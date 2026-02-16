MountainBike
Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín conquista Valparaíso y se corona ‘Rey del Puerto’
Con una bajada impecable de 2:15.43, el colombiano Sebastián Holguín ganó la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y devolvió el título a Colombia tras 13 años.
Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con la victoria, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.
Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.
La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.
Ganadores de las últimas versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
2026: Sebastián Holguín (Colombia)
2025: Tomáš Slavík (República Checa)
2024: Lucas Borba (Brasil)
2023: Tomáš Slavík (República Checa)
2022: Pedro Ferreira (Chile)
Mads Würtz Schmidt conquista la Santa Vall de Gravel con Romain Bardet 2°; Leonardo Páez en posiciones intermedias
Arrancó oficialmente el calendario internacional de gravel 2026 con la Santa Vall que fue ganada por el danés Mads Würtz Schmidt, quien se consagró campeón tras dos días de competencia en territorio catalán. El podio lo completaron el francés Romain Bardet (Factor Racing RCC) y el sudafricano Matthew Beers (Specialized Off-Road).
El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 50° a más de 18 minutos del ganador.
El otro colombiano en competencia, Juan Diego Cárdenas del equipo Vraivelo concluyó en la casilla 126°, cediendo casi una hora con el escandinavo Mads Würtz Schmidt.
La Santa Vall finalizó este domingo en Girona con la segunda y última etapa, una jornada ganada por el alemán Tim Wollenberg (BIXS Race Team), que contó un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo.
RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA
|1
|Tim Wollenberg
|BIXS Race Team
|2:21:43
|2
|Leon Reinhard Kaiser
|Modus Offroad
|3
|Jan Stöckli
|Tudor Gravel Team
|4
|Michael Garrison
|SpeedStudio p/b Basso
|5
|Würtz Schmidt Mads
|Specialized Off-Road
|6
|Bardet Romain
|Factor Racing RCC
|7
|Voss Paul
|AUT’said
|8
|Roth Joel
|BIXS Race Team
|9
|Brun Nils
|3T Privateer
|10
|Chaptal Yann
|Scott Creuse Oxygène
|86
|Leonardo Páez
|Leecougan Basso Factory Team
|153
|Juan Diego Cárdenas
|Vraivelo
Clasificación General Final
|1
|Mads Würtz Schmidt
|Specialized Off-Road
|5:57:01
|2
|Romain Bardet
|Factor Racing RCC
|3
|Matthew Beers
|Specialized Off-Road
|4
|Wout Alleman
|BUFF BH Team
|5
|Leon Reinhard Kaiser
|Modus Offroad
|6
|Andreas Stokbro Nielsen
|Swatt Club Gravel Racing Team
|7
|Yann Chaptal
|Scott Creuse Oxygène
|8
|Hugo Drechou
|Gravel Nation
|9
|Jonas Lindberg
|Willing Able Racing
|10
|Anton Stensby
|Individual
|50
|Leonardo Páez
|Leecougan Basso Factory Team
|126
|Juan Diego Cárdenas
|Vraivelo
Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track
En el municipio de Calarcá se abrió oficialmente la temporada 2026 de ciclomontañismo con la disputa de la primera válida de la Copa Nacional de MTB, una jornada en la que se disputaron las competencias del Short Track (XCC).
Los mejores ciclomontañistas del país se dieron cita en el departamento del Quindio para la apertura del calendario nacional, en el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, la Comisión Nacional de Ciclomontañismo y la Liga de Ciclismo del Quindío.
En las categorías élite femenina Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) y en la masculina Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) fueron los vencedores en las pruebas del Short Track (XCC).
La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías menores, donde los más pequeños mostraron toda su pasión por el mountain bike, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico.
RESULTADOS SHORT TRACK
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026: dos riders colombianos entre los favoritos
Riders nacionales e internacionales vuelven a Valparaíso, Chile, para enfrentarse al circuito de Downhill más desafiante del planeta, en una nueva edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la carrera que convirtió a la ciudad puerto en un ícono global del descenso urbano.
Entre los favoritos a ganar la prueba aparecen el checo Tomáš Slavík, el chileno Felipe Agurto, el brasilero Roger Vieira, el alemán Johannes Fischbach, además de los colombianos Sebastián Holguín y Camilo Sánchez.
Los cascos y las ruedas regresan a Valparaíso, la ciudad donde nació un evento creado en Chile que marcó al descenso urbano mundial y que hoy sigue fiel a su esencia, combinando adrenalina pura, identidad local y la energía única del Puerto.
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no es solo una carrera. Es historia, es cultura urbana y es el punto de encuentro donde los mejores riders empujan los límites del deporte en el descenso urbano más extremo del mundo por las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se pondrán al límite nuevamente hoy.
GRANDES FAVORITOS
Tomáš Slavík 🇨🇿
Es sinónimo de descenso urbano al límite. Con una trayectoria que lo ha llevado a lo más alto en diferentes circuitos callejeros alrededor del mundo, llega a Valparaíso como uno de los nombres más esperados de la lista de salida.
Sebastián Holguín 🇨🇴
Representante de una escena colombiana que no deja de crecer. Acostumbrado a terrenos técnicos y carreras intensas, el colombiano combina manejo agresivo con una gran capacidad para adaptarse a circuitos nuevos.
Felipe Agurto 🇨🇱
El local conoce Valparaíso como pocos. El rider chileno, criado entre cerros, pasajes estrechos y escaleras infinitas, trae a la pista esa combinación única de velocidad y lectura del terreno que solo un local puede tener.
Roger Vieira 🇧🇷
El brasilero llega con experiencia en descensos rápidos y físicos, su manejo agresivo lo convierte en un rival peligroso en tramos de alta velocidad y secciones con grandes impactos.
Johannes Fischbach 🇩🇪
Desde Alemania llega Fischbach un rider con años de experiencia, con una trayectoria sólida en descensos técnicos, llega con la experiencia necesaria para enfrentar un circuito donde no hay margen de error.
Camilo Sánchez 🇨🇴
El biker caldense es considerado uno de los ciclistas más técnicos y rápidos de Colombia. Conocido en la escena internacional y habitual protagonista en Valparaíso.