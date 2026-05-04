Recital de Samuel Flórez en la última etapa del Tour de Gila; Henrique Avancini se quedó con el título

En una agónica definición, Samuel Flórez dio un auténtico recital en la última etapa del Tour de Gila 2026. El joven corredor colombiano ganó la jornada final y acabó cerca del podio, a 39 segundos del tercero, su compatriota Diego Camargo (Team Medellín-EPM).

El brasilero Henrique Avancini (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), quien ocupó el cuarto puesto en el crono inicial, se llevó la clasificación general, sucediendo en el palmarés a su compatriota Kieran Haug, campeón del año pasado y que terminó segundo a tan solo 10 segundos.

La quinta y última etapa, presentó un recorrido montañoso de 161,9 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel, escenario perfecto para los escaladores. Desde los primeros ascensos, los escarabajos se mostraron. El boyacense Robinson López (GW Erco SportFitness) respondió con categoría en el terreno que mejor domina: la montaña y terminó quedándose por segundo año consecutivo con la camiseta de las pepas rojas.



Robinson López, bicampeón de la montaña en el Tour de Gila. (Foto © GW Erco SportFitness)

“Fue una semana muy dura, desde el primer día se hizo difícil, pero contábamos con muy buenas piernas y un gran equipo. Vinimos con expectativas altas y nos vamos satisfechos, aunque siempre queremos más. Ahora seguimos con la preparación para la Vuelta a Colombia. Muy contentos de dejar en alto el nombre del equipo”, dijo López, en declaraciones recogidas por su equipo.

Al final, los colombianos cerraron su participación en el Tour de Gila con un balance sobresaliente: que dejó tres victorias de etapa a manos de Walter Vargas, Robinson López y Samuel Flórez.



Kieran Haug, Samuel Flórez y Henrique Avancini, en el podio de la última etapa del Tour de Gila 2026. (Foto © Modern Adventure Pro Cycling)

Tour of the Gila (2.2)

Resultados Etapa 5 | Silver City › Pinos Altos (161,9 km)

1 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 4:07:07 2 Kieran Haug Modern Adventure Pro Cycling 0:10 3 Henrique Avancini Localiza Meoo/Swift Pro Cycling 0:12 4 Ian López Modern Adventure Pro Cycling 0:17 5 Robinson López GW Erco SportFitness 0:19 6 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:21 7 Santiago Garzón GW Erco SportFitness 0:25 8 Kai Lokey Meridian Racing p/b de la Uz 0:36 9 Ethan Dunham APS Pro Cycling 2:29 10 Brayan Sánchez Team Medellín-EPM 2:29

Clasificación General Final