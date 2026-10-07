Ruta
Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj
El experimentado pedalista esloveno Primoz Roglic fue profeta en su tierra y conquistó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2026, disputada en su tierra natal.
El veterano corredor de 36 años detuvo el cronómetro en un tiempo de 28 minutos y 16 segundos, una marca inalcanzable que le permitió vestirse con el maillot europeo por primera vez en su exitosa carrera deportiva profesional.
La competencia, celebrada sobre un exigente circuito de 22,1 kilómetros con salida y llegada en Šenčur, Eslovenia, estuvo marcada por un trazado quebrado que favoreció las condiciones de escalador de Roglic, quien cimentó su victoria principalmente en el tramo de ascenso hacia Možjanca, donde registró el mejor tiempo intermedio, ventaja que supo administrar con solidez hasta el final.
El podio continental de la categoría élite masculina lo completaron dos franceses, cuyos representantes ofrecieron una batalla sumamente reñida. La medalla de plata quedó en manos del francés Bruno Armirail, quien culminó a solo 7 segundos del ganador, mientras que su compatriota Maxime Decomble se adjudicó la medalla de bronce al finalizar la prueba a 29 segundos de la punta.
Campeonato Europeo de Ruta – Resultados CRI *Categoría Élite
|1
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|28:16
|2
|Bruno Armirail
|Francia
|0:07
|3
|Maxime Decomble
|Francia
|0:29
|4
|Ilan Van Wilder
|Bélgica
|0:33
|5
|Stefan Küng
|Suiza
|0:35
|6
|Kasper Asgreen
|Dinamarca
|0:45
|7
|Marco Frigo
|Italia
|0:55
|8
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|0:56
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|0:56
|10
|Iván Romeo
|España
|0:58
Ruta
Orgullo Paisa hace el 1-2 en el segundo capítulo de la Clásica El Carmen de Viboral con Jhonatan Restrepo y Alejandro Osorio
El experimentado ciclista caldense Jhonatan ‘El Pacora’ Restrepo, al servicio del Orgullo Paisa, se impuso con autoridad en la primera etapa en línea de la Clásica de El Carmen de Viboral. En un final electrizante que ratificó el dominio de su equipo, Restrepo cruzó la línea de meta en primer en el circuito de La Aurora. Su compañero de equipo, el actual campeón nacional Alejandro Osorio, lo escoltó en la segunda posición, firmando un espectacular uno-dos para la escuadra antioqueña en esta tradicional competencia.
Con este resultado, la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) sólidamente al comando de la carrera. El liderato del corredor local se afianzó gracias al trabajo estratégico de su equipo en los kilómetros finales. El podio parcial de la «Grande de Antioquia» lo completan el propio Jhonatan Restrepo en la segunda plaza y el tolimense Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, quien se mantiene al acecho en la tercera posición.
La jornada estuvo marcada por una alta exigencia táctica en el circuito urbano y rural de 5,6 kilómetros por vuelta, donde los favoritos midieron fuerzas de cara a lo que resta de la competencia. El Orgullo Paisa supo controlar los intentos de fuga de los equipos rivales, manteniendo un ritmo alto que seleccionó el grupo principal y les permitió rematar con éxito, desatando la euforia de los aficionados locales que se apostaron a los lados de la vía.
La carrera antioqueña continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina, una jornada que promete revolucionar la clasificación general. Los ciclistas tomarán la salida en el municipio de El Carmen de Viboral y se enfrentarán a un trazado de alta montaña con destino a Abejorral, donde los escaladores tendrán el protagonismo absoluto en los duros ascensos que caracterizan a esta subregión del Oriente Antioqueño.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (61,5 km)
|1
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|1:27:11″
|2
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|m.t.
