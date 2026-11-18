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Primoz Roglic será compañero de Santiago Buitrago y Richard Carapaz en el NSN Cycling Team
El NSN Cycling Team confirmó este miércoles el fichaje del esloveno Primoz Roglic, quien se incorporará a la escuadra de Andrés Iniesta a partir de la temporada 2027 con un contrato de un año.
“Siempre me gustan los desafíos. Por eso estoy aquí, para afrontarlos juntos y ver qué nos depara el futuro”, dijo Roglic, quien llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe.
El cuatro veces campeón de la Vuelta a España, que arriba al equipo World Tour de licencia suiza como uno de los grandes refuerzos para la próxima campaña, se unirá a otros recién llegados de primer nivel como el colombiano Santiago Buitrago, el ecuatoriano Richard Carapaz y el belga Lennert Van Eetvelt.
“Todavía creo que tengo trabajo por hacer, tanto en las carreras como conmigo mismo. Tengo el impulso y la actitud no solo para competir, sino también para lograr más cosas”, concluyó Roglic, actual campeón europeo de contrarreloj.
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Oficial: revelado el recorrido del Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido oficial del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, que celebrará su quinta edición del martes 26 al domingo 31 de enero, con seis etapas y un trazado de 904,2 kilómetros por diferentes municipios y corredores viales del departamento de Antioquia.
La competencia, que regresa al calendario ciclístico internacional, ofrecerá un recorrido que combinará jornadas de velocidad, circuitos, terrenos de media montaña y una exigente definición en el Alto de Las Palmas, escenario que tendrá a su cargo el desenlace de la carrera.
El trazado comenzará el martes 26 de enero con una etapa de 149,8 kilómetros, que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros, antes de regresar a la capital antioqueña. una jornada de apertura que permitirá disputar el primer liderato de la competencia.
El miércoles 27, la segunda etapa tendrá como punto de partida y llegada El Carmen de Viboral, con un recorrido de 123 kilómetros por El Santuario, Marinilla, Guarne, la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro. Un trazado que ofrecerá diferentes puntos de interés en el Oriente antioqueño.
La tercera jornada, prevista para el jueves 28 de enero, tendrá 119,4 kilómetros, con salida y llegada en Zona E. El recorrido transitará por Llanogrande, San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne, antes de regresar por el corredor de la vía al aeropuerto y el sector de Las Palmas. El paso por el Alto de los Topos será uno de los principales retos del día, en una etapa que podría generar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.
El viernes 29 llegará la cuarta etapa, con 167 kilómetros, estructurada sobre un circuito de aproximadamente 40 kilómetros que tendrá cuatro vueltas, entre Llanogrande, San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego, además de un tramo final de siete kilómetros. La regularidad y el trabajo colectivo de los equipos serán determinantes en esta jornada.
La quinta etapa, programada para el sábado 30 de enero, será la más larga de esta edición, con 182 kilómetros. La salida estará ubicada en Llanogrande y el recorrido continuará hacia El Retiro y La Ceja, donde se disputará un circuito de cuatro vueltas por el Alto del Nano, Don Diego, El Retiro y La Ceja. Posteriormente, el pelotón afrontará los kilómetros finales hasta La Unión, en una jornada que puede resultar decisiva para las aspiraciones de los favoritos.
El domingo 31 de enero, la carrera tendrá su gran final con una etapa de 163 kilómetros que partirá de Medellín y recorrerá Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, antes de regresar hacia el sur del Valle de Aburrá, pasando por Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas y Envigado. El recorrido continuará por la avenida El Poblado y San Diego, para afrontar el ascenso final al Alto de Palmas, donde se conocerá al campeón de la quinta edición.
Con este recorrido, el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 se prepara para ofrecer seis días de espectáculo deportivo, con la participación de destacados corredores y equipos nacionales e internacionales, en una competencia que volverá a proyectar al país y a sus regiones a través del ciclismo de alto nivel.
RECORRIDO OFICIAL – TOUR COLOMBIA RCN SISTECRÉDITO 2027
Etapa 1 – martes 26 de enero
Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Botero – Santiago – Cisneros – regreso a Medellín.
Distancia: 149,8 km.
Etapa 2 – miércoles 27 de enero
El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Guarne – Alto de la Virgen – glorieta vía aeropuerto – Llanogrande – Don Diego – Alto del Nano – La Ceja – San Antonio de Pereira – Rionegro – El Carmen de Viboral.
Distancia: 123 km.
Etapa 3 – jueves 28 de enero
Zona E – Llanogrande – variante San Antonio de Pereira – Canadá – El Carmen de Viboral – El Santuario – Marinilla – Rionegro – Guarne – vía aeropuerto – variante Palmas – glorieta Palmas – Alto de Palmas descenso – Túnel de Aburrá – vía aeropuerto – glorieta Zona Franca – Zona E.
Distancia: 119,4 km.
Etapa 4 – viernes 29 de enero
Llanogrande – San Antonio de Pereira – variante La Ceja – Alto del Nano – Don Diego – Llanogrande.
Distancia: 167 km (cuatro vueltas de 40 km y tramo final de 7 km).
Etapa 5 – sábado 30 de enero
Llanogrande – El Retiro – La Ceja – circuito de cuatro vueltas por Alto del Nano – Don Diego – El Retiro – La Ceja – La Unión.
Distancia: 182 km.
Etapa 6 – domingo 31 de enero
Medellín – Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa – Agua Fría – PR 10 – regreso a Medellín – Itagüí – Sabaneta – variante de Caldas – Envigado – avenida El Poblado – San Diego – Alto de Palmas.
Distancia: 163 km.
*Con Información de Fedeciclismo
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Pedalazos en Colombia y el Mundo
En Roldanillo se realizó con éxito la Clásica El Valle Renace 2026
Más de 190 ciclistas participaron en la Clásica El Valle Renace 2026, competencia que se realizó en Roldanillo, Valle del Cauca, con el propósito de contribuir a la reactivación económica del municipio, tras el terremoto del 10 de agosto. La carrera tuvo dos jornadas de competencia, en las que participaron deportistas de 12 categorías, desde teteros hasta élite. La carrera se disputó por las calles de Roldanillo. El evento fue organizado por Asocaña, la Liga de Ciclismo del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle.
Inscripciones abiertas para el Gran Fondo Tour Colombia RCN – Sistecrédito
El ciclismo colombiano se prepara para vivir una gran fiesta en la temporada 2027 con el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito. Además de la gran expectativa que genera la presencia de importantes figuras del ciclismo mundial, en esta nueva edición los aficionados tendrán la oportunidad de competir al más alto nivel gracias al Gran Fondo del Tour Colombia RCN – Sistecrédito. Las inscripciones ya están abiertas y todas las personas interesadas podrán cumplir con el proceso de inscripción entrando al portal www.tourcolombiarcn.com.
El UCI Gran Fondo World Series llega a Medellín
El circuito mundial UCI Gran Fondo World Series, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), regresa a territorio colombiano por segunda ocasión. Tras su paso por Bogotá en 2025, la capital antioqueña será la sede oficial de esta competencia de nivel internacional, consolidando a la ciudad como un epicentro del turismo deportivo y la pasión ciclista. El cronograma oficial abrirá sus puertas el 27 y 28 de noviembre con la feria comercial y entrega de kits en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando paso a la jornada principal de competencias el domingo 29 de noviembre. La carrera contará con dos distancias oficiales bajo el reglamento de la UCI: un trazado principal de 138 kilómetros (Gran Fondo) y uno promocional de 86 kilómetros (Medio Fondo), ambos diseñados para recorrer parajes emblemáticos de Medellín y el departamento de Antioquia.
