Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.
El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Vadim Pronskiy le gana el duelo a Eduardo Sepúlveda en la tercera etapa del Tour de Tailandia
Tras un vibrante duelo, Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) se quedó con la victoria en la tercera etapa del Tour de Tailandia 2026, en un recorrido de 141,6 kilómetros que se disputó entre la provincia de Nong Khai y el parque nacional de Phu Foi Lom.
El corredor kazajo, que alcanzó su primer triunfo del año, le ganó el pulso en la definición al argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star). Tercero entró el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team) a 3 segundos.
En cuanto a la clasificación general individual esta sufrió un revolcón en los primeros puestos; el francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) perdió el liderato que pasó a manos del kazajo Vadim Pronskiy.
La carrera tailandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la cuarta etapa, que llevará a los pedalistas desde la provincia de Nong Khai hasta el distrito de Tha Bo a lo largo de 154,2 kilómetros.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 3 | Nong Khai – Phu Foi Lom (141,6 km)
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|3:16:13
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:03
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:15
|5
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:15
|6
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:26
|7
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:30
|8
|Juan Pedro Lozano
|Terengganu Cycling Team
|0:33
|9
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:33
|10
|Igor Chzhan
|Quick Pro Team
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|8:56:33
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:04
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:09
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:25
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|6
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:33
|7
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:39
|8
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
|9
|Igor Chzhan
|Quick Pro Team
|0:43
|10
|Juan Pedro Lozano
|Terengganu Cycling Team
|0:43
Ruta
Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse en los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
Ruta
Vuelta al Valle: Rodrigo Contreras impone su condición de especialista al cronómetro y gana la contrarreloj
Respondiendo al favoritismo, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al Valle 2026, una contrarreloj de 19,3 kilómetros, disputada entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria.
El ganador de la CRI utilizó un tiempo de 22:24″ a una velocidad media de 51,07 km / h. El segundo escalón del podio de la jornada al cronómetro lo ocupó Brandon Vega (GW Erco Sprotfitness) a 23″ de diferencia y la tercera posición fue para su compañero de equipo Javier Jamaica (Nu Colombia) a 31 segundos.
En la clasificación general el Nu Colombia pasó al comando con el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien se apoderó de la camiseta de líder, a la segunda posición escaló el bogotano Brandon Vega y en el tercer cajón se ubica Javier Jamaica.
La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.
Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:24
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:42
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|10
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:11
|12
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:11
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:19:06
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:41
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:05
|10
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:07
|12
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18