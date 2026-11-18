La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido oficial del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, que celebrará su quinta edición del martes 26 al domingo 31 de enero, con seis etapas y un trazado de 904,2 kilómetros por diferentes municipios y corredores viales del departamento de Antioquia.

La competencia, que regresa al calendario ciclístico internacional, ofrecerá un recorrido que combinará jornadas de velocidad, circuitos, terrenos de media montaña y una exigente definición en el Alto de Las Palmas, escenario que tendrá a su cargo el desenlace de la carrera.

El trazado comenzará el martes 26 de enero con una etapa de 149,8 kilómetros, que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros, antes de regresar a la capital antioqueña. una jornada de apertura que permitirá disputar el primer liderato de la competencia.

El miércoles 27, la segunda etapa tendrá como punto de partida y llegada El Carmen de Viboral, con un recorrido de 123 kilómetros por El Santuario, Marinilla, Guarne, la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro. Un trazado que ofrecerá diferentes puntos de interés en el Oriente antioqueño.

La tercera jornada, prevista para el jueves 28 de enero, tendrá 119,4 kilómetros, con salida y llegada en Zona E. El recorrido transitará por Llanogrande, San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne, antes de regresar por el corredor de la vía al aeropuerto y el sector de Las Palmas. El paso por el Alto de los Topos será uno de los principales retos del día, en una etapa que podría generar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

El viernes 29 llegará la cuarta etapa, con 167 kilómetros, estructurada sobre un circuito de aproximadamente 40 kilómetros que tendrá cuatro vueltas, entre Llanogrande, San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego, además de un tramo final de siete kilómetros. La regularidad y el trabajo colectivo de los equipos serán determinantes en esta jornada.

La quinta etapa, programada para el sábado 30 de enero, será la más larga de esta edición, con 182 kilómetros. La salida estará ubicada en Llanogrande y el recorrido continuará hacia El Retiro y La Ceja, donde se disputará un circuito de cuatro vueltas por el Alto del Nano, Don Diego, El Retiro y La Ceja. Posteriormente, el pelotón afrontará los kilómetros finales hasta La Unión, en una jornada que puede resultar decisiva para las aspiraciones de los favoritos.

El domingo 31 de enero, la carrera tendrá su gran final con una etapa de 163 kilómetros que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, antes de regresar hacia el sur del Valle de Aburrá, pasando por Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas y Envigado. El recorrido continuará por la avenida El Poblado y San Diego, para afrontar el ascenso final al Alto de Palmas, donde se conocerá al campeón de la quinta edición.

Con este recorrido, el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 se prepara para ofrecer seis días de espectáculo deportivo, con la participación de destacados corredores y equipos nacionales e internacionales, en una competencia que volverá a proyectar al país y a sus regiones a través del ciclismo de alto nivel.

RECORRIDO OFICIAL – TOUR COLOMBIA RCN SISTECRÉDITO 2027

Etapa 1 – martes 26 de enero

Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín.

Distancia: 149,8 km.

Etapa 2 – miércoles 27 de enero

El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral.

Distancia: 123 km.

Etapa 3 – jueves 28 de enero

Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E.

Distancia: 119,4 km.

Etapa 4 – viernes 29 de enero

Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanogrande.

Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).

Etapa 5 – sábado 30 de enero

Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión.

Distancia: 182 km.

Etapa 6 – domingo 31 de enero

Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas.

Distancia: 163 km.

*Con Información de Fedeciclismo