El ciclismo de pista internacional regresa a Caracas con puntos UCI en juego
Venezuela volverá a figurar en el mapa del ciclismo de pista internacional los próximos 5 y 6 de diciembre con la disputa de la Copa Julio César León. El certamen, inscrito en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) bajo la categoría Clase 2 (C2), tendrá como escenario el óvalo del Velódromo Teo Capriles, en Caracas. Según la escala reglamentaria de la UCI para eventos C2, cada prueba individual otorgará 100 puntos al ganador, 90 al subcampeón y 80 al tercer puesto, premiando hasta la vigésima cuarta casilla. En la velocidad por equipos, el trío vencedor sumará 150 unidades para el ranking por naciones y 50 puntos individuales por corredor, sujeto al quórum mínimo exigido de cinco participantes por prueba y tres federaciones nacionales en competencia.
La Vuelta del Biobío, próxima carrera del calendario internacional UCI America Tour
La Región del Biobío será escenario de la Vuelta del Biobío 2026, competencia de ciclismo de ruta que se desarrollará entre el 1 y el 6 de diciembre y que contempla un recorrido total de 660 kilómetros distribuidos en cinco etapas. La prueba reunirá a 14 equipos y marcará el regreso de las vueltas UCI de ruta a Chile. La carrera estará integrada al calendario internacional UCI America Tour 2026, bajo la categoría UCI 2.2, correspondiente a las competencias por etapas reconocidas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Un año más para hacer historia: Domenico Pozzovivo seguirá compitiendo en 2027
Escribir una nota periodística con titular con la siguiente información, Una de las figuras más reconocidas y respetadas del ciclismo italiano, Domenico Pozzovivo, continuará activo en el ciclismo profesional. El Solution Tech NIPPO Rali anunció la renovación del escalador italiano, que está a punto de cumplir 44 años, el próximo 30 de noviembre. Su extenso palmarés incluye victorias de etapa en el Giro de Italia, Volta a Catalunya, Vuelta a Suiza y Tour de Eslovenia, o el triunfo en la general del Giro del Trentino 2012, entre otros éxitos. Además, ha sido ocho veces top-10 en Grandes Vueltas, con dos quintos puestos en el Giro como mejores resultados.
Gerardo Ulloa y Fabiola Corona, ganaron la primera Durango Titan Desert México
La primera edición de la Durango Titan Desert México se celebró del 13 al 16 de noviembre de 2026 en Durango, México, cerrando el calendario de las Titan World Series 2026 con Gerardo Ulloa y Fabiola Corona como campeones generales. La carrera contó 360 kilómetros y 5.500 metros de desnivel acumulado a lo largo de cuatro etapas en las que ambos corredores mantuvieron el liderato desde la primera hasta la última jornada con más de media hora de ventaja sobre sus perseguidores.
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Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027: confirmados los primeros equipos World Tour
Poco a poco se van conociendo los equipos que estarán el Tour Colombia 2027. La Revista Mundo Ciclístico ha podido establecer que está confirmada la presencia de las dos primeras escuadras World Tour: se trata del Netcompany INEOS y del EF Education – EasyPost.
Otra de las formaciones que estará en el país es el Modern Adventure Pro Cycling, este último confirmado desde el mundial de Montreal, lo que permitirá ver en acción a figuras estelares del ciclismo mundial y de nuestro ciclismo como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez.
La gran prueba que se correrá en territorio antioqueño entre el 26 y el 31 de enero del próximo año tendrá igualmente la presencia de los mejores equipos y corredores del lote nacional como el NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.
Igualmente, nuestra redacción ha podido establecer igualmente que se espera confirmación de otros equipos invitados, aunque algunos como el Team Polti VisitMalta, donde milita el santandereano Germán Darío Gómez, han declinado por la coincidencia de calendario en Europa.
Otras escuadras como el NSN Cycling Team analizan su participación y el Caja Rural podría hacerse presente teniendo en cuenta la presencia de tres de sus integrantes en Colombia Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Umba.
Por su parte Movistar, asistente a las versiones anteriores y que cuenta en sus filas con los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, estudia la posibilidad de acudir, pues ahora la conocida marca ya no existe en el mercado colombiano de las telecomunicaciones y su interés publicitario se ha perdido lamentablemente para el ciclismo de nuestro país.