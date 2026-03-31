Ranking UCI: Jonas Vingegaard recupera el segundo puesto y le descuenta puntos a Tadej Pogacar

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali y la Volta Alentejo.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 11.635.

El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369) quien desplazó del segundo lugar al mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el tercer puesto.

En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon siguió siendo Egan Bernal, quien conservó la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 74°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 15 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos