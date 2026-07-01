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Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los campeonatos nacionales en Europa y antes del inicio del Tour de Francia 2026.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), quien sigue en lo más alto con 11.593 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el latinoamericano más destacado en el tercer puesto, mientras que Egan Bernal se mantuvo como el colombiano mejor ranqueado de la lista, en la casilla 31° con un puntaje que suma 1.874 unidades.
En cuanto al resto de los nacionales, Harold Tejada subió un puesto y se clasifica 79°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 82°, Sergio Higuita 137° y Daniel Felipe Martínez en la en la casilla 140°
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Egan Bernal, la gran e inesperada novedad del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026
El Netcompany Ineos confirmó su nómina para el Tour de Francia y la principal novedad es la presencia de Egan Bernal, quien modificó su calendario ante la lesión del británico Oscar Onley. Inicialmente, el zipaquireño tenía como principal objetivo disputar la Vuelta a España, luego de completar un gran Giro de Italia en el que terminó dentro del top 10.
“El Tour de Francia es una carrera especial para mí; estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de corredores”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo, que tenido un notable rendimiento en el transcurso de esta temporada, estará acompañado por una palntilla curtida en Grandes Vueltas: Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michal Kwiatkowski, Kevin Vauquelin y Joshua Tarling.
“Este equipo cuenta con grandes corredores a los que da gusto ver competir. Tendrán libertad de correr de forma agresiva a lo largo de las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No hemos venido a este Tour para limitarnos a seguir la carrera, sino para marcar su desarrollo”, indicó Geraint Thomas, director de carreras de la escuadra británica.
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ
El próximo sábado 4 de julio, Barcelona escribirá una de las páginas más importantes de su relación con el ciclismo mundial. Por primera vez en la historia, la capital catalana será escenario del Grand Départ del Tour de France, un acontecimiento que situará a la ciudad en el centro neurálgico de la carrera ciclista por etapas más prestigiosa del planeta y que reforzará su trayectoria como sede de grandes eventos deportivos internacionales.
La elección de Barcelona no es un hecho aislado, sino la consolidación de una relación construida durante décadas entre la ciudad, su gente y el Tour de Francia. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, la ciudad condal protagonizará un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de Cataluña, en una salida que combinará deporte, territorio y proyección global.
El Tour de Francia es mucho más que una competición ciclista. Con más de 120 años de historia y 113 ediciones, se ha convertido en una cita universal del deporte, una celebración del esfuerzo colectivo y un fenómeno cultural seguido en más de 190 países. Su dimensión mediática y social lo convierte cada año en una plataforma incomparable para mostrar al mundo los territorios que acogen su recorrido.
Desde su primera edición en 1903, el Tour ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo del ciclismo como deporte de equipo, resistencia y superación. Su inicio anual, el Grand Départ, ha dejado de ser únicamente el punto de partida de la carrera para transformarse en una vitrina cultural, paisajística y económica para las ciudades anfitrionas, que encuentran en el Tour de France una oportunidad única de conexión con millones de aficionados.
Barcelona ya había recibido al Tour de Francia en tres ocasiones anteriores, en 1957, 1965 y 2009, siempre con un protagonista común: la gente. En cada paso de la carrera, las calles se llenaron de expectación, actividades y compromiso ciudadano, confirmando que el vínculo entre la ciudad y la ronda francesa no se construye solo sobre el asfalto, sino también sobre la emoción de una afición que ha sabido convertir cada visita en una verdadera fiesta.
La primera llegada del Tour a Barcelona se produjo el 12 de julio de 1957, cuando la carrera cruzó la frontera para finalizar una etapa en la ciudad después de un exigente recorrido desde Perpiñán. Los ciclistas culminaron la jornada en el Estadio de Montjuïc, ante una gran expectación popular. Aquel día se abrió un vínculo nuevo entre Barcelona y la prueba más reconocida del ciclismo internacional.
Ocho años después, el 2 de julio de 1965, el Tour de Francia volvió a Barcelona en una jornada que quedó marcada por la hazaña de José Pérez Francés. El corredor completó en solitario los 221 kilómetros desde Ax-les-Thermes, pasando por el collado de Toses, y logró una victoria memorable en Montjuïc. Su triunfo tuvo un fuerte eco entre la afición catalana y reforzó el carácter deportivo y simbólico de la ciudad.
El 9 de julio de 2009, Barcelona volvió a recibir al Tour con una etapa de recorrido íntegramente catalán que partió desde Gerona y concluyó nuevamente en Montjuïc con la victoria del noruego Thor Hushovd. La presencia de un público numeroso y participativo volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos con vocación internacional, manteniendo vivo un escenario que ya forma parte de la memoria ciclista barcelonesa.
