Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.

Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.

Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 15 del Ranking UCI

Posiciones de los colombianos