Mayo
2 – Bike Marathon Garda Trentino
2 – The Traka 200K
9 – HERO UCI Marathon World Cup – Capoliveri
24 – Campionato Italiano Marathon
31 – HERO UCI Marathon World Cup – Andorra
Junio
13 – HERO UCI Marathon World Cup – Hero Südtirol Dolomites
20 – UCI Gravel World Series – Auronzo di Cadore
Julio
11 – Kronplatz King Marathon
12 – Campionato Europeo Marathon
26 – HERO UCI Marathon World Cup – Black Forest Ultra Marathon
Septiembre
12 – UCI Mountain Bike Marathon World Championships
20 – HERO UCI Marathon World Cup – La Tramun Sea Otter Girona
Octobre
9 – Škoda Roc Marathon
11 – Roc d’Azur CIC