Ramazan Yilmaz es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Antalya con los suramericanos en el lote

En un final lleno de emociones, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ganó la sexta etapa de la París-Niza 2026. El escarabajo se quedó con el triunfo tras un ataque lejano, luego de recorrer de 179,3 kilómetros entre las localidades francesas de Barbentane y Apt.

“Gracias a todo mi equipo, estuvieron muy atentos durante todo el día, tuvimos mucho problemas mecánicos, pero al final pudimos celebrar. Esto es increíble, después de siete años consigo mi primera victoria en el World Tour, esto es ciclismo y hoy tuve mi revancha”, dijo Tejada.

El escarabajo de 28 años sorprendió a los sprinters para llevarse una gran victoria, por delante del francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y del británico Lewis Askey (NSN Cycling Team), que llegaron encabezando el grupo de favoritos, en el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 15°, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 86° a más de 6 minutos de su compatriota.

En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el danés Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) mantuvo su comoda ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), que conservó el segundo puesto a 3:22 del líder.

La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la séptima etapa, otra jornada montañosa de 138,7 kilómetros que conectará a Niza con Auron, en un final en alto.

Paris-Nice (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Barbentane – Apt (179,3 km)

1 Harold Tejada XDS Astana Team 3:54:38 2 Dorian Godon INEOS Grenadiers 0:06 3 Lewis Askey NSN Cycling Team 0:06 4 Bryan Coquard Cofidis 0:06 5 Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team 0:06 6 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06 7 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:06 8 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 0:06 9 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06 10 Alex Baudin EF Education – EasyPost 0:06 11 Mathias Vacek Lidl – Trek 0:06 12 Nicolas Prodhomme Decathlon CMA CGM Team 0:06 13 Georg Steinhauser EF Education – EasyPost 0:06 15 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06 86 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 6:23



Jonas Vingegaard, sólido líder de la París-Niza 2026. (Foto © Maillot Jaune LCL)

Clasificación General Individual