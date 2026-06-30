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“Quiero intentar conseguir el maillot de la montaña”: Richard Carapaz y su objetivo para el Tour 2026
Tras superar algunos problemas de salud y la dolorosa pérdida de su madre, Richard Carapaz, regresa al Tour de Francia, recuperado y en su mejor forma, listo para brillar en la alta montaña. El campeón olímpico y ganador del maillot de las pepas rojas en 2024 viene de quedar segundo en la Vuelta a Suiza.
“Estoy muy motivado para este Tour. Tras un largo periodo entrenando en altitud en casa, todo ha ido de maravilla. Llego con mucha motivación y, sobre todo, con la moral alta, algo que considero crucial para empezar esta gran carrera. Estoy muy contento y con muchas ganas. Creo que eso es lo más importante para el inicio de este Tour”, dijo el ecuatoriano, en declaraciones recogidas por su equipo.
El líder de la ecuadra estadounidense EF Education-EasyPost llega motivado a lo que sera su quinta participación en la prestigiosa ronda francesa. “Mi ambición es dar lo mejor de mí, hacer de este un Tour memorable y, sobre todo, disfrutarlo al máximo.Tenemos un equipo versátil, lo que sin duda ayuda mucho a alcanzar nuestros objetivos. La clasificación general dependerá en gran medida de cómo se desarrolle la carrera. Quiero luchar por victorias de etapa y podría intentar conseguir el maillot de la montaña. Sería fantástico para mí, y es lo que más deseo para este Tour”, agregó la ‘Locomotora del Carchi, como se le conoce en su país natal.
El formidable rutero ecuatoriano se alista para conquistar nuevamente las carreteras francesas, y validar porque es considerado el mejor ciclista ecuatoriano de la historia. “El Tour es, sencillamente, la mejor carrera del mundo. Están los mejores ciclistas, en un ambiente de altísimo nivel. Solo estar ahí ya es una victoria para mí. El Tour es el Tour, y todo aquel involucrado en el ciclismo sabe que es una carrera hermosa y muy especial: la más importante del mundo del ciclismo. Es una carrera que te enamora, te llena de esperanza y despierta emociones que pocas otras carreras logran. Es emocionante y, sobre todo, increíblemente motivadora”, concluyó Carapaz.
*Con información EF Pro Cycling
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Oficial: Einer Rubio disputará su segundo Tour de Francia con el Movistar Team
El Movistar Team definió la alineación con la que disputará el Tour de Francia 2026. Uno de los escogidos fue el boyacense Einer Rubio, un referente para las etapas montañosas y, quien disputará por segunda vez la ronda francesa tras correrla el año pasado cuando terminó en la casilla 31°.
La escuadra telefónica escogió al belga Cian Uijtdebroeks para liderar a un equipo que combina juventud, experiencia y talento. Considerado como uno de los grandes talentos del ciclismo internacional, ya sabe lo que es disputar una ‘Grande’ con los mejores: fue octavo en la Vuelta a España de 2023. Será la referencia del equipo en la lucha por la clasificación general.
Los otros siete ciclistas que representarán al equipo español durante las próximas tres semanas serán Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Javier Romo, Nelson Oliveira, Michel Hessmann y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien debutará en el Tour.
Presente de forma ininterrumpida en el Tour desde 1983 bajo otros patrocinadores, la estructura más longeva del pelotón profesional, ha conquistado la carrera en siete ocasiones: una con Pedro Delgado (1988), cinco con Miguel Induráin (1991-1995) y una con Óscar Pereiro (2006).
La edición 113 de la Grande Bouclé arrancará este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,4 kilómetros por las calles de Barcelona. Será la tercera vez que la ronda francesa celebre su Grand Départ en España, tras San Sebastián (1992) y Bilbao (2023).
*Con Información de Prensa Movistar Team
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Paul Seixas debutará en el Tour de Francia; se convertirá en el participante más joven desde 1937
El Decathlon CMA CGM anunció su equipo para el Tour de Francia. Los objetivos del equipo galo: competir por la clasificación general con Paul Seixas, el joven talento al que los franceses ven como su próximo ganador de la Grande Bouclé tras cuatro décadas sin hacerlo.
Seixas comenzará el Tour con 19 años, 9 meses y 10 días, convirtiéndose así en el participante más joven desde 1937. “Tras mi caída y mi retirada del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pude retomar mi preparación para el Tour de Francia casi con normalidad, ajustando algunas sesiones debido a mis lesiones. Me siento preparado para darlo todo, completar estas tres semanas y lograr la mejor clasificación posible. Espero ser protagonista, seguir mejorando y, sobre todo, disfrutar”, dijo Seixas en declaraciones recogidas por su equipo.
