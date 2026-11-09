Empresas y Marcas
Programa preventivo de control de calidad y actualización del producto GW Mortirolo
En GW nos mueve la pasión por las dos ruedas, la seguridad de nuestros ciclistas y el compromiso permanente con la excelencia, la innovación y los más altos estándares de calidad e idoneidad técnico-mecánica. Por eso, como parte de nuestros procesos de seguimiento, gestión de calidad y mejora continua, realizamos evaluaciones técnicas periódicas a nuestros productos.
En línea con esta filosofía y con nuestro compromiso con la seguridad de las personas, hemos dispuesto, por iniciativa propia y como medida preventiva de seguimiento de calidad, un Programa Preventivo de Control de Calidad y Actualización de Producto, dirigido exclusivamente a un grupo específico de kits de marco (manubrio, tenedor, eje, tija, juego de dirección, abrazadera, dropout, potencia) y bicicletas ensambladas de la referencia GW Mortirolo, correspondientes a seriales previamente identificados.
Es importante precisar que este procedimiento aplica única y exclusivamente a las unidades cuyos seriales se encuentran en el listado oficial publicado por la marca. Los demás lotes, referencias y familias de productos GW, así como las unidades GW Mortirolo cuyos seriales no estén incluidos en dicho listado, no hacen parte de este programa preventivo y continúan disponibles para su comercialización, ensamblaje y uso habitual.
¿En qué consiste el programa preventivo?
Los usuarios que tengan una bicicleta o un kit de marco GW Mortirolo identificado en el listado oficial deberán acudir al punto de venta o distribuidor autorizado GW. Allí se llevará a cabo la sustitución preventiva, sin ningún costo para el usuario, en coordinación con nuestro equipo técnico.
Una vez realizado este procedimiento, la unidad quedará lista para retomar su uso, con el respaldo de la marca.
¿Cómo identificar si su producto hace parte del programa?
Para verificar si su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo está incluido en este programa preventivo, siga estos pasos:
- Ubique el número de serial grabado o etiquetado en el producto.
- Compare el serial con el listado oficial publicado por GW.
- Si el serial coincide, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Instrucciones para clientes y usuarios
Para garantizar una atención ordenada, ágil y transparente, agradecemos su colaboración con las siguientes acciones:
1. Verifique si el serial de su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo se encuentra incluido en el programa preventivo.
2. Si su unidad está identificada en el listado, suspenda temporalmente su uso o comercialización mientras se realiza la actualización preventiva.
3. No realice desmontajes, adaptaciones, modificaciones ni intervenciones técnicas sobre el tenedor por cuenta propia o en talleres no autorizados.
4. Acérquese con la bicicleta o el kit de marco al punto de venta o distribuidor autorizado GW donde realizó la compra.
5. En el establecimiento autorizado se realizará la sustitución preventiva del tenedor, en coordinación con nuestro equipo técnico, procurando brindar una atención ágil para que pueda retomar sus rodadas en el menor tiempo posible.
En GW, la seguridad de las personas es una prioridad. Esta iniciativa voluntaria reafirma nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y el respaldo integral a quienes confían en nuestra marca para sus entrenamientos, competencias y rodadas diarias.
Agradecemos su colaboración y comprensión para llevar a cabo este proceso de manera oportuna. Para resolver inquietudes o consultar información sobre nuestros distribuidores autorizados, ponemos a su disposición los canales oficiales de atención de GW.
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Magene entra en una nueva década y mira a Latinoamérica: entrevista con Mr. Song
Les presentamos la parte tres de nuestra visita a Magene: antes de salir a rodar con el club, Miguel y yo nos sentamos con Mr. Song, Overseas General Manager de Magene para hablar del futuro de la marca y del mercado latinoamericano.
Esto fue lo que más nos marcó:
🔹 El ciclista primero. Cuando te subes a la bicicleta, dice, todas las preguntas se vuelven simples: ¿qué necesita realmente el ciclista?
🔹 El XDS Astana. Su momento favorito fue en el Tour Down Under, en enero, viendo desde el carro del equipo a los corredores usar sus productos. Todo el esfuerzo del equipo, hecho realidad.
🔹 Una nueva imagen. Miguel notó un logo distinto en su camiseta. Magene entra en una nueva década: más profesional, más global y más enfocada en las necesidades reales del ciclista.
🔹 Latinoamérica. Quieren ser parte de nuestras comunidades, entenderlas y llegar con producto profesional y servicio local.
Y una frase que lo resume todo: el producto es donde empieza la relación, pero lo que hace durar a una marca es la relación entre las personas.
El resto te lo cuenta él. Dale play y disfruta la entrevista con Mr. Song o si quieres ver la parte 1 sobre la visita a la fabrica de Magene o la parte 2 sobre el ride con el Magene Cycling Club haz clic en el enlace.
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GW impulsa su expansión internacional con una bici RAVEN custom para la isla de Barbados
La marca GW continúa expandiendo su presencia internacional con una apuesta por el STUNT en Barbados, una isla donde busca fortalecer su posicionamiento y reactivar el interés por esta modalidad. Para lograrlo, la marca colombiana desarrolló una bicicleta custom sobre el marco RAVEN, acompañada de ST 45, su línea de textil y accesorios para el STUNT, en una propuesta que combina diseño, personalización y nuevas oportunidades de mercado.
Aunque el STUNT tuvo una importante conexión con la comunidad ciclista de Barbados en el pasado, hoy cuenta con pocas alternativas disponibles en el mercado. En este contexto, GW busca acercarse a nuevos públicos y motivar a quienes practicaron esta modalidad a retomarla. Como parte de la iniciativa, la GW RAVEN Custom será sorteada entre los clientes que compren bicicletas GW en Taylor’s Cycle Centre, ubicado en Bridgetown y único punto de venta de la marca en la isla.
“Desarrollar una GW RAVEN customizada para Barbados representa nuestra capacidad de adaptarnos a las particularidades de cada mercado en el que tenemos presencia. Con esta iniciativa buscamos mostrarle al público de Barbados el potencial de GW en la modalidad de STUNT, fortalecer nuestro posicionamiento en la isla y comenzar a desarrollar una comunidad alrededor de esta disciplina, con productos que respondan a sus gustos y necesidades”, explicó Alejandro Panesso, jefe de Ventas Internacionales de GW.
Barbados, una oportunidad para el STUNT
Barbados es uno de los mercados internacionales con mayor trayectoria para GW. La marca ha trabajado de la mano de sus aliados comerciales en la isla para fortalecer su presencia y competir en un mercado donde también participan marcas reconocidas de la industria, como Trek, Diamondback y Raleigh.
Para Martin Taylor, propietario de Taylor’s Cycle Centre, la disponibilidad de bicicletas especializadas representa una oportunidad para recuperar el interés por el STUNT. Según explica, esta modalidad fue muy popular en Barbados a principios de los años 2000, pero actualmente registra poca actividad debido a que no hay bicicletas especializadas disponibles en el mercado de la isla.
En este contexto, la llegada de la GW RAVEN puede abrir nuevas posibilidades para quienes quieren iniciarse en esta disciplina y para aquellos riders que la practicaron anteriormente y podrían retomarla.
“La disponibilidad de la GW RAVEN nos ayudará a motivar a nuevos riders a probar esta modalidad e incluso podría animar a algunas de las personas que practicaban STUNT en el pasado a retomarla”, señaló Taylor.
El empresario también destaca la relación comercial que ha construido con GW y el respaldo que recibe de su equipo, tanto en la actualización sobre nuevos productos como en los procesos de pedidos y envíos. Este acompañamiento ha contribuido a mantener una relación comercial sólida y a ofrecer a sus clientes en Barbados un amplio portafolio de productos de la marca.
RAVEN y ST 45: una propuesta integral para el STUNT
La bicicleta custom combina el marco GW RAVEN con la propuesta de ST 45, la línea de GW especializada en textil y accesorios para la práctica del STUNT. Esta combinación permite a la marca presentar una oferta que va más allá de la bicicleta y que también conecta con la identidad y el estilo propios de esta modalidad.
En el STUNT, la personalización es parte importante de la experiencia. Por eso, la variedad de diseños y colores de la línea ST 45 ofrece alternativas para que los riders complementen su bicicleta y expresen su personalidad dentro y fuera de la práctica.
“La línea ST 45 es el complemento ideal para los marcos RAVEN, ya que ofrece una amplia variedad de colores y diseños que permiten crear combinaciones acordes con el estilo y la personalidad de cada ciclista”, explica Panesso.
De esta manera, GW busca ofrecer a los riders de Barbados una propuesta que integra bicicletas, textil y accesorios, con opciones para distintos estilos y una apuesta por fortalecer la presencia de la marca en la comunidad STUNT de la isla.
Una estrategia que va más allá de una bicicleta
El desarrollo de esta RAVEN Custom hace parte de una apuesta de GW por ampliar su alcance internacional y explorar nuevas oportunidades a través del STUNT. La experiencia de la marca en mercados como Colombia y Ecuador ha contribuido a comprender mejor las necesidades de esta comunidad y a construir una oferta que pueda adaptarse a diferentes públicos.
A esto se suma una evolución en su operación internacional: GW comenzó a despachar pedidos directamente desde fábrica hacía cada país, sin necesidad de pasar por Colombia. Este modelo abre nuevas posibilidades para atender los mercados de manera más eficiente y coordinar lanzamientos de productos en diferentes territorios.
Con la RAVEN Custom, GW busca acercar sus productos a nuevos públicos y ofrecer alternativas para quienes quieren descubrir o retomar el STUNT. El sorteo de la bicicleta a través de Taylor’s Cycle Centre suma un incentivo comercial a la iniciativa y amplía las oportunidades de acercar la marca a los consumidores de la isla.
Así, GW apuesta por ganar terreno en el mercado internacional del STUNT con una propuesta que combina bicicletas, textil, accesorios y personalización, y que busca darle un nuevo impulso a esta modalidad en Barbados.
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Rodar con el Magene Cycling Club: la marca con alma detrás del XDS Astana
Les presentamos la parte 2 de nuestra visita a Magene, donde rodamos con el Magene Cycling Club en Qingdao y descubrimos la cultura detrás del aliado tecnológico del XDS Astana Team.
Hay marcas que miran al ciclista desde lejos, con estudios y encuestas. Y hay otras que lo llevan por dentro. En Magene, quien sueña el producto es el mismo que sale a rodar con él.
Lo vimos con nuestros propios ojos en la primera parte de esta visita: oficinas con bicicletas junto a los escritorios, laboratorios, líneas de ensamblaje. Pero la verdadera respuesta a la pregunta de dónde nace la tecnología del XDS Astana, su aliado tecnológico, la encontramos el segundo día, sobre la carretera, con el Magene Cycling Club.
Aquí los ciclistas necesitan algo, lo imaginan, lo desarrollan, lo convierten en prototipo y lo hacen realidad. Primero para ellos mismos, para sus propias salidas. Y después, esas mismas ideas llegan a las manos de un equipo WorldTour y de millones de aficionados en el mundo.
Les confieso algo. Fue divertido y agónico. lo cierto es que esa gente anda muy duro y entrena muy fuerte. Hubo momentos en que solo pedía que las piernas me respondieran. Pero cuando miraba a mi alrededor veía lo mismo que veo en nuestras grupetas: gente que sufre y se ríe a la vez, sin necesitar muchas palabras, pero aprecia cada pedalazo junto a sus compañeros.
Y entonces llegó la parada. Hablábamos otro idioma, pero las risas eran las mismas. Ese momento valió todo el viaje de casi 30 horas.
El club no es un adorno de la marca, es el punto de conexión entre Magene y el mundo ciclístico. Los empleados que ruedan en él usan los productos y los prototipos antes de que lleguen al mercado. Qingdao tiene recorridos hermosos de montaña, de costa y dentro de la ciudad, y la inversión de Magene en esta comunidad es una apuesta clara por mantenerla motivada y soñando con el futuro tecnológico del ciclismo.
Ahí entendí la cultura de Magene. Una marca así no se construye solo con ingenieros. Se construye con gente que ama salir a rodar, igual que tú y que yo.