En 2026, esa historia dará un paso definitivo. Entre el 4 y el 6 de julio, Barcelona será por primera vez el punto de partida oficial del Tour de France. La ciudad ofrecerá un Grand Départ con una etapa inaugural 100% urbana, atravesando con una contrarreloj por equipos lugares emblemáticos como la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia y Montjuïc. Este último, escenario habitual de llegadas y espacio clave de la actividad deportiva de la ciudad, simbolizará una vez más el vínculo entre territorio y deporte.
Como antesala de este momento histórico, Barcelona ya calienta motores con la Festa del Tour, una gran celebración ciudadana que del 26 de junio al 5 de julio llenará los diez distritos con más de 70 actividades gratuitas. Con conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, gastronomía, comercio, mercados, actividades familiares y propuestas vinculadas al mundo de la bicicleta, la ciudad se prepara para vivir el Tour de Francia 2026 no solo como una carrera, sino como una fiesta colectiva que confirma que Barcelona y el ciclismo siguen pedaleando juntos hacia el futuro.
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Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo
El ciclismo joven europeo sigue produciendo talento de enorme proyección, pero muchos corredores no logran alcanzar su verdadero potencial por falta de estructura, visibilidad, internacionalización y respaldo económico sostenido. En ese escenario nace Cycling Academy Project, una iniciativa que no quiere presentarse únicamente como un equipo ciclista en Europa, sino como una plataforma internacional de desarrollo ciclista pensada para acompañar a las nuevas generaciones hacia el ciclismo profesional.
Con una visión construida desde España, Francia, Italia y Bélgica, el proyecto propone una mentalidad europea desde el primer día. La idea es que los jóvenes ciclistas crezcan compitiendo en diferentes entornos, culturas y estilos de carrera, entendiendo que el ciclismo moderno exige mucho más que talento físico: requiere formación, disciplina, estrategia, adaptación y una estructura capaz de proyectarlos más allá de los circuitos locales.
Al frente deportivo aparece Jorge Armando Tarazona Ortiz, director deportivo nivel 3, ex corredor y técnico especializado en el desarrollo de jóvenes talentos y estructuras de alto rendimiento. Su experiencia en categorías élite y sub-23, así como en equipos y clubes de formación, le da al proyecto una base deportiva orientada a la creación de corredores completos, preparados física, táctica, mental y humanamente para las exigencias del ciclismo actual.
Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. En lo deportivo, plantea competición real en calendario europeo; en el desarrollo, formación técnica, física y mental; en comunicación, producción audiovisual constante; en igualdad, una estructura masculina y femenina bajo la misma filosofía; y en internacionalización, presencia estratégica en cuatro de los mercados más importantes del ciclismo europeo.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es su apuesta por la igualdad como estructura real y no como discurso. El proyecto contempla oportunidades, recursos, staff técnico, calendario competitivo y visibilidad audiovisual para hombres y mujeres bajo una misma narrativa de crecimiento. En un momento clave para el ciclismo femenino, esta visión representa una oportunidad para construir desde la base un modelo más equilibrado, moderno y sostenible.
La estructura inicial contempla 16 corredores entre 16 y 19 años, seleccionados de España, Francia, Italia y Bélgica, acompañados por un staff técnico, vehículos de apoyo, logística internacional y producción audiovisual durante toda la temporada. El modelo plantea un camino progresivo desde la academia hasta una futura estructura continental y profesional, con una hoja de ruta que proyecta lanzamiento en 2026, consolidación en 2027, ascenso a categoría Continental en 2028 y una plataforma profesional consolidada en 2029.
Para las marcas, Cycling Academy Project propone una relación que va mucho más allá de poner un logo en un maillot. El patrocinio deportivo se plantea como una alianza estratégica con presencia en equipación, vehículos, redes sociales, videos, campañas personalizadas, activaciones, experiencias VIP, eventos corporativos y contenido emocional. La promesa es clara: cada carrera, cada corredor y cada kilómetro pueden convertirse en una historia capaz de generar visibilidad, posicionamiento y conexión con nuevas audiencias.
Con una inversión anual proyectada de 200.000 euros, el proyecto busca marcas patrocinadoras con visión en sectores como salud, nutrición, sostenibilidad, tecnología, innovación, lifestyle y deporte. Su propuesta se completa con reporting para patrocinadores, contratos profesionales, transparencia financiera, protección reputacional y tolerancia cero frente al dopaje. En un ciclismo que necesita nuevas estructuras para su talento joven, Cycling Academy Project invita a los patrocinadores a entrar desde el origen y ser parte de una historia que quiere crecer con valores, contenido, comunidad y futuro.