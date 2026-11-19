Pista
Ranking UCI: Juan José Calderón aparece en el top 10 del escalafón mundial júnior de la velocidad
El ciclismo de pista colombiano suma un nuevo motivo de orgullo tras confirmarse el ingreso de Juan José Calderón al selecto grupo de los diez mejores velocistas juveniles del planeta. De acuerdo con la más reciente actualización del escalafón de la Unión Ciclística Internacional (UCI), el corredor antioqueño logró consolidarse en la élite de su categoría, ratificando el buen momento que atraviesa el ciclismo de pista juvenil del país.
Este importante ascenso en el ranking de la UCI se concretó gracias a su sobresaliente actuación en la Copa Internacional de Pista, certamen disputado recientemente en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá. En la capital colombiana, Calderón sumó puntos fundamentales frente a rivales de primer nivel, lo que le permitió escalar posiciones y situarse actualmente a 1.080 unidades del líder mundial, el alemán Til Krüger.
La presencia del joven deportista paisa en la parte alta del escalafón no es producto de la casualidad, sino el reflejo de una temporada llena de éxitos deportivos. Durante este año, Calderón ya había demostrado su hegemonía en el continente al consagrarse campeón panamericano en Veracruz, México, título al que sumó también la corona como líder absoluto del ranking juvenil de velocidad.
Con estos resultados, Juan José Calderón cierra un ciclo competitivo brillante y se proyecta como una de las cartas más fuertes de Colombia para el futuro de la velocidad. Su regularidad tanto en pistas nacionales como internacionales lo perfila como un serio aspirante al podio en los próximos compromisos mundialistas de la categoría.
RANKING JUNIOR UCI DE LA VELOCIDAD
Pista
Manuela Loaiza figura en la 5° posición del ranking junior UCI de la pista; dos colombianas en el top 10
La joven pedalista antioqueña Manuela Loaiza figura entre las cinco mejores del ciclismo de pista en la categoría juvenil tras la última actualización del ranking junior de la UCI, en la modalidad de la velocidad.
La pistera paisa, que este año batió el récord mundial del kilómetro en el Panamericano de Veracruz, México, se mantuvo en el top 5 a 1.460 puntos de la checa Emilie Jarosova, quien lidera el escalafón de la Unión Ciclística Internacional.
Loaiza, que cumplió una destacada temporada este año en la categoría juvenil, viene de figurar en la Copa Internacional de Bogotá, en donde se destacó, en una de sus pruebas favoritas, en la prueba de velocidad.
A la antioqueña la acompañó en el podio Danna Valentina Martínez (Casanare), quien precisamente aparece en el ranking UCI en la 6° posición, lo que ratifica a Colombia como una gran potencia, ya en la élite cuenta con Stefanny Cuadrado, que también aparece en el top 10.
RANKING JUNIOR UCI DE LA VELOCIDAD
Pista
Destaque de Martha Bayona en el cierre de la cuarta válida nacional de pista en Bogotá
La Cuarta Válida Nacional de Pista llegó a su final este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, con una última jornada que reunió a más de 200 exponentes del ciclismo colombiano y delegaciones internacionales, en un programa de competencias que incluyó pruebas de velocidad, fondo y medio fondo en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
En las pruebas de velocidad élite, Martha Bayona y Kevin Santiago Quintero se quedaron con los máximos honores. Bayona, representante de la Selección Colombia, se impuso en la final femenina, seguida por Luna Álvarez, de Atlántico, y Marianis Salazar, del Fx Cycling Team, quien completó el podio. En la rama masculina, Quintero superó a su compañero de selección Cristian David Ortega, mientras que el venezolano Yorber Terán ocupó la tercera posición.
La jornada también dejó destacadas actuaciones en las pruebas de fondo. En el ómnium élite femenino, Lina Marcela Hernández (Sel. Colombia) se llevó la victoria con 134 puntos, seguida por Elizabeth Castaño (Colombia), con 126 unidades, y Lilibeth Chacón, del equipo Eneicat, con 112 puntos.
Por su parte, Brayan Sánchez conquistó la prueba por puntos élite con 49 unidades, en una ajustada definición frente a Juan Esteban Arango, de Antioquia, quien terminó segundo con 47 puntos. Santiago Londoño, también de Antioquia, completó el podio con 45 unidades.
En el scratch élite masculino, el venezolano Arlex Méndez se quedó con el primer lugar, seguido por Anderson Arboleda y Santiago Londoño, ambos representantes de Antioquia.
En la categoría juvenil, las pruebas de velocidad tuvieron como protagonistas a Manuela Loaiza, de Antioquia, ganadora en la rama femenina, y Juan José Calderón, también de Antioquia, vencedor en la masculina. Los podios los completaron Danna Valentina Martínez (Casanare) y Laura Sofía Rendón (Bogotá), en damas; y Fabián Camilo Sánchez (Bogotá) y Juan José Vargas (Antioquia), en varones.
