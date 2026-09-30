Ruta
Ranking UCI: así se configura el escalafón de ciclismo de ruta tras el Mundial de Montreal
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking esta semana, luego de finalizado el Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta, que se disputó en Montreal Canadá.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien comanda el escalafón con un puntaje de 10.581 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.286) y el mexicano Isaac del Toro (5.586), mientras que Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano de la lista, en la casilla 45° con 1.498 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago ascendió al puesto 59°. Le siguen Harold Tejada en la posición 75°, quien bajó 8 lugares y Daniel Felipe Martínez que subió a la casilla 127°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.165 puntos, por delante de Francia 2° (20.002), Eslovenia 3° (15.073), Dinamarca 4° (14.579) e Italia 5° (13.285). Colombia ocupa la plaza 15° con 6.508 unidades.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta el top 10 y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TO 10 Ranking UCI
Posiciones de los colombianos
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El Tour Colombia regresa oficialmente: la UCI confirma fechas y sede para 2027
El ciclismo de élite regresará a territorio colombiano luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicara de manera oficial el calendario de carreras profesionales para la próxima temporada. Con este anuncio, quedó plenamente ratificado que el Tour Colombia se llevará a cabo del 26 al 31 de enero de 2027, consolidándose una vez más como el principal evento ciclístico por etapas de Suramérica. La prestigiosa competencia mantendrá su categoría 2.1 y tendrá como sede principal a la ciudad de Medellín, marcando el retorno de la gran fiesta de las bielas a las carreteras antioqueñas.
A diferencia de los certámenes tradicionales del rentado nacional como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, los cuales se disputan mayoritariamente con escuadras de categoría Continental y equipos locales, el Tour Colombia se destaca por su proyección mundial. El estatus otorgado por el máximo organismo del ciclismo garantiza la participación de escuadras de la máxima categoría World Tour, como el Movistar Team, junto a una selecta nómina de los mejores equipos del planeta que traerán consigo a grandes figuras del pelotón internacional.
La ratificación del evento en el país llegó acompañada por otra de las grandes sorpresas reveladas en el cronograma internacional. La temporada de ruta masculina de 2027 tendrá un inicio inédito con la creación de una nueva carrera en las Islas Canarias, la cual se disputará del 14 al 17 de enero. Esta nueva competencia en el archipiélago español será la encargada de dar el «pistoletazo de salida» oficial al año de competencias en ruta, modificando la tradicional apertura del circuito europeo.
Con esta reestructuración de los calendarios por parte de la UCI, el mes de enero de 2027 se perfila como un periodo estratégico para el ciclismo internacional. Las escuadras de primer nivel iniciarán su rodaje competitivo bajo el clima ideal de la costa insular española para trasladar, inmediatamente después, toda la emoción y la exigencia de la altura a la capital de la montaña colombiana.
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Petr Rikunov gana la cuarta etapa del Tour de Langkawi; Martín Herreño con la mira puesta en el top 10
La cuarta etapa del Tour de Langkawi la ganó Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team). El ruso, que fue el más fuerte de la fuga de cuatro corredores, logró la victoria luego de recorrer 142,3 kilómetros entre las localidades Meru Raya y Cameron Highlands.
Rikunov, de 29 años, que alcanzó su cuarta victoria en la temporada, superó por tres segundos al español Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y por nueve al francés Alan Jousseaume (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los cuatro colombianos en competencia, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) se reportó en el puesto 22°, luego entraron Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en la casilla 37° y Edward Cruz Herreño (Bardiani CSF Faizanè) en la plaza 42°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó en la posición 110°.
En cuanto a la clasificación general, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) defendió con éxito su condición de líder, manteniendo la ventaja con los españoles del Caja Rural Abel Balderstone y Jan Castellón, mientras que el joven escarabajo Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) se mantuvo a dos lugares de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera asiática continuará este jueves con la quinta etapa, de las ocho pactadas, otra jornada con final montañoso, que se disputará entre la ciudad de Tapah y la localidad de Genting Highlands, con un recorrido de 125,7 kilómetros, que incluye un exigente puerto de categoría especial.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Meru Raya – Cameron Highlands (142,3 km)
|1
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|3:29:12
|2
|Javier Ibáñez
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:03
|3
|Alan Jousseaume
|Team TotalEnergies
|0:09
|4
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:28
|5
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:35
|6
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:35
|7
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|1:35
|8
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:35
|9
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|1:35
|10
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:35
|22
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|1:35
|37
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:35
|42
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|1:46
|110
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|17:19
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|12:16:03
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:20
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:38
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:14
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:15
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:16
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:23
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:36
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:41
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:46
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:12
|36
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|7:34
|44
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|11:04
|104
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|37:44
Ruta
El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito
El departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito, una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas, que se disputará del 4 al domingo 8 de noviembre, con un recorrido que llevará al pelotón por diferentes municipios y corredores viales de la región.
La competencia llegará al Valle del Cauca en un momento especial para el departamento, con el propósito de acompañar e impulsar la reactivación económica de los municipios y sectores afectados por el terremoto, contribuyendo, a través del deporte, a dinamizar la actividad comercial, turística y de servicios en las zonas que harán parte del recorrido.
Durante cinco días de competencia, los jóvenes talentos del ciclismo nacional afrontarán un trazado de más de 450 kilómetros, con etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, escenarios que permitirán poner a prueba las condiciones de los corredores en diferentes terrenos.
La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
El jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo – Zarzal – Roldanillo, jornada que tendrá un papel determinante en la clasificación general.
La tercera jornada, programada para el viernes 6 de noviembre, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
El sábado 7 de noviembre se disputará la cuarta etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga. Los corredores afrontarán el trazado que contempla el paso por Yotoco, Vijes, el sector del Restaurante La Tinaja, El Cerrito, Guacarí y nuevamente Buga, para posteriormente continuar hacia La Habana.
La competencia llegará a su jornada definitiva el domingo 8 de noviembre, con el Circuito La Carbonera, sobre un trazado de 6,7 kilómetros. Los hombres completarán 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros, mientras que las damas afrontarán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros.
La presencia de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito en el Valle del Cauca representa también una oportunidad para fortalecer la integración de los territorios a través del ciclismo y generar movimiento en los municipios que recibirán a deportistas, equipos, acompañantes, autoridades, medios de comunicación y aficionados durante los cinco días de competencia.
Con este recorrido, la Federación Colombiana de Ciclismo, junto a la Liga de Ciclismo del Valle y las autoridades y entidades que acompañan la realización del evento, ratifica el compromiso de llevar las grandes competencias del calendario nacional a diferentes regiones del país, utilizando el deporte como escenario de encuentro, promoción territorial y dinamización de las economías locales.
La 42ª Vuelta del Porvenir y 22ª Tour Femenino Sistecrédito 2026 se convertirán así en una nueva oportunidad para que las futuras figuras del ciclismo colombiano compitan por los títulos nacionales y, al mismo tiempo, el Valle del Cauca muestre su capacidad de recibir grandes eventos deportivos y avanzar en su proceso de reactivación.
Recorrido Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026
Etapa 1 – miércoles 4 de noviembre
Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km
Etapa 2 – jueves 5 de noviembre
CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km
Etapa 3 – viernes 6 de noviembre
Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.
Etapa 4 – sábado 7 de noviembre
Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km
Etapa 5 – domingo 8 de noviembre
Circuito La Carbonera (6.7 km)
15 vueltas para 100.5 km
*Con Información de Fedeciclismo