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:50:09″
|2
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:38
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:59
|4
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:02
|5
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:12
Ruta
Vuelta a Venezuela: Nicolás Gómez gana al sprint la cuarta etapa y José Misael Urián sigue líder
El sprinter antioqueño Nicolás Gómez, integrante del equipo GW Erco Sportfitness, salió vencedor este miércoles en la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. La jornada, que se disputó entre la localidad de Quíbor, en el estado Lara, y Araure, en Portuguesa, se definió en un vibrante remate de velocidad pura donde el pedalista carmelitano demostró sus excelsas condiciones como embalador para cruzar la línea de meta en la primera posición.
El podio del día reflejó la intensa batalla entre los locales y los extranjeros. Detrás de Gómez, el segundo lugar fue para el venezolano Edwin Torres, representante de la Lotería del Táchira, quien estuvo muy cerca de regalarle una alegría a la afición local. La tercera posición en el sprint final la ocupó el también paisa Christian Vélez, del Team Sistecrédito, consolidando un protagonismo notable para los colombianos.
El remate masivo mantuvo la adrenalina al máximo y sirvió para definir las posiciones de honor de la jornada. El selecto grupo de los cinco mejores del día lo completaron dos destacados ciclistas venezolanos: Leangel Linarez, del equipo portugués Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que ingresó en la cuarta casilla, mientras que el joven talento Arlex Méndez, ficha de la Lotería del Táchira, cerró el lote principal en el quinto puesto demostrando la consistencia de su escuadra en las etapas de transición.
En cuanto a la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta. El colombiano José Misael Urián, portando los colores del Team Sistecrédito, supo sortear los peligros del terreno llano y el fuerte viento para resguardar con éxito su camiseta amarilla. Urián se mantiene firme en el primer lugar.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 4 | Quibor › Araure (154 km)
|1
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|3:11:05″
|2
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|m.t.
|3
|Cristian Vélez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|5
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|14:17:35″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Clásica El Carmen de Viboral: Santiago Ruiz gana el primer duelo y Brandon Escobar defiende el liderato en los juveniles
El ciclismo juvenil vibró con fuerza en la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral, donde el pedalista antioqueño Santiago Ruiz (Orgullo Paisa) se alzó con una espectacular victoria. En un final lleno de estrategia y potencia, Ruiz logró imponerse en la línea de meta, sellando una jornada redonda para su escuadra. El éxito del equipo se consolidó gracias al segundo lugar de su compañero, Juan Esteban Sánchez, mientras que el tecer lugar lo ocupó José Manuel Posada (Team Sistecrédito), tras un emocionante embalaje.
Por otra parte, la clasificación general no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al nariñense Brandon Escobar (Team Sistemas Palacios) al comando de la competencia. Escobar, quien venía de vestirse con la camiseta de líder tras la contrarreloj inicial, supo sortear los ataques del pelotón para retener la preciada prenda. El podio parcial de la categoría juvenil lo completan Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) en la segunda posición y Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) en el tercer escalón.
La emblemática ‘Grande de Antioquia‘ se alista ahora para vivir sus momentos más trascendentales con la llegada del terreno montañoso. La caravana ciclística se enfrentará este jueves a la temida etapa reina, un trazado de alta montaña diseñado para romper las piernas de los aspirantes al título. El exigente recorrido tomará partida en el municipio de El Carmen de Viboral y culminará con un extenuante ascenso en el territorio de Abejorral, donde se espera que los escaladores puros salgan a relucir.
Este mítico trayecto montañoso promete seleccionar definitivamente a los verdaderos candidatos que pelearán por la corona general el viernes. Con diferencias mínimas en los tiempos de la clasificación, las estrategias de escuadras como el Orgullo Paisa y el Team Sistecrédito serán vitales para mover la carrera y poner en aprietos al sólido líder Escobar. La afición del Oriente Antioqueño se prepara para volcarse a las carreteras y acompañar el esfuerzo de las promesas del pedalismo nacional.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Juvenil
Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (39,2 km)
|1
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|58:25″
|2
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Jose Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Brandon Escobar
|Team Sistemas Palacios
|1:23:00″
|2
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:11
|4
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa
|0:27
|5
|Jose Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:28