Ruta
Rafael, el niño de Cucaita que yo conocí
Me enteré de su primera gran hazaña en 1970 a través de la radio y los periódicos, cuando ganó sorpresivamente en ese mismo año la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, lo que muy pocos ciclistas han repetido hasta hoy. Entonces yo era entrenador del ciclismo en pista de la Liga de Bogotá y sería en 1972 cuando iniciando mi carrera periodística como comentarista en Caracol, lo conocí personalmente en la ronda colombiana que ganó Miguel Samacá y Rafael estrenaba el equipo de Postobón ocupando la cuarta casilla.
De ahí en adelante, tuve la fortuna de compartir su evolución deportiva y personal viéndolo competir en la Vuelta a Mexico de ese año 72 que ganó por segunda vez Alvaro Pachón, pasando al año siguiente para verlo ganar su segunda Vuelta a Colombia, viajar al Tour del avenir 1973 y luego despedirlo para su viaje a Italia en 1974 donde corrió en el equipo Jolly Cerámica el Giro de Italia en condición de gregario de lujo para Giovanni Bataglin con el cual vino a Colombia a competir en el inolvidable Clásico POC.
EL CICLISMO COLOMBIANO, ANTES Y UN DESPUÉS DE RAFAEL NIÑO
El ciclismo colombiano tendrá que reconocer que tiene un antes y un después a partir de 1975 gracias a Rafael Niño quien volvió a correr en Colombia transformando completamente el concepto y la estructura de los equipos en nuestro país aplicando lo aprendido en Italia, integrado su propia escuadra con el patrocinio del Banco Cafetero reiniciando la serie de triunfos que llevarían finalmente a ganar 6 Vueltas a Colombia y 5 Clásicos RCN, hazaña inalcanzable hoy 40 años después de haberse bajado de la bicicleta.
Por espacio de casi diez años, fue el “monstruo” las carreteras colombianas, reemplazando en ese lugar al legendario Cochise Rodríguez debiendo Rafael enfrentarse a grandes rivales como Patrocinio Jiménez, Alvaro Pachón, Miguel Samacá, Carlos Siachoque, Manuel Gutiérrez, Alfonso Flórez, llegando a rivalizar hasta con Fabio Parra y Lucho Herrera quienes habrían de recibir el legado, librando batallas que aún hoy se recuerdan, viviendo episodios como el de permanecer tras las rejas de un juzgado en Armenia por espacio de dos días ante la demanda de un fotógrafo local que lo demandó al haber sido atropellado por Niño en el embalaje de una etapa.
Conocí también al hombre con el cual intentamos el Récord de la Hora colombiana en Bogotá, intento fallido ante pinchazo en el Velódromo Primero de Mayo y también fui testigo del joven emprendedor que incursionó en la industria con una fábrica de bicicletas que llevó su propio nombre y también inauguró una hermosa tienda para venderlas en el sector de Unilago en Bogotá
DIRECTOR TÉCNICO CAMPEÓN
Finalmente, después de los ‘ires y venires’ de la vida personal y deportiva, el de Cucaita se dedicó a orientar y enseñar sus conocimientos como entrenador y aparece contratado en el formidable Café de Colombia de 1987. Como si el destino quisiera congraciarse con él, resultó consagrado como el director técnico que logró con Lucho Herrera el triunfo en la Vuelta a España.
Y luego, Rafael sigue el curso de la vida siendo DT en diversas ocasiones y entidades hasta llegar al equipo boyacense de la EBSA donde pasó sus últimos años apoyado por las directivas de esta empresa consiguiendo ser protagonista de las carreras a donde participaba.
Precisamente su fallecimiento se produce cuando estaba ya preparando todos los detalles para su presencia en la próxima Vuelta a Colombia, enfrentando paralela y valerosamente ya desde hacía más de un año problemas de salud relacionados con una afección pulmonar que finalmente terminaron con su valiosa existencia.
Hoy domingo estamos despidiendo para siempre a Rafael Antonio Niño, una figura icónica e inolvidable del ciclismo colombiano. Se nos adelantó en el camino el extraordinario rutero que fue la inspiración de cientos de ciclistas, pero además deja un enorme vacío en la caravana del ciclismo colombiano. Extrañaremos al hombre introvertido, serio, cuya sola presencia inspiraba respeto donde estuviese. Dueño de una recia personalidad, profesional y perfeccionista en sus compromisos, determinado en sus conceptos, leal en la amistad y enemigo de la mediocridad.
