Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder

En final propicio para los hombres rápidos, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek) no se dejó cazar por el lote y se impuso en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, que se disputó entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, con un recorrido de 167,4 kilómetros.

El corredor norteamericano, que hizo parte de la fuga del día, superó en el embalaje al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al francés Mattéo Vercher (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold tejada (XDS Astana Team) 81°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 85° , mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la casilla 106°.

En cuanto a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.

La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, que incluye otro final ideal para los velocistas.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains (167,4 km)

1 Quinn Simmons Lidl – Trek 3:34:08 2 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 3 Mattéo Vercher TotalEnergies ,, 4 Marco Frigo NSN Cycling Team ,, 5 García Pierna Raúl Movistar Team ,, 6 Kron Andreas Uno-X Mobility ,, 7 Jegat Jordan TotalEnergies ,, 8 Craps Lars Lotto Intermarché ,, 9 Castellon Jan Caja Rural – Seguros RGA ,, 10 Castrillo Pablo Movistar Team 0:04

81 Harold Tejada XDS Astana Team 0:04 85 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:04 106 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04



Alex Baudin, líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

Clasificación General Individual

1 Alex Baudin EF Education – EasyPost 13:35:13 2 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS 0:12 3 Oscar Onley Netcompany INEOS ,, 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:15 5 Juan Ayuso Lidl – Trek 0:47 6 Jørgen Nordhagen Lidl – Trek ,, 7 Mattias Skjelmose Team Visma | Lease a Bike 0:50 8 Carlos Rodríguez Netcompany INEOS 0:57 9 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:59 10 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 1:00