Antioquia también fue protagonista en las pruebas de eliminación juvenil. Emelith Rodríguez se quedó con la victoria femenina, acompañada en el podio por Salomé Alcaraz y Daniela Quintero, (ambas de Antioquia) mientras que en la rama masculina el triunfo fue para Cristian Samuel Páez, del Threshold Team-Milo-Sáfer, seguido por Thomas Mejía, de Antioquia, y Hugo Schneider Calvo, del Team Everet.
En la categoría prejuvenil, el keirin femenino tuvo como ganadora a Camila Alejandra Arenas, de Santander, seguida por Miley Alejandra Barragán, del Fast Bike Pichincha de Ecuador, y María Camila Páez, de Antioquia. En la rama masculina, Hugo Jhoan Valencia, del Valle, se llevó el primer lugar, por delante de Luis José Villalba, de Sucre, y Martín Samuel Saavedra, de Bogotá.
Las pruebas de scratch prejuvenil cerraron el programa de competencias con los triunfos de Sara Sofía Castro, de Bogotá, en la rama femenina, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia, en la masculina. Los segundos lugares fueron para Camila Alejandra Arenas (Santander) y Gianpier Cruz (Fundación Club Everet), respectivamente, mientras que María Camila Páez (Antioquia) y Fabián Manuel Carreño (Santander) completaron los podios.
Con estas competencias concluyó la Cuarta Válida Nacional de Pista, que durante sus jornadas reunió a deportistas de 14 ligas del país y representantes internacionales de Ecuador, Perú, Republica Dominicana y Venezuela en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario que fue sede de una nueva cita del calendario nacional de esta disciplina.
RESULTADOS JORNADA FINAL
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Lilibeth Chacón, una de las protagonistas en la segunda jornada de la Copa Internacional de Pista en Bogotá
La segunda jornada de competencias de la Copa Internacional de Pista y la cuarta válida Nacional de Pista, que se disputan en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó una destacada actuación de los representantes extranjeros con protagonismo de la venezolana Lilibeth Chacón.
La venezolana se llevó la victoria en la prueba por puntos élite femenina, disputada sobre 20 kilómetros (60 vueltas), al acumular 36 unidades. Elizabeth Castaño, representando a Colombia, fue segunda con 25 puntos, mientras que Paula Andrea Carrasco, del equipo Oro Express – Just Cycling, completó el podio con 22 puntos.
Uno de los principales resultados del día llegó en la velocidad por equipos élite, donde Colombia se quedó con las dos medallas de oro. En la rama femenina, el trío integrado por Manuela Loaiza, Stefany Cuadrado y Martha Bayona se impuso con un tiempo de 1:02.584, superando al equipo de Atlántico, conformado por Mariana Pérez, Valentina García y Marianis Salazar, que registró 1:09.013. Bogotá completó el podio con Manuela Martínez, Valeria Hernández y Laura Sofía Rendón.
En la velocidad por equipos masculina, Kevin Quintero, Rubén Darío Murillo y Cristian Ortega le entregaron otro triunfo a Colombia, con un registro de 58.424. Venezuela, con Andrés Torres, Yorber Terán y Bladimir Alvarado, ocupó la segunda posición con 59.424, mientras que Antioquia se quedó con el tercer lugar gracias a José Daniel Acevedo, Juan David Ochoa y Santiago Ramírez.
Las pruebas de velocidad individual de 200 metros, en la categoría prejuvenil, también tuvieron como protagonistas a los nuevos talentos del ciclismo nacional. En la rama femenina, Salomé Ospina, de Antioquia, se quedó con la medalla de oro, seguida por Mariana Sofía Díaz, de Bogotá, y Luisa María Vargas, también de Antioquia. En la competencia masculina, el triunfo fue para Hugo Jhoan Valencia, del Valle, quien superó a Martín Hernández, de Bogotá, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia.
Por su parte, el ómnium élite masculino coronó a Jhonatan Restrepo, de Antioquia, quien terminó en el primer lugar de la clasificación general con 149 puntos. Su compañero de delegación Anderson Arboleda ocupó la segunda posición con 133 unidades, mientras que Erin Fabián Espinel, de Boyacá es para Vivirla, fue tercero con 124 puntos.
La programación también dejó la victoria de Luciana Osorio, representante de Colombia, en el scratch élite femenino. Paula Andrea Carrasco, de Oro Express – Just Cycling, terminó segunda y Erika Milena Botero, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición.
En la categoría juvenil femenina, la antioqueña Daniela Quintero se impuso en la prueba por puntos, disputada sobre 16 kilómetros (48 vueltas), con 42 unidades. Su compañera de delegación Emelith Rodríguez fue segunda con 36 puntos, mientras que Salomé Alcaraz completó el podio, también por Antioquia, con 15 unidades.
Finalmente, en el scratch juvenil masculino, disputado sobre siete kilómetros (21 vueltas), Emiliano Álvarez, del GW Erco Sportfitness, se quedó con la victoria. Maicol Escobar, de Antioquia, fue segundo y José Luis García, de Boyacá es para Vivirla, terminó tercero.
Las competencias continúan hoy en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario de las últimas citas del calendario nacional de pista de 2026, que reúne a más de 250 deportistas de diferentes ligas del país y delegaciones internacionales en busca de puntos para el ranking UCI y los títulos de esta temporada.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo