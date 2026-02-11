Ruta
“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador sigue dando de que hablar en este inicio de la temporada 2026 al terminar 8° en el Tour de Omán, alcanzando su segundo top 10 del año tras el conseguido en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Hemos terminado muy bien este Tour de Omán, una carrera bastante bonita, hoy con la etapa reina. Teníamos expectativas muy altas, estábamos muy cerca de la general, lo importante es que seguimos sumando experiencia a futuro y muy feliz por la actuación del equipo”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.
El escarabajo estuvo siempre luchando con los mejores y a pesar de su juventud supo aguantar el ritmo de los más experimentados para concluir en el top 10 de la carera del Oriente Medio.
“El equipo trabajo estupendamente esta semana. Al final queda un poquito de sin sabor, queríamos estar más adelante en la general, pero bueno hemos ganado la clasificación de los jóvenes”, concluyó joven quindiano.
Ruta
“Al final, las fuerzas estuvieron niveladas y supimos estar bien”: Nairo Quintana tras terminar 7° en el Tour de Omán
El boyacense Nairo Quintana luchó hasta el final en el Tour de Omán y tras buena actuación en las duras rampas de Green Mountain terminó en un meritorio 6° puesto a 16 segundos del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quien ganó la última etapa.
“El final de la etapa de hoy fue muy duro, muy agresivo. Todo el día se fue my rápido, sobretodo en el llano. Al final, las fuerzas estuvieron niveladas, supimos estar bien y terminar dentro de los diez primeros”, dijo el escarabajo de Cómbita, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.
Gracias a su destacada actuación a los largo de las cinco exigentes jornadas, el colombiano del Movistar Team terminó en el 7° puesto de la clasificación general a 52 segundos del campeón.
“Ha sido un balance bueno para el equipo con dos hombres entre los diez primeros, bueno así terminamos este Tour de Omán y nos vemos en el UAE Tour”, concluyó Quintana, quien está teniendo un buen inicio de temporada, mejor de lo esperado.
Ruta
Barrida del XDS Astana en el Tour de Omán con Christian Scaroni campeón y Cristián Rodríguez 2°; Nairo Quintana y Diego Pescador en el top 10
En un final espectacular, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) ganó magistralmente la última etapa en la cima de Green Mountain y le arrebató el liderato al suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) para terminar en lo más alto del podio en el Tour de Omán.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el español Cristián Rodríguez y el británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) terminó en el 7° puesto y el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) se adueñó de la camiseta blanca de mejor joven al concluir en la 8° posición.
Scaroni, que alcanzó su segundo título del año tras ganar la Classica Camp de Morvedre, sucedió en el palmarés de la carrera al británico Adam Yates, campeón de las dos últimas ediciones.
Tour de Omán (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Nizwa – Jabal Al Akhdhar *Green Mountain (155,9 km)
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:23:19
|2
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:03
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:06
|4
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|0:13
|6
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:16
|7
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:26
|8
|Louis Rouland
|Cofidis
|0:29
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|0:30
|10
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:30
|97
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|13:46
|98
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|14:04
Clasificación General Final
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|19:33:16
|2
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:24
|3
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|,,
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|,,
|6
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:45
|7
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:52
|8
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:53
|9
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|1:06
|10
|Louis Rouland
|Cofidis
|1:07
|102
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|40:50
|103
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|41:00
Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Recorridos inéditos para la Vuelta al Tolima 2026
El ciclismo colombiano volverá a ser protagonista en las carreteras del departamento con la XXIV edición de la Vuelta al Tolima 2026, competencia que se disputará del 24 de febrero al 1 de marzo y que reunirá a las categorías Élite, Sub-23 y Femenina, reuniendo a los mejores exponentes del ciclismo en el país. Uno de los grandes atractivos de esta versión será su recorrido, que incluye la llegada por primera vez a Venadillo y San Luis, así como el regreso de Guamo, municipio que no era visitado desde hace varios años. A esto se suma la tradicional y exigente etapa reina con llegada a Murillo, una de las jornadas más esperadas por los ciclistas. “Esperamos a los mejores equipos del país como siempre. Vamos a tener municipios que nunca habíamos tocado como Venadillo y San Luis; además, una etapa épica como la llegada a Murillo, que tanto les gusta a los ciclistas”, dijo Nazario Arango, presidente de la Liga de Ciclismo del Tolima.
Fedeciclismo fortaleció la asistencia internacional de sus deportistas
La Federación Colombiana de Ciclismo formalizó una alianza estratégica y de patrocinio con Terrawind Global Protection, compañía que, a partir de la fecha, se convierte en la Asistencia Internacional Oficial en Viajes especializada del Ciclismo Colombiano y de las Selecciones Colombia de Ciclismo. “Para la Federación Colombiana de Ciclismo es fundamental consolidar alianzas que impacten de manera directa el bienestar y la seguridad de nuestros deportistas. Esta unión con Terrawind Global Protection nos permite ofrecer una asistencia internacional especializada, acorde con las exigencias del ciclismo moderno, fortaleciendo las condiciones en las que nuestras Selecciones Colombia y nuestros ciclistas representan al país en el exterior”, dijo Rubén Darío Galeano, presidente de Fedeciclismo.
Ramiriquí se alista para la sexta Clásica Club Deportivo Provimar
Siguen los preparativos para la sexta edición Clásica Club Deportivo Provimar -Tecniseg- Alcaldía de Ramiriquí, carrera que se desarrollará los días 28 y 29 de marzo. La novel prueba tendrá en competencia ocho categorías; preinfantil masculino, infantil masculino, prejuvenil, juvenil, damas infantil, damas única, sub-23 y élite. La carrera boyacense iniciará con un prólogo de 3,5 kilómetros y finalizará con un circuito que llegará al mítico Alto Mano de Dios. Las inscripciones para los interesados la pueden hacer a través del celular 322 273 7268 con el señor Omar Soler Hernández, organizador.
El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro entra en su recta final de inscripciones
Más de 2.000 ciclistas de todo el país ya están listos para vivir una experiencia única el próximo 1 de marzo. El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro, uno de los eventos ciclísticos más esperados de la temporada en Colombia, entra en su última etapa de inscripciones de cara a su realización el 1 de marzo. Esta fase final de registros es clave para quienes sueñan con vivir la experiencia de correr como un ciclista profesional, en un evento que combina rutas cuidadosamente seleccionadas, altos estándares de seguridad, control total del recorrido y cronometraje oficial, lo que garantiza resultados comprobables y absolutamente confiables. El trazado atravesará municipios emblemáticos como Sesquilé, Machetá, Tibirita en Cundinamarca y Guateque en Boyacá, cada uno aportando su identidad cultural, paisajística y gastronómica. Las inscripciones continúan abiertas a través de la página oficial: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Reposo activo para Cian Uijtdebroeks tras caída en la Vuelta a la Comunidad Valenciana
La flamante contratación del Movistar para esta temporada tendrá una pausa obligada en su rutina tras la caída sufrida durante el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Después de una nueva valoración médica junto con las pruebas diagnósticas realizadas, al pedalista belga le encontraron una fisura en la cabeza del radio del codo izquierdo, que requiere reposo activo.
Presentados dos equipo nuevos del ciclismo trujillano
En el Foro Bolivariano de la ciudad de Valera se realizó la presentación del nuevo Team del ciclismo trujillano con miras a las competencias nacionales en internacionales de este 2026. El gobernador Gerardo Márquez, fue el encargado de presentar el nuevo equipo de 15 pedalista que sale de la fusión de La Gobernación de Trujillo y La Guacamaya de Jimmy Flores. Los nuevos equipos serán Gobernación de Trujillo -Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio dirigido por «El Conejo» Alexis Méndez y Trululu-Criket-Indet bajo la dirección del trujillano Daniel Medina. En el equipo Gobernación de Trujillo-Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio aparece el nombre de Juan Ruiz, quien es bicampeón de la Vuelta a Trujillo, Campeón del primer Clásico Dr José Gregorio Hernández y carta fuerte para este año en las competiciones nacionales e internacionales donde participarán la nueva escuadra.
Leonel Rodríguez le gana al World Tour y consagra campeón de ruta en Uruguay
Entre el viernes y el domingo se corrió en Rocha el Campeonato Nacional de Ruta. La última prueba, la élite masculina, donde estaban puestas las miradas en Thomas Silva (XDS Astana Team), el campeón defensor, se resolvió con una fuga donde el mejor embalador fue Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré), consagrándose campeón uruguayo tras una actuación marcada por la lectura inteligente del desarrollo y el respaldo del trabajo de su equipo. Rodríguez ganó en el sprint de la prueba élite masculina; Roderick Asconeguy fue el más rápido en la contrarreloj masculina, mientras que Luciana Wynants y Mariana García se quedaron con los títulos femeninos.
Enric Mas interrumpe su temporada por una caída en un entrenamiento
Tras disputar la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines y el Trofeo Serra Tramuntana -pruebas ambas de la Challenge Mallorca- el UAE Tour era la siguiente carrera prevista en el calendario de Enric Mas, camino hacia su debut en el Giro de Italia. Pero el ciclista español no estará finalmente en la ronda emiratí, que se disputará del 16 al 22 de febrero, a consecuencia de una caída entrenando que le ha provocado una herida en su mano derecha, que requirió asistencia hospitalaria y sutura, según informó el Movistar Team. «Durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas ha requerido asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha. La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora no se han detectado otras afecciones, en espera de más evaluaciones médicas en los próximos días. Por este motivo, se descarta su participación en el UAE Tour», indicó la escuadra telefónica en sus redes sociales.
Presentada la 72ª Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía
El Auditorio Edgar Neville acogió la presentación oficial de la 72ª edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía, una cita que volverá a reunir a algunas de las principales figuras del pelotón internacional entre el 18 y el 22 de febrero. La ronda andaluza contará con cinco etapas y un recorrido exigente, ideal para rodadores y clasicómanos, con la presencia de ciclistas de talla mundial como el multimedallista olímpico y campeón del mundo Tom Pidcock, el vigente ganador Pavel Sivakov, su compañero de UAE Team Emirates Tim Wellens, así como Maxim Van Gils, el sevillano Juan Pedro López o el actual campeón de España Iván Romeo.