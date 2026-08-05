Connect with us

Ruta

Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización

Publicado

Hace 58 mins

el

El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano del ranking UCI, tras su actuación en el Tour de Francia 2026. (Foto Tour de France © A.S.O/Charly López)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada

Publicado

Hace 48 mins

el

5 agosto, 2026

Por

Santiago Umba, Kyrylo Tsarenko y Adne van Engelen, en el podio parcial del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: seis equipos extranjeros confirmados

Publicado

Hace 3 horas

el

5 agosto, 2026

Por

La nómina del equipo ecuatoriano Best PC para la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto © Best PC - UCI Continental Cycling Team)
Seguir leyendo

Ruta

Tadej Pogacar le dice sí a la Vuelta a España 2026; ya están confirmados sus compañeros de ruta

Publicado

Hace 3 horas

el

5 agosto, 2026

Por

El esloveno Tadej Pogacar regresa a la Vuelta de España siete años después de su única participación. (Foto © La Vuelta)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.