Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el mes de julio, en el que sigue dominado ampliamente el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Para encontrar al primer colombiano de la lista hay que bajar hasta el puesto 29°, donde se ubica Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien es el escarabajo mejor ranqueado en el escalafón con 1.993 puntos.

Al zipaquireño le siguen, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la posición 72°, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la casilla 102° y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se clasifica 137°,

El ascenso más significativo lo protagonizó el carmelitano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness), que tras su victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, subió 858 lugares para ubicarse en el puesto 1088°, otro de los que mejoró en el ranking fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany Ineos), recuperando 41 posiciones.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI tras su última actualización.

Posiciones de los Colombianos en el Ranking UCI

Otros Nacionales en el Escalafón