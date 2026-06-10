Ruta
Quinn Simmons se apunta la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Alex Baudin sigue líder
En final propicio para los hombres rápidos, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek) no se dejó cazar por el lote y se impuso en la cuarta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, que se disputó entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, con un recorrido de 167,4 kilómetros.
El corredor norteamericano, que hizo parte de la fuga del día, superó en el embalaje al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al francés Mattéo Vercher (TotalEnergies), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold tejada (XDS Astana Team) 81°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 85° , mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la casilla 106°.
En cuanto a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, que incluye otro final ideal para los velocistas.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains (167,4 km)
|1
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|3:34:08
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Mattéo Vercher
|TotalEnergies
|,,
|4
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|García Pierna Raúl
|Movistar Team
|,,
|6
|Kron Andreas
|Uno-X Mobility
|,,
|7
|Jegat Jordan
|TotalEnergies
|,,
|8
|Craps Lars
|Lotto Intermarché
|,,
|9
|Castellon Jan
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|10
|Castrillo Pablo
|Movistar Team
|0:04
|81
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:04
|85
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:04
|106
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:04
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|13:35:13
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|,,
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Jørgen Nordhagen
|Lidl – Trek
|,,
|7
|Mattias Skjelmose
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|0:57
|9
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:59
|10
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05
Ruta
Corbin Strong conquista el Circuito Franco-Belga con Francisco Peñuela 6°
En un final emocionante, Corbin Strong (NSN Cycling Team) se adjudicó la victoria del Circuito Franco-Belga 2026, tras recorrer 195,6 kilómetros entre las localidades belgas de Tournai y Mont-de-l’Enclus por el norte de Europa. La competencia no contó con participación colombiana.
El podio de la carrera del calendario UCI lo completaron el danés Anders Foldager (Team Jayco AlUla) y el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en una meritoria 6° posición, con el mismo tiempo del ganador.
Strong, que venía de destacarse en la Région Pays de la Loire Tour, sucedió en el palmarés de la prueba al noruego Jonas Abrahamsen, campeón el año pasado. Esta carrera, que realizó su primera edición en 1988 bajo otro nombre, no cuenta con podios colombianos.
Resultados Circuit Franco-Belge (1.Pro)
Tournai – Mont-de-l’Enclus (195,6 km)
|1
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|4:32:18
|2
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Jenno Berckmoes
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Francisco Peñuela
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|8
|Eduard Prades
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Marijn van den Berg
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
Ruta
Alastair Christie Johnston se queda con el segundo capítulo del Tour de Gyeongnam 2026
La segunda etapa del Tour de Gyeongnam 2026 la ganó Alastair Christie Johnston (Ccache x Bodywrap). El pedalista oceánico fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 104,8 kilómetros en las inmediaciones de la ciudad de Tongyeong, al sur de la república de Corea del Sur.
El corredor australiano, que alcanzó su primera victoria en la temporada, le ganó el mano a mano al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star). Tercero se reportó su compañero de equipo y compatriota Liam Walsh, quien entró encabezando el grupo principal a 6 segundos.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el pelotón en la casilla 57°, a seis segundos del ganador.
La carrera coreana, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 126,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sacheon.
Tour de Gyeongnam (2.2)
Resultados Etapa 2 | Tongyeong – Tongyeong (104,8 km)
|1
|Alastair Christie-Johnston
|Ccache x Bodywrap
|2:25:48
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|0:06
|4
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:06
|5
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:06
|6
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|0:06
|7
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:06
|8
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|0:06
|9
|Junghoon Lee
|Team UKYO
|0:06
|10
|Tommaso Dati
|Seoul Cycling Team
|0:06
|57
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Simone Raccani
|Team UKYO
|5:14:19
|2
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:10
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|5
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|0:15
|6
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:15
|7
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:15
|8
|Tegsh-Bayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:45
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|1:18
|10
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:35
|88
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|18:22
Ruta
El Giro Next Gen confirmó la lista de participantes; dos colombianos estarán en competencia
Cinco días antes de iniciar el Giro Next Gen, la organización de la carrera al mando de RCS Sport, la misma que organiza la ‘Corsa Rosa’ de los élite, confirmó la lista oficial de participantes. En esta aparecen dos pedalistas colombianos: el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy).
Las mejores canteras del mundo estarán presentes en una nueva edición de la ronda italiana que por tradición y esencia, promueve a las nuevas estrellas del ciclismo mundial. Entre los pedalistas más esperados en la salida se encuentran el campeón del mundo Lorenzo Finn.
La carrera dedicada a los mejores talentos de la categoría sub-23 comenzará el 14 de junio en Reggio Calabria y finalizará el 21 de junio en L’Aquila. Serán ocho exigentes días de competición, con dos finales en alto y más de 14.000 metros de desnivel positivo.
LA BATALLA POR LA MAGLIA ROSA
A pesar de su caída en el Tour de los Alpes, se espera que Lorenzo Finn llegue recuperado y peleé por la ‘Maglia Rosa’. El corredor del Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies es uno de los principales favoritos para la victoria final.
Entre sus principales rivales se encuentran Henrique Bravo, reciente ganador del Tour de Antalya y del Tour de Oberösterreich; el dúo del Bahrain Development Team, Kasper Borremans y Jan Jackowiak; el neerlandés Daan Dijkman, ganador de la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23; el francés Remi Daumas, que impresionó en el Tour de l’Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, vencedor del Tour de los Alpes Isère.
La lista de participantes también incluye, a otros dos ciclistas que terminaron entre los diez primeros de la edición de 2025: Matteo Vanhuffel (8º) y Matteo Scalco (9º).
LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES