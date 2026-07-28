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Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos
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La cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián presentada oficialmente; cinco colombianos en la lista de preinscritos
En el ayuntamiento de San Sebastián, tuvo lugar la presentación oficial de la Clásica San Sebastián 2026. Para la cuadragésima quinta edición salió la lista de preinscritos con cinco colombianos en el listado. Durante el acto se repasaron los recorridos oficiales, así como las principales novedades respecto al trazado del año anterior.
La lista provisional de la inscripción incluye a los escarabajos Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora- Hansgrohe), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), además de Diego Pescador y Nairo Quintana, quienes estarán con el Movistar Team).
Asimismo, aparecen preinscritos grandes ciclistas como el último ganador de la Clásica, Giulio Ciccone (Lidl – Trek); Remco Evenepoel y Primoz Roglic (Red Bull – Bora- Hansgrohe); Julian Alaphilippe y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team); Igor Arrieta y Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG); Ben Healy (EF Education – EasyPost); Pello Bilbao (Bahrain Victorious); Enric Mas y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team); Oscar Onley (Netcompany INEOS) entre otros.
“Es una cita consolidada del calendario WorldTour y reconocida como una de las grandes clásicas del ciclismo internacional. Un año más, la carrera recorrerá el territorio de Gipuzkoa, afrontando siete puertos de montaña antes de concluir, como es tradición, en el Boulevard de Donostia”. dijo el presidente de OCETA, Javier Riaño.
La organización de la Clásica espera que el viernes 31 de julio con la presentación de equipos en la terraza frente al ayuntamiento de San Sebastián y el 1 de agosto con la carrera, se celebre una gran fiesta de ciclismo en San Sebastián y en Gipuzkoa.
LISTA DE PREINSCRITOS
*Con Información Prensa Clásica San Sebastián
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Ciclo-Retro: recordemos los siete títulos de la montaña conseguidos por suramericanos en el Tour de Francia
A lo largo de la historia del Tour de Francia solo cinco ciclistas suramericanos han conseguido consagrase campeones de la clasificación de la montaña. El icónico maillot de lunares rojos lo consiguieron el colombiano Lucho Herrera y el ecuatorianoRichard Carapaz en dos oportunidades, además de los escarabajos nacionales como Santiago Botero, Mauricio Soler y Nairo Quintana. Juntos suman un total de siete títulos en la montaña para la región.
En el mundo del ciclismo, la camiseta de las ‘pepas rojas’ es una prenda muy preciada y con el que sueñan miles de escaladores y escarabajos, por lo que significa y representa en la carrera ciclística más grande e importante del mundo. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatros colombianos y el ecuatoriano que se llevaron el legendario maillot de los lunares rojos. para su casa.
Luis Herrera, campeón de la montaña en las ediciones de 1985 y 1987
Lucho Herrera – El Jardinerito (Colombia): Fue el pionero absoluto al ganar este título en dos ocasiones, en 1985 y 1987. Además, pasó a la historia como el primer suramericano en ganar una etapa en la mítica cima del Alpe d’Huez.
Santiago Botero campeón de la montaña en el Tour del año 2000
Santiago Botero (Colombia): Se coronó como el mejor escalador en el Tour del año 2000, demostrando una versatilidad única al combinar sus condiciones de contrarrelojista con la alta montaña.
Mauricio Soler, campeón de la montaña en el Tour del 2007
Mauricio Soler (Colombia): Conquistó las exigentes cumbres francesas en la edición de 2007 tras una actuación memorable en los Alpes, ganando la histórica etapa con llegada a Briançon.
Nairo Quintana, campeón de la montaña en el Tour 2013
Nairo Quintana (Colombia): consiguió el maillot de pepas rojas en 2013, año de su debut en la Grande Bouclé, donde además se llevó el título de mejor joven y el subcampeonato general.
Richard Carapaz, campeón de la montaña en las ediciones 2024 y 2026
Richard Carapaz (Ecuador): La «Locomotora del Carchi» hizo historia al consagrarse campeón de la montaña en 2024 y repetir la hazaña de gran manera en este año, en el que además brilló ganando la etapa reina en el Alpe d’Huez y otra más.
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Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud
Luego de la edición 2026 de la Vuelta de la Juventud ganada por Robert Andrés Plazas, el de Duitama, logró el título número 16 para Boyacá en la carrera más importante del calendario nacional en la categoría sub-23, que se disputa desde 1968.
Es importante resaltar, que después de dos años un boyacense vuelve a lo más alto del podio, pues en 2024 el umbitano Héctor Ferney Molina fue el mejor de los pedalistas del giro nacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los 15 boyacenses que han logrado levantar los brazos y coronarse como campeones de la ronda colombiana para menores de 23 años.
1970 Rafael Antonio Niño
1976 Faustino Cristancho
1978 Rafael Tolosa
1979 Fabio Enrique Parra
1983 Eduardo Acevedo
1986 José Vicente Díaz
1989 Oliverio Rincón
1995 Iván Ramiro Parra
1997 Iván Ramiro Parra
2004 Mauricio Soler
2010 Javier Gómez
2014 Miguel Ángel López
2018 Luis Fernando Jiménez
2020 Diego Andrés Camargo
2024 Héctor Ferney Molina
2026 Robert Andrés Plazas