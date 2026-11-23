Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.

Colombia cuenta con 21 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el risaraldense Didier Chaparro, quien la ganó en 2018, corriendo para el equipo SuperGiros Gane.

Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.



El tolimense Róbigzon Oyola fue campeón de la Vuelta a Chiriquí en 2014. (Foto © RMC)

CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ

1982 🥇 José Manuel Cuevas

1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández

1986 🥇 Edgar Sánchez

1987 🥇 Edgar Sánchez

1988 🥇 José Vicente Díaz

1989 🥇 Óscar Maldonado

1991 🥇 Óscar Maldonado

1993 🥇 Gustavo Wilches

1994 🥇 Carlos Cabrera

1997 🥇 Uberlino Mesa

1998 🥇 Hernán Darío Muñoz

2000 🥇 Libardo Niño

2001 🥇 Ubaldo Mesa

2004 🥇 Héctor Mesa

2007 🥇 Diego Calderón

2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz

2010 🥇 Fredy Piamonte

2014 🥇 Róbigzon Oyola

2016 🥇 Edwin Carvajal

2018 🥇 Didier Chaparro