Particularmente, lamento la partida del ciclista y del entrenador quien me permitió compartir gran parte de su vida con admiración, respeto personal y profesional, pero más aun, su familia, amigos y admiradores sentiremos su ausencia siempre que veamos un ciclista cruzar nuestro camino. PAZ EN SU TUMBA.
Ruta
Zara Sofía Lamprea conquista su primer triunfo en Europa
Grandes noticias desde el Viejo Continente nos ha regalado este domingo Zara Sofía Lamprea. La joven ciclista colombiana ganó en Italia la 1ª Breganze-Monte Corno (9° Memorial Valeria Cappellotto), carrera de la categoría junior.
Lamprea se encuentra haciendo una pasantía de seis semanas en territorio italiano con el Team Biesse Carrera Girls, como parte de un proceso liderado por AFB Academy y que busca brindarle experiencia en el pedalismo europeo de cara a su preparación para el campeonato mundial de ruta.
Para la prueba juvenil que contó con un recorrido de 60 kilómetros, la talentosa pedalista nacional empleó 2 horas, 05 minutos 33 segundos para vencer a las italianas Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) y Linda Rapporti (Breganze Millenium), quienes quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.
Resultados Memorial Valeria Cappellotto 2026
|1
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|2:05:33
|2
|Eleonora Deotto
|Team Mendelspeck E-Work
|m.t.
|3
|Linda Rapporti
|Breganze Millenium
|0:21
|4
|Ilaria Sbrissa
|Breganze Millenium
|0:33
|5
|Jolanda Sambi
|Team Ceresetto Canturino
|0:53
|6
|Gaeta Alhach Siogren
|AR Monex Procycling Team
|1:10
|7
|Emma Gottoli
|Team Wilier Breganze
|1:20
|8
|Laura Anna Benuzzi
|Team Ceresetto Canturino
|1:20
|9
|Samira Sartoretto
|UC Conscio Pedale del Sile
|1:52
|10
|Angelica Coluccini
|Club Corridonia Sc
|2:25
Ruta
Tour de Francia: Mathieu van der Poel sale victorioso en la novena etapa con Einer Rubio como el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026. El corredor del Alpecin – Premier Tech fue el más el más fuerte de la fuga tras recorrer 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel.
El todoterreno neerlandés, que alcanzó la primera victoria para su equipo en la ronda francesa, derrotó a sus compañeros de aventura, el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 29° a 6 segundos del ganador.
En cuanto a las clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conservó el primer puesto sin contratiempos, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Netcomany Ineos) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el 10° puesto.
La ‘Grande Bouclé’, que tendrá su primera jornada de descanso este lunes, continuará el martes con una etapa rompe-piernas con 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, que incluye ocho puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Malemort – Ussel (154,6 km)
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:06
|32
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:06
|58
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:54
|122
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:24
|159
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:55
Clasificación General Individual
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|22:54
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|45:44
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:15:30
Ruta
Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y se consagra campeón de la Vuelta a Austria 2026
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Austria 2026, terminó con la consagración del local Gregor Mühlberger como campeón. El corredor austriaco se aseguró la victoria general tras defender el liderato en la jornada final, luego de cinco días de intensa competencia.
El podio de la carrera austriaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Mühlberger, que sucedió en el palmarés de la prueba al mexicano Isaac del Toro, recuperó el título para su país tras 13 años sin ganarlo. La última vez que un austriaco había ganado fue en 2013 con Riccardo Zoidl.
La última etapa, que contó con 109 kilómetros de recorrido, la ganó el británico Samuel Watson (Netcompany INEOS), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera y la segunda de la temporada.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 5 | Langenlois – Wien (109 km)
|1
|Samuel Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:13:01
|2
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|3
|Patrick Konrad
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Hamish McKenzie
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Fabian Steininger
|Schwingshandl Intralogistics
|m.t.
|9
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|19:26:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:25
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:40
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|,,
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|3:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco AlUla
|4:42