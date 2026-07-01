Connect with us

Ruta

Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia

Publicado

Hace 49 mins

el

Así está el top 3 del Ranking UCI. (Foto © UCI Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Egan Bernal, la gran e inesperada novedad del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

Publicado

Hace 9 mins

el

1 julio, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal correrá su sexto Tour de Francia. (Foto © Netcompany INEOS)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ

Publicado

Hace 2 horas

el

1 julio, 2026

Por

Barcelona acogerá por cuarta vez el Tour de Francia tras recibir etapas en 1957, 1965 y 2009. Será la primera oportunidad en la que la capital catalana dará el banderazo de salida de la Grand Boucle. (Foto © Generalitat de Catalunya)
Seguir leyendo

Ruta

Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo

Publicado

Hace 3 horas

el

1 julio, 2026

Por

Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. (Foto © Cycling Academy Project)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.