La nómina de la prestigiosa escuadra francesa la completan el velocista neerlandés Olav Kooij, su carta principal para los sprints, Matthew Riccitello, Aurélien Paret-Peintre, Tiesj Benoot, Daan Hoole, Nicolas Prodhomme y Cees Bool.
“Afrontamos el Tour con ambición pero también con humildad, con el deseo de continuar el progreso logrado en las últimas temporadas. Hemos formado un grupo muy completo y unido, compuesto por ciclistas con perfiles capaces de alcanzar nuestros objetivos. Con esta alineación, el equipo liderado por Luke Rowe, que correrá su primera Gran Vuelta como director deportivo, aspirará a la clasificación general e intentará ganar al menos una etapa siempre que se presente la oportunidad”, señaló Dominique Serieys, director general del Decathlon CMA CGM.
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ
El próximo sábado 4 de julio, Barcelona escribirá una de las páginas más importantes de su relación con el ciclismo mundial. Por primera vez en la historia, la capital catalana será escenario del Grand Départ del Tour de France, un acontecimiento que situará a la ciudad en el centro neurálgico de la carrera ciclista por etapas más prestigiosa del planeta y que reforzará su trayectoria como sede de grandes eventos deportivos internacionales.
La elección de Barcelona no es un hecho aislado, sino la consolidación de una relación construida durante décadas entre la ciudad, su gente y el Tour de Francia. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, la ciudad condal protagonizará un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de Cataluña, en una salida que combinará deporte, territorio y proyección global.
El Tour de Francia es mucho más que una competición ciclista. Con más de 120 años de historia y 113 ediciones, se ha convertido en una cita universal del deporte, una celebración del esfuerzo colectivo y un fenómeno cultural seguido en más de 190 países. Su dimensión mediática y social lo convierte cada año en una plataforma incomparable para mostrar al mundo los territorios que acogen su recorrido.
Desde su primera edición en 1903, el Tour ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo del ciclismo como deporte de equipo, resistencia y superación. Su inicio anual, el Grand Départ, ha dejado de ser únicamente el punto de partida de la carrera para transformarse en una vitrina cultural, paisajística y económica para las ciudades anfitrionas, que encuentran en el Tour de France una oportunidad única de conexión con millones de aficionados.
Barcelona ya había recibido al Tour de Francia en tres ocasiones anteriores, en 1957, 1965 y 2009, siempre con un protagonista común: la gente. En cada paso de la carrera, las calles se llenaron de expectación, actividades y compromiso ciudadano, confirmando que el vínculo entre la ciudad y la ronda francesa no se construye solo sobre el asfalto, sino también sobre la emoción de una afición que ha sabido convertir cada visita en una verdadera fiesta.
La primera llegada del Tour a Barcelona se produjo el 12 de julio de 1957, cuando la carrera cruzó la frontera para finalizar una etapa en la ciudad después de un exigente recorrido desde Perpiñán. Los ciclistas culminaron la jornada en el Estadio de Montjuïc, ante una gran expectación popular. Aquel día se abrió un vínculo nuevo entre Barcelona y la prueba más reconocida del ciclismo internacional.
Ocho años después, el 2 de julio de 1965, el Tour de Francia volvió a Barcelona en una jornada que quedó marcada por la hazaña de José Pérez Francés. El corredor completó en solitario los 221 kilómetros desde Ax-les-Thermes, pasando por el collado de Toses, y logró una victoria memorable en Montjuïc. Su triunfo tuvo un fuerte eco entre la afición catalana y reforzó el carácter deportivo y simbólico de la ciudad.
El 9 de julio de 2009, Barcelona volvió a recibir al Tour con una etapa de recorrido íntegramente catalán que partió desde Gerona y concluyó nuevamente en Montjuïc con la victoria del noruego Thor Hushovd. La presencia de un público numeroso y participativo volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos con vocación internacional, manteniendo vivo un escenario que ya forma parte de la memoria ciclista barcelonesa.
En 2026, esa historia dará un paso definitivo. Entre el 4 y el 6 de julio, Barcelona será por primera vez el punto de partida oficial del Tour de France. La ciudad ofrecerá un Grand Départ con una etapa inaugural 100% urbana, atravesando con una contrarreloj por equipos lugares emblemáticos como la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia y Montjuïc. Este último, escenario habitual de llegadas y espacio clave de la actividad deportiva de la ciudad, simbolizará una vez más el vínculo entre territorio y deporte.
Como antesala de este momento histórico, Barcelona ya calienta motores con la Festa del Tour, una gran celebración ciudadana que del 26 de junio al 5 de julio llenará los diez distritos con más de 70 actividades gratuitas. Con conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, gastronomía, comercio, mercados, actividades familiares y propuestas vinculadas al mundo de la bicicleta, la ciudad se prepara para vivir el Tour de Francia 2026 no solo como una carrera, sino como una fiesta colectiva que confirma que Barcelona y el ciclismo siguen pedaleando juntos hacia el futuro.