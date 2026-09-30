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Ruta

Ranking UCI: así se configura el escalafón de ciclismo de ruta tras el Mundial de Montreal

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Hace 2 horas

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Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Isaac del Toro lideran el Ranking UCI tras la última actualzación. . (Foto © UCI Cycling)
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