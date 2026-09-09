Radoslaw Frątczak triunfa en el inicio del Tour de Rumania con Kevin Estupiñán y Miguel Díaz con el mismo tiempo del ganador

En el inicio del Tour de Rumania, el polaco Frątczak Radosław (Wibatech Lubelskie Perła Polski) se adjudicó en un cerrado sprint la jornada inaugural, luego de recorrer 162 kilómetros entre las ciudades de Chișinău y Ungheni, en la región de Transilvania.

El joven polaco, quien alcanzó su segunda victoria en la temporada, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:35:42″ por delante del belga Liam Punnewaert (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Cycling Team) y del italiano Alessio Menghini (Selección de Italia).



Liam Punnewaert, Frątczak Radosław y Alessio Menghini, en el podio de la primera etapa del Tour de Rumania. (Foto © Lubelskie Perła Polski Cycling Team)

En cuanto a los dos pedalistas colombianos que corren para el equipo UC Mónaco, los dos llegaron en el lote sin contratiempos. Kevin Estupiñán se reportó en el puesto 23° y Miguel Díaz ingresó en la casilla 65°, los dos con el mismo tiempo del ganador.

La carrera rumana continuará este jueves con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de la ciudad de Iași hasta la ciudad de Piatra Neamț a lo largo de 147 kilómetros con dos puertos de montaña de tercera categoría y varios repechos sin categorizar.



Frątczak Radosław, primer líder del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul Românie)

Tour de Rumania (2.2)

Resultados Etapa 1 | Chișinău – Ungheni (162 km)