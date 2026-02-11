Connect with us

“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán

Hace 12 mins

El quindiano Diego Pescador, el mejor joven en el Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
“Al final, las fuerzas estuvieron niveladas y supimos estar bien”: Nairo Quintana tras terminar 7° en el Tour de Omán

Hace 1 hora

11 febrero, 2026

El boyacense Nairo Quintana terminó 6° en la última etapa del Tour de Omán y 7° en la general. (Foto Movista Team © Sprint Cycling)
Barrida del XDS Astana en el Tour de Omán con Christian Scaroni campeón y Cristián Rodríguez 2°; Nairo Quintana y Diego Pescador en el top 10

Hace 3 horas

11 febrero, 2026

El equipo kazajo XDS Astana hizo el 1-2 en el Tour de Omán con Christian Scaroni 1° y Cristián Rodríguez 2°. (Foto © Tour of Oman)
Pedalazos en Colombia y el Mundo

Hace 5 horas

11 febrero, 2026

La Vuelta al Tolima 2026, la próxima carrera del calendario nacional. (Foto © Liga del Ciclismo del Tolima)
